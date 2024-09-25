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紐西蘭人體驗包！北島13天深度自駕遊「事前準備＆行程規劃」攻略

Mika出走美食日誌

Mika出走美食日誌 Mika

喜歡旅遊、喜歡美食、喜歡迎接生命中種種不期而遇的感動，希望跟大家一起分享更多生命中各種不期而遇的美好︿︿

▲▼紐西蘭北島旅行，行程規劃攻略自駕深度旅遊13天。（圖／Mika出走提供）

撰文攝影／Mika、整理／實習記者黃亭詠

這是我第一次去紐西蘭，挑戰三個女生帶剛滿一歲的寶寶飛長途，事前準備不可少，因為六月開始，紐西蘭步入冬天，考量天候因素，決定這趟只要深度玩北島，這篇整理了紐西蘭事前準備、景點精選跟行程規劃給大家參考。

從奧克蘭、羅托魯瓦、陶波、漢彌頓自駕一路玩13天，沿途都是安排民宿，真的超民宅的那種，每天逛超市，買一堆食材自己煮，然後一天排兩三個景點就回家，周末逛逛假日農夫市集，好悠閒自在，感覺自己也當了13天紐西蘭人，超融入當地，很喜歡這種異國生活感的旅行。

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紐西蘭航空直飛
為了這趟去紐西蘭北島深度避暑之旅，搭乘紐西蘭航空，從台北唯一直飛紐西蘭，而且還有帶寶寶同行，開箱了紐西蘭航空獨家平民版商務艙（空中沙發），還有豪經艙以及商務艙。

▲▼紐西蘭北島旅行，行程規劃攻略自駕深度旅遊13天。（圖／Mika出走提供）

紐西蘭旅遊事前準備重點

台灣人到紐西蘭旅遊不需要簽證
但還是需要線上申請 NZeTA 電子旅行授權，手機可下載NZeTA app 申請，效期兩年，每次可待三個月，使用 NZeTA app申請費用17紐幣，網路申請則是23紐幣，申請 NZeTA 電子旅行授權會一併收取國際旅客保育及旅遊捐35紐幣，總共會刷52紐幣，72小時內會核准。

▲▼紐西蘭北島旅行，行程規劃攻略自駕深度旅遊13天。（圖／Mika出走提供）

入境需要填寫海關申報單
可以填寫紙本或是線上申報，所有攜帶的食品都要申報，包括我們本來就有打算自己煮飯時帶的鹽、胡椒粉等以及泡麵零食，包括三個月以上的慢性藥也要申報，泡麵只要不含肉塊基本上都是可以帶。

通關時常被問到的問題
都是一些基本問題，例如 打算會去哪玩？來過紐西蘭幾次？租車嗎？租車公司是哪間？會去南島嗎？住哪裡？等等。

過海關通常會被問到的問題
海關會問帶了什麼食物或物品要申報嗎？然後就把一連串帶的東西講出來，調味料、嬰兒食品、泡麵、餅乾，反正只要是食物就通通說一遍，免得最後被查出來不能帶，最後出關前還會需要將行李通過X光機再掃一次，只要有申報就沒什麼問題，這裡海關偏嚴格，不要存僥倖心態喔。

▲▼紐西蘭北島旅行，行程規劃攻略自駕深度旅遊13天。（圖／Mika出走提供）

▲機場巴士約半小時一班車，直達奧克蘭市區，單程票價成人為18紐幣，可線上購票也可上車購票，上車購票只收信用卡。

▲▼紐西蘭北島旅行，行程規劃攻略自駕深度旅遊13天。（圖／Mika出走提供）

奧克蘭
住宿選在Sky City旁的小公寓，是為了配合隔天的懷托摩螢火蟲洞與哈比村一日遊行程，集合地在附近，所以價格上偏高一點，房間也不大，但至少有客廳、廚房還有兩間房。

▲▼紐西蘭北島旅行，行程規劃攻略自駕深度旅遊13天。（圖／Mika出走提供）

▲街景真的很美，走在路上也常見街頭藝人，路人其實都很友善。

The Occidental 老字號酒吧

▲▼紐西蘭北島旅行，行程規劃攻略自駕深度旅遊13天。（圖／Mika出走提供）

▲The Occidental 老字號酒吧，這家位於市中心的酒吧認真推薦，啤酒、生蠔、海鮮盤、豬肋排都非常好吃，難怪生意好到人潮滿到溢出來。

▲▼紐西蘭北島旅行，行程規劃攻略自駕深度旅遊13天。（圖／Mika出走提供）

▲▼紐西蘭北島旅行，行程規劃攻略自駕深度旅遊13天。（圖／Mika出走提供）

▲紐西蘭的麵包真的讓人驚艷，貝果好強。

▲▼紐西蘭北島旅行，行程規劃攻略自駕深度旅遊13天。（圖／Mika出走提供）

▲奧克蘭港口這裡可以拍Sky Tower的夜景。

▲▼紐西蘭北島旅行，行程規劃攻略自駕深度旅遊13天。（圖／Mika出走提供）

奧克蘭魚市場（Auckland Fish Market）
這裡下午來比較沒這麼熱鬧，不過很有在地生活的市場氛圍，就在奧克蘭港口附近，記得吃龍蝦堡、炸魚薯條以及番茄淡菜，然後附近還有公園、晚上看港口夜景。

▲▼紐西蘭北島旅行，行程規劃攻略自駕深度旅遊13天。（圖／Mika出走提供）

▲▼紐西蘭北島旅行，行程規劃攻略自駕深度旅遊13天。（圖／Mika出走提供）

▲六月秋末初冬的奧克蘭，即使只有遇到銀杏變黃的一小角落也很開心。

▲▼紐西蘭北島旅行，行程規劃攻略自駕深度旅遊13天。（圖／Mika出走提供）

Remedy Coffee 
在紐西蘭早午餐店不可省，目前吃過的早午餐都非常優秀好吃，尤其是離我們住的Sky City附近這一家早午餐，真的很溫馨而且好吃，尤其是鮭魚貝果真的喜歡到不行。

▲▼紐西蘭北島旅行，行程規劃攻略自駕深度旅遊13天。（圖／Mika出走提供）

▲▼紐西蘭北島旅行，行程規劃攻略自駕深度旅遊13天。（圖／Mika出走提供）

奧克蘭郊區民宿
最後幾天我們選擇住在LynnMall附近，是紐西蘭奧克蘭郊區新林恩的購物中心，有超市、100多家商店、餐廳、咖啡廳和電影院。 公園、高爾夫球場、Blockhouse Bay海灘以及巴士和火車站都在步行距離內，冰箱備有牛奶、水果等，─東還親切的一一幫我們介紹，看得出來這原本是他們住的家，充滿愛與溫馨，浴室甚至有按摩浴缸給推。

▲▼紐西蘭北島旅行，行程規劃攻略自駕深度旅遊13天。（圖／Mika出走提供）

聖赫利爾灣 (St Heliers Beach)
來海邊走走，這裡雖然沒有傳教士灣 (Mission Bay) 這麼知名，但周邊小店很好逛。

▲▼紐西蘭北島旅行，行程規劃攻略自駕深度旅遊13天。（圖／Mika出走提供）

Porch Bar & Eatery 南洋料理
就在聖赫利爾灣 （St Heliers Beach)） 附近的這家越南料理店，也是在地網友推薦，裝潢很漂亮，很網美店的感覺，以南洋料理為主，咖哩、越南春捲、泰式海鮮炒麵為主。

▲▼紐西蘭北島旅行，行程規劃攻略自駕深度旅遊13天。（圖／Mika出走提供）

▲口味偏重但很夠味，我們覺得很好吃。

▲▼紐西蘭北島旅行，行程規劃攻略自駕深度旅遊13天。（圖／Mika出走提供）

Catalina Bay Farmers Market 假日農夫市集
紐西蘭人的週末就是逛假日農夫市集，有些是周六開、有些是周日開，每個地方時間不一，Catalina Bay Farmers Market是位於Hobsonville 的市集，六日都有營業，早上08：30－14：00，通常農夫市集都是中午過後就沒了，所以最好早一點到，也比較好找車位。

▲▼紐西蘭北島旅行，行程規劃攻略自駕深度旅遊13天。（圖／Mika出走提供）

▲想買麥蘆卡蜂蜜的真的可以來市集買，都是在地小農自產自銷。

▲▼紐西蘭北島旅行，行程規劃攻略自駕深度旅遊13天。（圖／Mika出走提供）

Takapuna Beach Sunday Market 假日農夫市集
位於波特斯公園 （Potters Park） 旁邊的廣場，這裡的攤販真的比較多，賣很多新鮮蔬菜水果、手工藝品、手工甜點外，還有各種小吃、咖啡，還有許多我們熟悉的亞洲小吃，這裡也有養蜂人擺攤出售自製的麥蘆卡蜂蜜。

▲▼紐西蘭北島旅行，行程規劃攻略自駕深度旅遊13天。（圖／Mika出走提供）

▲▼紐西蘭北島旅行，行程規劃攻略自駕深度旅遊13天。（圖／Mika出走提供）

Eat Now 越南料理
在Takapuna Beach Sunday Market 逛街，附近有間越南河粉評價不錯，反正在這裡吃越南料理是比較安全的選擇，這家比Porch Bar & Eatery 平價，畢竟裝潢上就有差，不過整體來說很夠水準，尤其炒河粉必點。

▲▼紐西蘭北島旅行，行程規劃攻略自駕深度旅遊13天。（圖／Mika出走提供）

Mt Atkinson coffee shop 咖啡

▲▼紐西蘭北島旅行，行程規劃攻略自駕深度旅遊13天。（圖／Mika出走提供）

Mt Atkinson coffee shop 咖啡
位於New Lynn的咖啡廳在當地算很有名，而且親子友善，這裡提供桌遊等小朋友最愛的遊戲。主要以早午餐、咖啡為主，也有販售自家烘焙豆，燻鮭魚貝果一定要點，事實上我們幾乎早午餐跟咖啡廳都必點貝果，真的好愛。

▲▼紐西蘭北島旅行，行程規劃攻略自駕深度旅遊13天。（圖／Mika出走提供）

▲▼紐西蘭北島旅行，行程規劃攻略自駕深度旅遊13天。（圖／Mika出走提供）

紐西蘭超市
這趟租的民宿都有廚房，因此本來就打算晚餐大部分自己煮，加上紐西蘭的紅白酒也很便宜，還有羊排必買，隨便料理都好好吃，水果的話蘋果好吃，還有一種神秘的樹番茄也不錯，最常買奇異果、蘋果、樹番茄這三種，另外推薦必買蜂蜜牙膏、寶寶果泥也是有機的，然後這裡薑黃系列的水果茶也很特別。

▲▼紐西蘭北島旅行，行程規劃攻略自駕深度旅遊13天。（圖／Mika出走提供）

▲洋芋片品牌很多，而且口味很酷。

▲▼紐西蘭北島旅行，行程規劃攻略自駕深度旅遊13天。（圖／Mika出走提供）

▲每晚都是牛羊排、烤蔬菜、紅酒、水果這樣。

懷托摩螢火蟲洞／哈比村 一日遊行程
這趟有報名一日遊行程，因為北島必去的螢火蟲洞跟哈比村，車程比較遙遠，不用自己開車這麼辛苦，而且參加一日遊還有提供導遊跟便當、水等服務，GreatSights 提供了五十幾種紐西蘭觀光巴士行程，從奧克蘭出發的行程有懷托摩螢火蟲洞（Waitomo Caves）、哈比村（Hobbiton Movie set）、賞鯨船以及市區觀光巴士等。

▲▼紐西蘭北島旅行，行程規劃攻略自駕深度旅遊13天。（圖／Mika出走提供）

▲▼紐西蘭北島旅行，行程規劃攻略自駕深度旅遊13天。（圖／Mika出走提供）

懷托摩螢火蟲洞（Waitomo Caves）
奧克蘭出發是在Sky City集合，車程約兩小時先到懷托摩螢火蟲洞（Waitomo Caves），因為裡面不給攝影，大概說明一下，首先會經過一個很華麗的鐘乳石洞，真的是宛如一座雪白地下鐘乳石宮殿，很值得參觀，然後才是重頭戲螢火蟲洞，導遊很盡責的導覽說明。

▲▼紐西蘭北島旅行，行程規劃攻略自駕深度旅遊13天。（圖／Mika出走提供）

▲這是取自官網照片，懷托摩螢火蟲洞裡的螢火蟲種類只有紐西蘭才有。

▲▼紐西蘭北島旅行，行程規劃攻略自駕深度旅遊13天。（圖／Mika出走提供）

哈比村（Hobbiton Movie set）
位於馬塔馬塔小鎮，原是《魔戒》與《哈比人》電影系列的取景地，電影結束拍攝後設立旅遊專案，該地便成為魔戒電影系列中唯一被完整保留下來的電影場景，這裡本身就美到很誇張了，加上哈比村的加入更是大加分，還有在地導遊沿途詳細講解，甚至還會幫忙拍照，熱情投入的感覺讓整個氛圍更加分。

▲▼紐西蘭北島旅行，行程規劃攻略自駕深度旅遊13天。（圖／Mika出走提供）

▲甚至還可以走入哈比人的家裡作客。

▲▼紐西蘭北島旅行，行程規劃攻略自駕深度旅遊13天。（圖／Mika出走提供）

GO Rentals 租車自駕
離開奧克蘭與一日遊行程後，就需要租車自駕了，這家GO Rentals 租車公司在機場附近，從奧克蘭市中心搭乘uber過去即可，需要攜帶國際駕照以及台灣駕照，紐西蘭是右駕，而且圓環很多，但還好我們接著跑的地方都是偏近郊，車子不多，其實有在日本自駕過的會比較熟悉。

▲▼紐西蘭北島旅行，行程規劃攻略自駕深度旅遊13天。（圖／Mika出走提供）

羅托魯瓦（Rotorua）

▲▼紐西蘭北島旅行，行程規劃攻略自駕深度旅遊13天。（圖／Mika出走提供）

羅托魯瓦（Rotorua）
終於擺脫奧克蘭又貴又小的公寓，驅車約3小時車程來到了羅托魯瓦（Rotorua），對朋友找的這家平價又寬敞還有大院子的獨棟小木屋非常滿意，重點是院子裡還種了檸檬、橘子之類的果樹，我們還去摘採來吃呢，晚餐也都去超市買回來，在這個功能齊全的廚房做料理吃，很有生活感。

▲▼紐西蘭北島旅行，行程規劃攻略自駕深度旅遊13天。（圖／Mika出走提供）

▲位於羅托魯瓦湖的一座打卡點，有一個延伸出湖面的木棧道這裡超好拍。

▲▼紐西蘭北島旅行，行程規劃攻略自駕深度旅遊13天。（圖／Mika出走提供）

▲Secret Spot Hot Tubs Rotorua 木桶森林溫泉，這裡是加熱的森林山泉，主打在森林裡泡溫泉。

▲▼紐西蘭北島旅行，行程規劃攻略自駕深度旅遊13天。（圖／Mika出走提供）

▲有來羅托魯瓦的通常一定會來體驗一下 地獄之門泥漿水療，這是紐西蘭歷史悠久的體驗，當地毛利人已經使用地熱泥和硫磺礦泉水的治療功效超過800年。

▲▼紐西蘭北島旅行，行程規劃攻略自駕深度旅遊13天。（圖／Mika出走提供）

▲▼紐西蘭北島旅行，行程規劃攻略自駕深度旅遊13天。（圖／Mika出走提供）

Fat Dog Cafe & Bar
這家在地Local店，google有4.3顆星、兩千多則評價，不管是甜食、鹹食都好吃，法式吐司也很優秀，雖然外觀不怎樣，但很有實力。

▲▼紐西蘭北島旅行，行程規劃攻略自駕深度旅遊13天。（圖／Mika出走提供）

陶波（Taupo）
位於陶波 Acacia Bay 灣很近的獨棟民宿，這裡很僻靜，周邊還有一座公園，而且步行就可以到陶波湖。但這家是我唯一懶得拍的民宿，整間房子包括門口都被柵欄跟一堆樹擋住，裡面沙發更是用毛茸茸夜店風套著，房間也是很愛用毛茸茸黑毯子。

▲▼紐西蘭北島旅行，行程規劃攻略自駕深度旅遊13天。（圖／Mika出走提供）

▲陶波湖是紐西蘭最大的湖泊，而且還是個火山口，面積大約是一個新加坡的大小，跟海一樣看不到盡頭。

▲▼紐西蘭北島旅行，行程規劃攻略自駕深度旅遊13天。（圖／Mika出走提供）

▲斜對面的麥當勞也是很多遊客會專門跑來拍照的打卡點，麥當勞直接把一架小飛機的機艙改造成用餐區。

▲▼紐西蘭北島旅行，行程規劃攻略自駕深度旅遊13天。（圖／Mika出走提供）

▲有辣味雞塊與奶昔。

Luna’s Gelateria 義式冰淇淋店
要去陶波湖時路過看到的義式冰淇淋店，我們覺得很好吃，環境也很少女繽紛。

▲▼紐西蘭北島旅行，行程規劃攻略自駕深度旅遊13天。（圖／Mika出走提供）

▲▼紐西蘭北島旅行，行程規劃攻略自駕深度旅遊13天。（圖／Mika出走提供）

BurgerFuel Taupo 漢堡

▲▼紐西蘭北島旅行，行程規劃攻略自駕深度旅遊13天。（圖／Mika出走提供）

BurgerFuel Taupo 漢堡
陶波湖旁的汽車主題連鎖漢堡店，因為評價很高決定來吃吃看，店裡走的是科技感路線，連餐點海報都做得像是科幻電影宣傳海報一樣讓人好有印象，牛肉漢堡好吃。

胡卡瀑布噴射快艇 Hukafalls Jet Taupo

▲▼紐西蘭北島旅行，行程規劃攻略自駕深度旅遊13天。（圖／Mika出走提供）

胡卡瀑布噴射快艇 Hukafalls Jet Taupo
陶波必玩的竟然是超刺激戶外活動，有高空彈跳以及Jet Boat，都在湖卡瀑布周邊。冬天算是淡季，不用預約即可過去體驗，長達30 分鐘噴射快艇之旅，超高速快艇奔馳在懷卡托河上，還會一路行駛到胡卡瀑布，多次360度旋轉加上急轉彎，很刺激，尤其在胡卡瀑布邊奔馳更是好玩。

▲▼紐西蘭北島旅行，行程規劃攻略自駕深度旅遊13天。（圖／Mika出走提供）

▲▼紐西蘭北島旅行，行程規劃攻略自駕深度旅遊13天。（圖／Mika出走提供）

Victoria’s Cafe Kitchen Bar 咖啡早午餐店
這家有趣就有趣在餐點看起來樸實無華，平平無奇，但每一道都很好吃，就是那種隱藏在人間的武林高手，尤其是貝果跟班尼迪克蛋旁邊的豬肉，吃起來很脆皮燒臘沒兩樣，脆香軟滑。

▲▼紐西蘭北島旅行，行程規劃攻略自駕深度旅遊13天。（圖／Mika出走提供）

漢彌頓 （Hamilton）
紐西蘭的第四大城的漢彌頓，其實只待兩晚而已，民宿也是獨棟小木屋，還有院子，然後光線很充足明亮，有廚房、洗衣機等…房間也寬敞，是讓我們印象不錯的民宿之一。

▲▼紐西蘭北島旅行，行程規劃攻略自駕深度旅遊13天。（圖／Mika出走提供）

▲▼紐西蘭北島旅行，行程規劃攻略自駕深度旅遊13天。（圖／Mika出走提供）

Hamilton Gardens
漢密爾頓花園，是在紐西蘭漢密爾頓南部的一個花園式公園。占地54公頃的公園，由各個國家的特色庭園集結而成，毛利、中國、日本、印度、美國，還有像是愛麗絲夢遊仙境般的花園迷宮，真的大到很扯，而且竟然不用門票。

Super Shuttle 機場接送
最後一天的行程當然就是趕飛機，預約Super Shuttle 接送，這次四大一小費用約九十幾元紐幣。

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