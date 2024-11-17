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板橋甕中甕「炭火煨湯」長達12小時以上！濃郁香氣撲鼻湯控超推

DARREN蘋果樹

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Darren 蘋果樹(阿樹いっき) 喜歡美食旅遊日本酒廟宇文化 經歷: 1.SSI 國際清酒唎酒師、JSA 日本酒評鑑師 2.2018 年桃園夜市美食評審、2019 年桃園上好攤評審 從無名小站開始..

▲▼板橋美食推薦這家甕中甕炭火煨湯，隱藏在巷弄內的板橋雞湯店，主打傳統炭火煨製湯品的甕中甕炭火煨湯，湯品都是炭火煨製12小時以上。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者張宜樺

板橋美食推薦這家甕中甕炭火煨湯，隱藏在巷弄內的板橋雞湯店，主打傳統炭火煨製湯品的甕中甕炭火煨湯，湯品都是炭火煨製12小時以上，近30種湯品來到現場還要碰碰運氣抽卡，不見得每種湯品都能喝得到，太晚去卡片只會越來越少，要喝到自己想喝的湯品可要早點去。

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甕中甕炭火煨湯在哪裡
甕中甕炭火煨湯就在板橋四維路巷弄裡，搭捷運出新埔站走路約10分鐘可以抵達，甕中甕炭火煨湯鄰近板橋裕民街夜市，走進來就看到門口有四個大甕。

▲▼板橋美食推薦這家甕中甕炭火煨湯，隱藏在巷弄內的板橋雞湯店，主打傳統炭火煨製湯品的甕中甕炭火煨湯，湯品都是炭火煨製12小時以上。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼板橋美食推薦這家甕中甕炭火煨湯，隱藏在巷弄內的板橋雞湯店，主打傳統炭火煨製湯品的甕中甕炭火煨湯，湯品都是炭火煨製12小時以上。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼板橋美食推薦這家甕中甕炭火煨湯，隱藏在巷弄內的板橋雞湯店，主打傳統炭火煨製湯品的甕中甕炭火煨湯，湯品都是炭火煨製12小時以上。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼板橋美食推薦這家甕中甕炭火煨湯，隱藏在巷弄內的板橋雞湯店，主打傳統炭火煨製湯品的甕中甕炭火煨湯，湯品都是炭火煨製12小時以上。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

點餐方式
來到甕中甕炭火煨湯想喝什麼湯就自行抽卡，湯品種類很多但是現場剩下的湯品，就是依上面卡片的數量，抽卡之後交給店員，其他的品項就看菜單填點。

▲▼板橋美食推薦這家甕中甕炭火煨湯，隱藏在巷弄內的板橋雞湯店，主打傳統炭火煨製湯品的甕中甕炭火煨湯，湯品都是炭火煨製12小時以上。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼板橋美食推薦這家甕中甕炭火煨湯，隱藏在巷弄內的板橋雞湯店，主打傳統炭火煨製湯品的甕中甕炭火煨湯，湯品都是炭火煨製12小時以上。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

甕中甕炭火煨湯製作過程
甕中甕炭火煨湯店外的四個大甕可不是擺好看，所有的煨湯通通放在大甕裡頭，煨湯則是放在小甕內，就變成甕中甕，中間有炭火煨製12小時以上。

▲▼板橋美食推薦這家甕中甕炭火煨湯，隱藏在巷弄內的板橋雞湯店，主打傳統炭火煨製湯品的甕中甕炭火煨湯，湯品都是炭火煨製12小時以上。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼板橋美食推薦這家甕中甕炭火煨湯，隱藏在巷弄內的板橋雞湯店，主打傳統炭火煨製湯品的甕中甕炭火煨湯，湯品都是炭火煨製12小時以上。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼板橋美食推薦這家甕中甕炭火煨湯，隱藏在巷弄內的板橋雞湯店，主打傳統炭火煨製湯品的甕中甕炭火煨湯，湯品都是炭火煨製12小時以上。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼板橋美食推薦這家甕中甕炭火煨湯，隱藏在巷弄內的板橋雞湯店，主打傳統炭火煨製湯品的甕中甕炭火煨湯，湯品都是炭火煨製12小時以上。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼板橋美食推薦這家甕中甕炭火煨湯，隱藏在巷弄內的板橋雞湯店，主打傳統炭火煨製湯品的甕中甕炭火煨湯，湯品都是炭火煨製12小時以上。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

環境介紹
來到甕中甕炭火煨湯我選擇內用，不少人都是外帶為主，店內座位數不多，牆面上還有介紹，內用環境乾淨整齊。

▲▼板橋美食推薦這家甕中甕炭火煨湯，隱藏在巷弄內的板橋雞湯店，主打傳統炭火煨製湯品的甕中甕炭火煨湯，湯品都是炭火煨製12小時以上。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼板橋美食推薦這家甕中甕炭火煨湯，隱藏在巷弄內的板橋雞湯店，主打傳統炭火煨製湯品的甕中甕炭火煨湯，湯品都是炭火煨製12小時以上。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

何首烏雞肉煨湯
瓦罐煨湯一上桌就覺得好有特色，我點的是何首烏雞肉煨湯，所有食材精華都在這個小瓦罐裡頭，用湯勺一撈裡頭有不少塊雞肉。原本有點怕湯頭太苦或太油，結果喝起來會回甘沒有太厚重的中藥味，原本想說先喝口湯，一不小心就多喝了好幾口。

雞肉經過炭火煨製到超入味
咬起來很嫩口不會太柴，我本來就愛喝雞湯，這天一喝他們家的雞湯真的超讚的啦！要不是這裡有點遠，我一定會常常來報到。

▲▼板橋美食推薦這家甕中甕炭火煨湯，隱藏在巷弄內的板橋雞湯店，主打傳統炭火煨製湯品的甕中甕炭火煨湯，湯品都是炭火煨製12小時以上。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼板橋美食推薦這家甕中甕炭火煨湯，隱藏在巷弄內的板橋雞湯店，主打傳統炭火煨製湯品的甕中甕炭火煨湯，湯品都是炭火煨製12小時以上。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼板橋美食推薦這家甕中甕炭火煨湯，隱藏在巷弄內的板橋雞湯店，主打傳統炭火煨製湯品的甕中甕炭火煨湯，湯品都是炭火煨製12小時以上。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼板橋美食推薦這家甕中甕炭火煨湯，隱藏在巷弄內的板橋雞湯店，主打傳統炭火煨製湯品的甕中甕炭火煨湯，湯品都是炭火煨製12小時以上。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼板橋美食推薦這家甕中甕炭火煨湯，隱藏在巷弄內的板橋雞湯店，主打傳統炭火煨製湯品的甕中甕炭火煨湯，湯品都是炭火煨製12小時以上。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼板橋美食推薦這家甕中甕炭火煨湯，隱藏在巷弄內的板橋雞湯店，主打傳統炭火煨製湯品的甕中甕炭火煨湯，湯品都是炭火煨製12小時以上。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼板橋美食推薦這家甕中甕炭火煨湯，隱藏在巷弄內的板橋雞湯店，主打傳統炭火煨製湯品的甕中甕炭火煨湯，湯品都是炭火煨製12小時以上。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼板橋美食推薦這家甕中甕炭火煨湯，隱藏在巷弄內的板橋雞湯店，主打傳統炭火煨製湯品的甕中甕炭火煨湯，湯品都是炭火煨製12小時以上。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲小碗滷肉飯，滷肉帶著油脂伴隨鹹甜醬汁與白飯一起入口也表現不錯。

▲▼板橋美食推薦這家甕中甕炭火煨湯，隱藏在巷弄內的板橋雞湯店，主打傳統炭火煨製湯品的甕中甕炭火煨湯，湯品都是炭火煨製12小時以上。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼板橋美食推薦這家甕中甕炭火煨湯，隱藏在巷弄內的板橋雞湯店，主打傳統炭火煨製湯品的甕中甕炭火煨湯，湯品都是炭火煨製12小時以上。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼板橋美食推薦這家甕中甕炭火煨湯，隱藏在巷弄內的板橋雞湯店，主打傳統炭火煨製湯品的甕中甕炭火煨湯，湯品都是炭火煨製12小時以上。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

菜單價位
算一算光是湯品就將近30種，一時之間還真的會有選擇困難障礙，有些湯光名字就看起來很厲害，像是雄雌海馬三七排骨煨湯、鮑魚蟲草排骨煨湯、十全加味大補雞肉煨湯等等，看了一下價位也不貴，另外主食有豬油拌飯、滷肉飯、烏醋乾麵、肉燥乾麵、咖哩飯等等。

▲▼板橋美食推薦這家甕中甕炭火煨湯，隱藏在巷弄內的板橋雞湯店，主打傳統炭火煨製湯品的甕中甕炭火煨湯，湯品都是炭火煨製12小時以上。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼板橋美食推薦這家甕中甕炭火煨湯，隱藏在巷弄內的板橋雞湯店，主打傳統炭火煨製湯品的甕中甕炭火煨湯，湯品都是炭火煨製12小時以上。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

甕中甕炭火煨湯

地址：新北市板橋區四維路259巷2號
電話：02－22593767
營業時間：11：00－21：00（周二、三公休）

Darren蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化
*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》粉絲專頁

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關鍵字： 甕中甕炭火煨湯 新北市美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 Darren蘋果樹旅遊玩樂誌

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