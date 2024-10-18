螞蟻人一致好評甜點超強、完全不用擔心踩雷！宜蘭森林系藝廊咖啡

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撰文攝影／Mika、整理／實習記者柯珮萱

外觀看起來像被綠林包圍的獨棟別墅私人住宅，隱藏在不起眼的巷弄間，是咖啡廳也是藝廊！本來對這家藝廊咖啡廳的甜點沒有期待，畢竟類似這種森林文藝風的咖啡廳，踩雷可是日常！結果沒想到甜點強到讓我們嚇到，尤其必點提拉米蘇。

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小院子咖啡 交通位置

周圍都是民宿居多，位在德湖路二段與大湖19路的轉角處，路邊可停車，如果不是事先有做功課，誰看得出來這家是咖啡藝廊，看起來就是有錢的獨棟別墅私宅，而且是品味很好的那種。

▲這裡的植栽綠林感覺就像野蠻生長，沒有特別修剪處理，但我喜歡這種無拘無束的自在感，順其自然發展成屬於它自己的模樣。

▲以白色、咖啡色為基底色調風格為主，清新自然又帶點隨性的小院子。

店內用餐規矩如下：

1.內用4人以上請先預約

2.進室內空間需脫鞋、佩戴口罩

3.禁帶外食，低消一杯飲料（不可以蛋糕取代）

4.全面禁菸，室內寵物不開放

5.感冒症狀者，及吵鬧小孩禁止進入

▲這時候有帶吵鬧小孩的我們很害怕被拒絕，但還好是平日，加上店內沒什麼客人，所以如願進去店內。

是藝廊也是咖啡廳

▲充滿著咖啡香氣的藝文空間。

小院子咖啡 店內環境

▲帶小孩怕吵到人的我們，決定待在非畫廊的另一區座位。

小院子咖啡 菜單

▲蛋糕甜點需要到櫃台點，其他手沖咖啡、飲料、輕食等價位落在每人低消一杯飲品130元～220元。

奶酥葡萄起酥派

起床就衝宜蘭的我們，其實餓慘了！所以把輕食、甜點全都點一輪，總之每一道都很喜歡很好吃。迷你起司派，外觀看起來超普，但外酥還有層次及空氣感，內餡是濃郁奶酥葡萄，奶香迷人。

▲蜂蜜柚子冰茶，酸甜爽口，挺好喝的，整體來說中規中矩。

酒香提拉米蘇

▲濃郁醇厚的鮮奶油可可粉搭配酒香濃郁又濕潤，類慕斯口感的蛋糕體，很好吃。

抹茶山提拉米蘇

▲抹茶粉苦甘大人味，蛋糕體濕潤綿密，奶油也很清爽。

維也納軟法麵包

▲軟法上面塗上濃郁鮮奶油，意外的清爽不甜膩，麵包體吃起來微酥軟香，搭配奶油滑潤中和得很剛好。

▲一共有6片。

巧克力布朗尼

▲溫熱上桌的巧克力布朗尼，濕度跟溫度都滿分濃郁巧克力苦甜大人味，搭配清爽滑潤的奶油很合拍。

整體心得

我真的很難得在咖啡廳吃到這麼厲害的甜點，前提是我們並沒有任何期待的狀態下，確實有驚喜到，真的很推薦這家甜點，當然環境很美，但甜點好吃更加分，給他5個大拇指推推！

小院子咖啡 畫廊

地址：宜蘭縣員山鄉德湖路二段21號

電話：03－9228416

時間：14：00－18：00（周二、六公休）

出走是為了更深刻回到原來的位置

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