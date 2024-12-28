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油條不沾豆漿「夾茭白筍」、水上庭園餐廳！埔里特色美食懶人包

▲▼埔里在地美食體驗，道地早餐、特色咖啡廳。（圖／ReadyGo提供）

首圖／ReadyGo

文／ReadyGo

好不容易到南投埔里玩卻找不到理想美食吃！今天RG特派員帶你體驗南投埔里隱藏美食，從早餐到道地晚餐通通有，有鹹、有甜，而且還通通美味無比！

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南投美食推薦：埔里在地美食

清寶鹹油條
南投的油條不沾豆漿！直接給你夾好夾滿，夾蛋、肉排甚至還夾「茭白筍」。打破對油條豆漿的想像，別忘記要加雙辣醬，一個油條就飽到下午！不想喝豆漿，也可以來碗豆腐湯暖暖胃，是最在地的早餐。

▲▼埔里在地美食體驗，道地早餐、特色咖啡廳。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

清寶鹹油條

地址：南投縣埔里鎮南安路550號
電話：0927－560166
營業時間：06：00～10：30（周三公休）

桑心實驗室
讓「桑心」也很chill的露營風咖啡廳「桑心實驗室」，到南投埔里一定要來的咖啡廳！以沙漠叢林為主題，還是寵物友善咖啡廳，有許多珍稀的植物，是喜歡植物的人的天堂。創意的咖啡特調跟早午餐，都是以「春夏秋冬」下去發想，是間值得收藏的好咖啡廳，熱愛跑咖的你快快收藏！

▲▼埔里在地美食體驗，道地早餐、特色咖啡廳。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

桑心實驗室

地址：南投縣埔里鎮桃米路37－1號
電話：0919－863964
營業時間：10：30－17：00

桑心合作社
在實驗室的旁邊是掀開的「桑心合作社」，主要賣創意豆花。桂花酒釀系列是主打，還有黑糖鮮奶芋頭，配料超級豐富，豆花本身不太甜，搭配黑糖水剛剛好，真的是沒吃到會emo的豆花！

▲▼埔里在地美食體驗，道地早餐、特色咖啡廳。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

桑心合作社

地址：南投縣埔里鎮桃米路37－1號
營業時間：平日 13：00～17：30／假日 11：30～17：30

土角厝水上庭園
長輩最愛的庭園合菜餐廳，江南風情，有些還是旋轉餐桌！菜的份量都很大份，調味也很好吃下飯，不知不覺兩碗飯就下肚了！「金沙美人」是必點的，因為南投埔里盛產「茭白筍」，加上金沙、番茄去調味，口味很有層次感，整體好吃環境又好拍，吃完飯還可以在庭園裡散散步消消食。

▲▼埔里在地美食體驗，道地早餐、特色咖啡廳。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

土角厝水上庭園

地址：南投縣埔里鎮水上巷2號
電話：04－92912201
營業時間：11：00～14：00／17：00～20：00（周二只到14：00、周三公休）

南投景點｜不只戶外的好山好水，也能在室內捏陶造紙、漫步於生命之樹上

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