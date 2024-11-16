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三重巷弄內獨特口味！獨門「滷鴨肉＋焗叉燒」燒臘便當老饕超愛

陳小可的吃喝玩樂

陳小可的吃喝玩樂 陳小可的吃喝玩樂

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

▲▼三重美食廣東仙子鴨莊，三重好吃便當滷味推薦 。（圖／陳小可的吃喝玩樂提供）

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者黃亭詠

隱身在三重重陽路一段130巷的廣東仙子鴨莊，提供燒臘便當及滷味，店面小間也較傳統，若不是店名特別或三重在地人推薦，你可能錯過的美食！吃過一次就上癮的鴨肉是用「滷」的，而三寶飯的叉燒則是用「焗」的，老闆自信的在粉絲團說全台找不到第二個地方有的獨特的味道。

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▲▼三重美食廣東仙子鴨莊，三重好吃便當滷味推薦 。（圖／陳小可的吃喝玩樂提供）

▲▼三重美食廣東仙子鴨莊，三重好吃便當滷味推薦 。（圖／陳小可的吃喝玩樂提供）

▲看著那雞肉、鴨肉肥嫩多汁可口的樣子，著實流了不少口水。

▲▼三重美食廣東仙子鴨莊，三重好吃便當滷味推薦 。（圖／陳小可的吃喝玩樂提供）

▲除了燒臘便當，這裡也有滷味，軟到不行的海帶首先吸引我的目光，再來則是鴨翅還有雞肝。

▲▼三重美食廣東仙子鴨莊，三重好吃便當滷味推薦 。（圖／陳小可的吃喝玩樂提供）

▲廣東仙子鴨莊菜單價錢。

▲▼三重美食廣東仙子鴨莊，三重好吃便當滷味推薦 。（圖／陳小可的吃喝玩樂提供）

三寶飯
鴨肉的仙子醬甜甜的，入口就感到驚艷，雞肉嫩嫩的好吃、叉燒很厚，跟一般燒臘店的叉燒不太一樣，蠔油的加持讓叉燒多了一種風味，白飯的份量不多，平常胃口比較大的人，建議可以加十元把白飯升級，因為燒臘實在太下飯。

▲▼三重美食廣東仙子鴨莊，三重好吃便當滷味推薦 。（圖／陳小可的吃喝玩樂提供）

▲另外隨便買了幾樣滷味都好讚，來這邊真的要便當＋滷味！

廣東仙子鴨莊

地址：新北市三重區重陽路一段130巷12號1樓
電話：02－29863369
營業時間：11：00－14：00、16：00－19：30（周末休息）

＊部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團部落格

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