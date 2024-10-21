礁溪市區藏新潮露營風熱炒！必點宇宙泡泡蝦華麗登場　氛圍極放鬆

喜歡旅遊、喜歡美食、喜歡迎接生命中種種不期而遇的感動，希望跟大家一起分享更多生命中各種不期而遇的美好︿︿

撰文攝影／Mika、整理／實習記者張宜樺

想不到礁溪溫泉公園附近也有這麼鬧中取靜的豪華住宅區！這裡還有一家隱藏版的新潮露營風網美熱炒店，我覺得是目前宜蘭「最Chill」熱炒。除了有熱炒料理以外，也有色香味俱全，很華麗的宇宙泡泡蝦，加上很露營風的裝潢設計，不但網美愛來，就連一般熱炒愛好者也會被這裡的美食給擄獲，可單點也有2－8人的套餐可選擇。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram



交通位置

這裡有個好處就是很方便停車，店的正對面就是中天溫泉渡假飯店，斜對面就有收費停車場平日半小時15元，平日的話，路邊停車格應該也沒什麼人跟你搶。

環境介紹

不愧是宜蘭最Chill熱炒，帶點野地露營風格的佈置，就連戶外座位都很吸引人。室內也有努力營造露營風格，內用空間還有大螢幕投影海底的自然生態，最可愛的是室內月球打卡牆。

▲我以為我是來吃熱炒，結果到門口感覺是來到網美露營風餐廳。

宜蘭鴨賞炒飯

主廚貼心怕我們餓到，炒飯先上，而且還是很有宜蘭特色的鴨賞炒飯，炒得粒粒分明還香氣撲鼻。這炒飯真的有夠香！鴨賞的香氣搭配炒飯好迷人。

肉絲炒烏龍

烏龍麵搭配肉絲拌炒入味，那鑊氣十足，麵體咕溜咕溜的，滑嫩帶Q彈。

美濃炒水蓮

說到吃熱炒就不可能少這一道炒水蓮，而且是來自高雄美濃新鮮直送的水蓮，爽脆鹹香，很開胃喔！

宇宙泡泡蝦

這一道真的超網美的！既浮誇又華麗登場，外型就像樹上鳥巢一樣端出來，引起我們整桌驚呼。裡面是白蝦，外型則是薄脆的泡泡麵衣，蝦子外層還有裹了一層魚漿，可愛的泡泡造型真的好吸睛。

▲旁邊還有蜂蜜芥末沾醬可以搭配來吃。

▲泡泡造型麵衣吃起來空氣感十足。

▲白蝦外裹著一層魚漿，口感很多層次。

宮保臭豆腐

我最近去居酒屋或熱炒店都會點這一道，重口味的最愛，先酥炸臭豆腐後，再加上花生、辣椒乾、宮保醬汁爆炒出臭香味，酥脆辣爽，加上我又很愛吃花生，所以就忍不住一口接一口。

台灣蚵仔酥

這也是熱炒必點的吧！旁邊的炸蝦片好復古懷舊，炸得香酥裡面是肥美柔嫩的蚵仔，還加入九層塔增添香氣。

泰式脆皮椒麻雞

這家椒麻雞太好吃了啦！那滑嫩帶點酸辣的雞腿肉怎可能不喜歡。酥脆的麵衣也是美味關鍵，好吃到我停不下來欸，好想包盤。

三杯中卷

外型有點鋼硬但其實吃起來很軟Q的三杯中卷，怎麼有辦法這麼三杯！然後中卷可以維持軟Q口感，尤其在薑片都煸這麼乾的狀態下，火候真的有在顧。這一道中卷真的滿分，不因為大火快炒過而失去本身的軟嫩Q彈。

剝皮辣椒雞湯

微辣的剝皮辣雞湯，小朋友也能輕易完食，雞肉也燉得軟嫩入味，甘甜帶微辣的湯頭很好喝。

宜蘭三星蔥花蛋

裡面有滿滿的三星蔥烘蛋！吃起來水嫩嫩的，蔥香味很濃郁。

鐵板牛肉

就是我們熟悉的鐵板牛肉，很下飯配酒重口味。

烤布蕾、銀絲捲佐煉乳、樂室招牌炸香蕉、古早味米苔目

一人點一種甜點，熱炒店還有這麼多甜點選擇也太幸福，另外提醒一下，其中古早味米苔目是夏季限定，不是隨時都有的。光外型就贏了的烤布蕾，炙燒過後脆焦糖，搭配柔軟入口即化的布蕾也太好吃。

▲古早味米苔目就是我們熟悉的滋味。

▲銀絲卷佐煉乳，口感酥脆迷人。

飲品

有看過這麼講究的熱炒店嗎？飲料品項非常多，除了有生啤外，還有各種汽水、果汁、氣泡飲、High Ball，還有女生最在意的無糖茶系列等。我們除了點熟悉的朝日啤酒外，還有一款南洋Batavia啤酒，喝起來氣泡比較粗，刺激中帶一點微苦，我個人覺得很特別，其氣泡存在感很重。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

結語

這家是將我們熟悉的熱炒結合時尚網美露營風，不只裝潢就連賣相也跟著精緻網美了起來。但價格上沒有網美餐廳這麼可怕，反而親民了許多，雖然位置有點隱密，但價格划算然後又可以拍美美的，我個人覺得很超值！像點這4人套餐11道料理＋飲料甜點，一人算下來約500內搞定，很划算啊。完美融合了時尚新潮露營風網美熱炒店，價格也很平價親民，跳脫一般人對熱炒店的印象，符合了現代年輕人的喜好，必須推推。

▲入夜後，戶外的露營車更顯眼，裡面佈置很溫馨的小空間，大概是給情侶用的吧。

MENU

有2人、3人、4人、6人、8人等套餐選擇，我們今天選的是4人特餐。（菜單）四人套餐的餐點包括呷好料（21選4）、呷氣味（11選2）、呷配菜（5選2）、尚青飲（5選1）、來呷奔（4選2）、呷甜欸（4選4）、拎涼欸（24選4），看似沒什麼但選下來也有11道，真的有澎湃。

快炒樂室

地址：宜蘭縣礁溪鄉健康一街20號

電話：03－9885488

營業時間：11：30－14：00、17：00－21：30 （五六日營業時間 11：30－14：30、17：00－22：30、周三公休）

出走是為了更深刻回到原來的位置

MIKA出走美食日誌部落格、粉絲團

【你可能也想看】

►只賣生炒螺肉！大火爆炒鑊氣辛香脆口 嘉義文化夜市30年街邊老攤

►老洋房藏茶餐廳！海龍王燕窩粥超級濃郁 腐皮捲香酥多層次必吃

►酥炸鴨頭連骨頭都能下肚！台中阿嬤的家常拿手菜 都是懷念古早味