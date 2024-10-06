只賣生炒螺肉！大火爆炒鑊氣辛香脆口　嘉義文化夜市30年街邊老攤

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撰文攝影／Mika、整理／實習記者柯珮萱

這家夜市街邊小吃攤真的很不起眼，走過路過很容易錯過，但生炒螺肉真的很少見這種專賣的，每次經過都看到一堆人，感覺很威，雖然每次都被夜市餵很飽，但出於好奇心，我們還是硬挑了一晚，點來當宵夜吃，誰知道這麼好吃，鑊氣十足爽辣夠味，早知道天天來吃了。

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生炒螺肉交通位置

位於文化路與蘭井街的交叉口，斜對面是屈臣氏，但老闆有說會搬家到延平路，因為只是移到下一個路口而已，所以這裡沒有攤販就去下一個路口找就好，只是還不曉得何時搬家而已。

▲是個有點凌亂的小攤販。

▲老闆真的有很認真宣傳搬家訊息。

生炒螺肉MENU

▲只賣螺肉，大份150元／小份100元，可以自行選擇辣度，非常單純簡單，根本螺肉專賣。

螺肉／小盤（150元）

螺肉本身沒什麼味道，以口感取勝，軟脆有嚼勁，老闆加了很多九層塔下去爆炒，我們還特別點大辣，所以爽辣夠味，大火爆炒，香氣逼人，鑊氣十足，還可以沾老闆特調醬汁，吃起來像是味噌＋蒜泥調味。

▲這螺肉其實也不太佔胃，所以就安心的點，吃完這個還能吃其他夜市美食的，而且熱量也不高。

▲老闆特調沾醬香氣十足。

文化夜市生炒螺肉

地址：嘉義市東區文化路112號

電話：0929－057181

時間：15：00－22：45

出走是為了更深刻回到原來的位置

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