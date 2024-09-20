老洋房藏茶餐廳！海龍王燕窩粥超級濃郁　腐皮捲香酥多層次必吃

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撰文攝影／Mika、整理／實習記者張宜樺

老宅文青風已經紅很久了，大部分都是咖啡、甜點店等，但這家賣的是精緻港點喔！是獨棟老洋房改造的，位於巷弄間，環境很清幽，餐點更是精緻，道不道地我是說不準啦，畢竟我也沒去過香港，不過網路評價非常高就是了，而且這家非常有人氣，需事先訂位。

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祥戎華．茶餐室 交通位置

靠近台中美術館周邊巷弄內，周邊有收費停車場，店家無配合停車場喔。這裡的光影很美。

▲看似隨意但又值得細品的造景。

▲將老宅可以改造得這麼復古文青，好喜歡。

▲座位統一都在二樓，桌數不多，因此需要事先訂位。無障礙設施，需要爬一小段樓梯。

▲奈良美智的畫。

▲低調優雅又很有質感的裝潢風格。

金箔鮮蝦餃

外皮很滑嫩，鮮蝦內餡很扎實鮮甜。金箔本身就沒什麼味道，但賣相確實有昇華啦。

雞湯煨煮娃娃菜

看起來樸實無華，但底蘊十足，雞湯真的很鮮甜夠味。

懷舊叉燒包

內餡跟包子皮都偏甜一些，但整體還行。

極品流沙包

這一道也很華麗就是了，吃的時候小心燙口。金粉點綴的效果很棒。裡面的流沙真的很流，甜鹹交織，有層次感。

海龍王燕窩燕麥粥

感覺很補的一碗，南瓜當基底煮粥，還加上鮮蝦跟蟹肉等海鮮底料，加入燕窩燕麥等，整體有南瓜海鮮香氣還有濃稠以化為粥糜的米飯跟燕窩燕麥。

醬蒸蜂巢肚

先將牛肚以多種藥材滷製過後，拌入柱侯醬、桂林辣椒醬及多種秘製醬汁製作而成，牛肚的口感軟Q有嚼勁，底下還有酸菜鋪底，酸甜軟Q又解膩。

豉汁蒸排骨

蒸的滑嫩通透入味，豉汁有點鹹香搭配剛好。

鮮蝦腐皮捲

腐皮蠻值得推薦的，香酥又有多層次，鮮蝦內餡很真材實料，扎實鮮甜美味。

鹹檸七／凍檸七

凍絲襪奶茶

結論

這家的港點很精緻，口味偏清淡，上菜速度真的很慢，不趕時間再來吃喔。餐點給我的感覺跟店內環境一樣，優雅從容，淡淡的就很夠味。

預約時段

需事先預約，用餐有分時段。午餐可訂位時段如下：11：30 （可用餐至13：10）、13：30 （可用餐至15：10）；晚餐可訂位時段如下：17：30 （可用餐至19：10）。

祥戎華．茶餐室

地址：台中市西區五權西六街82巷20號

電話：042－376－8288

營業時間：11：30－15:10、17：30－21：10

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