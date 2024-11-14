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7間世運主場館周邊美食一次收藏！有深夜港點、眷村味酸白菜火鍋

▲▼高雄世運主場館周邊異國料理、眷村美食一次看。（圖／ReadyGo提供）

首圖／IG@syuan_foodie、IG@_temmy_daily

文／ReadyGo

高雄你都去哪裡玩呢？最近高雄世運主場館常常有活動，國外來的大明星在高雄開唱，都會選在世運主場館，因此本篇就要介紹高雄世運主場館周邊美食，讓你在看演唱會前、看演唱會後，都能填飽肚子再回家！這裡除了有異國料理，也有眷村美食，任君挑選，快看看哪一間是你心中所意的高雄美食！

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AMENGIN梅琴洋行
想在超過75年的老宅裡品酒吃美食嗎？AMENGIN梅琴洋行藏身在高雄世運站附近的建業新村，這裡是日治時期海軍軍官級的眷舍，承辦人接手政府的計畫，帶著大家穿越時空，回到寧靜的聚落。

▲▼高雄世運主場館周邊異國料理、眷村美食一次看。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@_temmy_daily

▲▼高雄世運主場館周邊異國料理、眷村美食一次看。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@_temmy_daily

白天和夜晚氛圍大不同
這裡白天是濃濃日式眷村味道的咖啡廳，熱銷的咖哩飯和夏季推出的蕎麥麵都是店內的招牌，等到夜幕低垂時就變身成一間餐酒館，還會不定時推出季節限定特調，偶爾也與不同主題的內容合作，在店內舉辦分享，讓老宅如同當年般熱鬧，是名符其實的老宅故事的守護者！

▲▼高雄世運主場館周邊異國料理、眷村美食一次看。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@_temmy_daily

AMENGIN梅琴洋行

地址：高雄市左營區緯十一路22號
營業時間：周二、周四、周日 11：30－17：30、周五至周六 11：30－22：00（周一周三公休）
提醒：每人低消168元

NA KI（藍記）義式食坊
在高雄小有名氣的私廚料理「NA KI（藍記）義式食坊」開業12年來，是許多高雄在地人的愛店，主廚每日親自到市場挑選食材，依照季節用心做的料理，才會讓人頻頻回訪。12年可以從學生到出社會，可說是陪伴著許多人成長，去年底也跟著政府計畫搬到了建業新村，每周二、四開放商業午餐，如果人多想要包場，二樓也有包廂可以預約， 如果有紀念日或是要慶祝的日子，不妨就去NA KI（藍記）義式食坊度過！

▲▼高雄世運主場館周邊異國料理、眷村美食一次看。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG @youpaythebill

▲▼高雄世運主場館周邊異國料理、眷村美食一次看。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG @vespa_pie

NA KI（藍記）義式食坊

地址：高雄市左營區緯九路64－1號
營業時間：12：00－14：30／18：00－21：00（公休時間公佈於FB粉專 ）

劉家酸白菜火鍋（創始店）
傳說中的眷村味道，就是這一味！這間位在高雄左營的酸菜白肉鍋，可說是高雄人共同的回憶，簡單樸素的店面，卻總是擠滿人潮。劉家的酸白菜發酵的過程保留傳統的工法，味道酸而不澀，香氣濃郁，入口後有自然的甘甜，菜單有套餐也可以選擇單點，食材相當豐富。

▲▼高雄世運主場館周邊異國料理、眷村美食一次看。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG @foodie_9sheep

另外也千萬不能錯過招牌牛肉捲餅，酥脆的外皮夾著滷得入味的牛肉，搭配上清爽的青菜和美乃滋，多層次的口感，每一口都是驚喜！是來高雄左營吃酸菜白肉鍋不能錯過的小點心！

▲▼高雄世運主場館周邊異國料理、眷村美食一次看。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG @foodie_9sheep

劉家酸白菜火鍋（創始店）

地址：高雄市左營區介壽路9號中正堂
營業時間：11：00－14：00 ; 14：30－22：30

金口祿小館
出高雄左營高鐵站就能抵達的「金口祿小館」以湯包、捲餅和水餃聞名，號稱高鐵附近最強的小店，因為不是新穎的店家，大部分都是在地人鮮少有觀光客也讓排隊時間少了一些，很特別的是他們居然有賣咖哩鍋貼，我還以為只有八方雲集有，吃起來一樣有濃郁的咖哩味，鍋貼的表皮也煎的酥脆，不油膩，非常推薦！另外還有牛肉捲餅也是大家常點的美食，如果有吃牛肉的人，也可以試試！

▲▼高雄世運主場館周邊異國料理、眷村美食一次看。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG @syuan_foodie

▲▼高雄世運主場館周邊異國料理、眷村美食一次看。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG @syuan_foodie

金口祿小館

地址：高雄市左營區重信路573號
營業時間：11：00－20：00

真鶴牛肉拉麵館
這間在地經營超過三十年的牛肉麵店，裝潢舒適簡單，主打紅燒牛肉麵、川味麻辣牛三寶，他們的湯頭都是自己熬煮的，川味系列是紅燒湯底再加入來自四川的新香料熬製，整體香辣帶麻超夠味，麵體也有寬麵和細麵可以選擇，口感Q彈有嚼勁，牛腱牛筋也都大塊厚實又入味，是高雄世運場周邊家常但不能錯過的美食！

▲▼高雄世運主場館周邊異國料理、眷村美食一次看。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG @eatyj

真鶴牛肉拉麵館

地址：高雄市左營區左營大路461號
營業時間：11：00－14：30 ; 17：00－20：00

榮興港式夜宵
看完演唱會一定會肚子餓的吧！別擔心，高雄世運站附近的宵夜美食「榮興港式夜宵」推薦給你！這是一間以港式料理為主的餐廳，吃的到麻辣鴨血豆腐煲、粥品、公仔麵、港式點心等多樣美食，而且營業到半夜一點，看完演唱會再嗨一波都不是問題，推薦給喜歡吃港式的你！

▲▼高雄世運主場館周邊異國料理、眷村美食一次看。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG @fishh_foodie

▲▼高雄世運主場館周邊異國料理、眷村美食一次看。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG @fishh_foodie

榮興港式夜宵

地址：高雄市左營區重信路573號
營業時間：18：00－01：00（周二公休）

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