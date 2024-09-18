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台東鐵花燈祭只美到9月底！潔白巨大月球超夢幻　還能漫遊市集

Mika出走美食日誌

Mika出走美食日誌 Mika

喜歡旅遊、喜歡美食、喜歡迎接生命中種種不期而遇的感動，希望跟大家一起分享更多生命中各種不期而遇的美好︿︿

▲▼台東鐵花村，鐵花燈之祭 璀璨星際點燈。（圖／部落客Mika提供）

撰文攝影／Mika、整理／實習記者柯珮萱

以前只要有去台東，就一定會挑一晚來鐵花村聽聽音樂，逛逛市集，當聽說鐵花村音樂聚落沒了以後還失落了好一陣子！還好鐵花新聚落回來了，雖然沒有固定的音樂聚落，但市集還在，而且更大更熱鬧，現在還有鐵花燈之祭－璀璨星際點燈，即日起至9月底之前，共有6大展區，跟著太空人走入鐵花月球之旅。

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▲▼台東鐵花村，鐵花燈之祭 璀璨星際點燈。（圖／部落客Mika提供）

▲6大展區－行星圓舞曲、太空忘憂、月之魅影、流星隧道、時空瀑布及星座長廊。

▲▼台東鐵花村，鐵花燈之祭 璀璨星際點燈。（圖／部落客Mika提供）

▲▼台東鐵花村，鐵花燈之祭 璀璨星際點燈。（圖／部落客Mika提供）

▲雖然展區不是很大，但佈置的非常夢幻絕美，拍起來很像真的走入月球裡，跟太空人相聚。

▲▼台東鐵花村，鐵花燈之祭 璀璨星際點燈。（圖／部落客Mika提供）

▲超巨大月球真的很好拍。

▲▼台東鐵花村，鐵花燈之祭 璀璨星際點燈。（圖／部落客Mika提供）

▲遠方還有太空人。

▲▼台東鐵花村，鐵花燈之祭 璀璨星際點燈。（圖／部落客Mika提供）

▲浪漫的月下駐足合個影。

▲▼台東鐵花村，鐵花燈之祭 璀璨星際點燈。（圖／部落客Mika提供）

▲▼台東鐵花村，鐵花燈之祭 璀璨星際點燈。（圖／部落客Mika提供）

▲巨大的太空人，看起來有點孤獨但又很帥氣可愛。

▲▼台東鐵花村，鐵花燈之祭 璀璨星際點燈。（圖／部落客Mika提供）

▲▼台東鐵花村，鐵花燈之祭 璀璨星際點燈。（圖／部落客Mika提供）

▲太陽系九大行星。

▲▼台東鐵花村，鐵花燈之祭 璀璨星際點燈。（圖／部落客Mika提供）

▲▼台東鐵花村，鐵花燈之祭 璀璨星際點燈。（圖／部落客Mika提供）

▲▼台東鐵花村，鐵花燈之祭 璀璨星際點燈。（圖／部落客Mika提供）

▲就連雜草也很有戲。

▲▼台東鐵花村，鐵花燈之祭 璀璨星際點燈。（圖／部落客Mika提供）

12星座長廊

▲▼台東鐵花村，鐵花燈之祭 璀璨星際點燈。（圖／部落客Mika提供）

▲▼台東鐵花村，鐵花燈之祭 璀璨星際點燈。（圖／部落客Mika提供）

▲▼台東鐵花村，鐵花燈之祭 璀璨星際點燈。（圖／部落客Mika提供）

▲▼台東鐵花村，鐵花燈之祭 璀璨星際點燈。（圖／部落客Mika提供）

▲▼台東鐵花村，鐵花燈之祭 璀璨星際點燈。（圖／部落客Mika提供）

▲這家星巴克好大一間。

來自台東各地小農、手作達人組成的慢市集

▲▼台東鐵花村，鐵花燈之祭 璀璨星際點燈。（圖／部落客Mika提供）

▲▼台東鐵花村，鐵花燈之祭 璀璨星際點燈。（圖／部落客Mika提供）

▲▼台東鐵花村，鐵花燈之祭 璀璨星際點燈。（圖／部落客Mika提供）

▲▼台東鐵花村，鐵花燈之祭 璀璨星際點燈。（圖／部落客Mika提供）

▲▼台東鐵花村，鐵花燈之祭 璀璨星際點燈。（圖／部落客Mika提供）

必喝老東方青草茶

▲▼台東鐵花村，鐵花燈之祭 璀璨星際點燈。（圖／部落客Mika提供）

▲▼台東鐵花村，鐵花燈之祭 璀璨星際點燈。（圖／部落客Mika提供）

象徵海與山的波浪屋

▲▼台東鐵花村，鐵花燈之祭 璀璨星際點燈。（圖／部落客Mika提供）

▲仔細看是貨櫃堆疊出來的創意空間。

▲▼台東鐵花村，鐵花燈之祭 璀璨星際點燈。（圖／部落客Mika提供）

▲經常有精彩音樂表演。

▲▼台東鐵花村，鐵花燈之祭 璀璨星際點燈。（圖／部落客Mika提供）

▲▼台東鐵花村，鐵花燈之祭 璀璨星際點燈。（圖／部落客Mika提供）

▲▼台東鐵花村，鐵花燈之祭 璀璨星際點燈。（圖／部落客Mika提供）

▲▼台東鐵花村，鐵花燈之祭 璀璨星際點燈。（圖／部落客Mika提供）

▲▼台東鐵花村，鐵花燈之祭 璀璨星際點燈。（圖／部落客Mika提供）

▲還有台東農漁物產館可以逛。

台東在地米餅必買

▲▼台東鐵花村，鐵花燈之祭 璀璨星際點燈。（圖／部落客Mika提供）

▲台東限定，用台東米製作的乖乖，很多口味還真的只有台東買得到。

▲▼台東鐵花村，鐵花燈之祭 璀璨星際點燈。（圖／部落客Mika提供）

整體心得
鐵花村以全新風貌重新出發，雖然不再是我熟悉的音樂聚落，但慢慢的總會成長出我們喜歡的樣子，鐵花新聚落的鐵花燈之祭－璀璨星際會陪伴我們到9月底，這裡真的超好拍，很推薦來這裡走走逛逛。

▲▼台東鐵花村，鐵花燈之祭 璀璨星際點燈。（圖／部落客Mika提供）

鐵花新聚落

地址： 台東縣台東市鐵花路369號
電話：08－933－2334
時間：17：00－22：00（每周一二公休）

2024鐵花燈之祭第二季－璀璨星際
帶大家進入太空，以太空人視角探索宇宙之美，共有六大展區行星圓舞曲、太空忘憂、月之魅影、流星隧道、時空瀑布及星座長廊。

展期：7／6－9／30
亮燈：18：30－22：30
地點：鐵花新聚落（閃閃PARK燈區＋鐵花步道）

出走是為了更深刻回到原來的位置
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關鍵字： 鐵花新聚落 台東旅遊 達人旅遊 旅遊情報 台灣特色系列 Mika

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