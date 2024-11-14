沖繩當地人的8家私藏美食！低調內臟燒肉名店、糖工廠旁藏咖啡廳

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文／ReadyGo

日本美食讓人念念不忘，以海島景觀、水上活動與人文歷史聞名的離島沖繩也不例外！這次就讓曾經居住日本、且造訪沖繩數次的小編帶隊，公布8家沖繩當地人大推的餐廳，其中囊括了沖繩名產、居酒屋、生魚片、爐端燒、和牛、烤魚、手沖咖啡與昭和風味麵包，不想再跟觀光客人擠人或踩雷抱憾的老饕們絕不能錯過！

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沖繩酒場 HAISAI 縣廳前久茂地店（沖縄酒場ハイサイ県庁前久茂地店）

來到了日本，自然要吃一頓道地的日式居酒屋！而在沖繩，更是要大啖東京、京都、大阪等其他城市難以品嘗到的菜單。就在交通便利的沖繩單軌電車站旁，沖繩酒場 HAISAI除了當地知名的蛇酒、海葡萄、海藻，還少不了苦瓜炒蛋。比台灣產還香甜的苦瓜，配上午餐肉、豆芽與雞蛋，正是沖繩人最愛的家庭料理。

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沖繩酒場 HAISAI 縣廳前久茂地店（沖縄酒場ハイサイ県庁前久茂地店）

地址：日本〒900-0015 Okinawa, Naha, Kumoji, 2 Chome−1−1 第一比嘉ビル 1F

交通方式：自沖繩都市單軌電車縣廳前站步行約2分鐘

燒乃魚島 烤魚壽司專賣店（焼き魚とお鮨専門店 焼乃魚島）

如果想在沖繩好好享受一頓燈光美、氣氛佳、服務貼心周到、食材高級美味，且價格合理的大餐，就可以將燒乃魚島作為首選。若坐在板前座位，可以看到職人師傅以炭火精心烘烤各類海鮮。此店家稱這種料理方式為「原始燒」，且與台灣的爐端燒有所不同，是以大竹籤直向立叉，烤出的肉質鮮嫩多汁得令人驚艷。搭配寫著客人名字的歡迎留言，讓用餐體驗更臻完美。

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燒乃魚島 烤魚壽司專賣店（焼き魚とお鮨専門店 焼乃魚島）

地址：日本〒900-0015 Okinawa, Naha, Kumoji, 2 Chome−16−3 1F

交通方式：自沖繩都市單軌電車美榮橋站步行約6分鐘

一直線內臟燒肉 名護本店（焼肉ホルモン一直線 名護本店）

沖繩的燒肉店不計其數，而這家一直線內臟燒肉堪稱是當地居民最不願公開的私藏好店之一！面積不大的店內座位寥寥可數，散發著濃濃的日本風格，且少見地以各種內臟為主要的菜單，加上老闆親切熱情，充分展現了沖繩人的待客之道，並確保每一個客人都吃得開心滿意，難怪幾乎天天座無虛席，建議想造訪的人務必先訂位以免向隅。

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一直線內臟燒肉 名護本店（焼肉ホルモン一直線 名護本店）

地址：日本〒905-0016 Okinawa, Nago, Ohigashi, 1 Chome−11−15 名嘉真ビル 102

交通方式：搭乘巴士77／78／120號至名護城入口站，下車步行約2分鐘

朝日屋 阿古豬涮涮鍋與餃子（アグーしゃぶしゃぶ ㇳ 餃子 アサヒ屋）

日本人對中華餃子的喜愛眾所皆知，而且在日本的煎餃總是比台灣的鍋貼多了一絲特別美味的口感。而就在一直線內臟燒肉的隔壁，朝日屋除了專門提供餃子以外，也以沖繩知名的阿古豬供應涮涮鍋。軟嫩鮮甜的地產豬肉，只要稍微燙熟即可享用，再搭配各種道地小菜，就是在玩了一天之後最能補充能量的完美晚餐！

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朝日屋 阿古豬涮涮鍋與餃子（アグーしゃぶしゃぶ ㇳ 餃子 アサヒ屋）

地址：日本〒905-0016 Okinawa, Nago, Ohigashi, 1 Chome−11−15 名嘉真ビル 101

交通方式：搭乘巴士77／78／120號至名護城入口站，下車步行約2分鐘

Inno Coffee Shop

不論是在日本的哪個城市，都能見各式各樣的手沖咖啡店。而當來到了沖繩，就推薦嘗試Inno Coffee Shop。此店面隱藏在名護市場旁的小巷內，親切又專業的老闆一絲不苟地仔細沖泡每一杯咖啡。菜單中還有添加沖繩香檸汁（シークアーサー）的Espresso濃縮咖啡或Americano美式咖啡，可謂是只有這裡喝得到的特殊滋味。

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Inno Coffee Shop

地址：1 Chome-5-17 Gusuku, Nago, Okinawa 905-0013日本

交通方式：搭乘巴士111號或 OAS／RSL 沖繩機場接駁巴士至名護市役所前站，下車步行約14分鐘

NATSUME TORICO（なつめとりこ）

咖啡與麵包向來都是絕配，深知這點的老闆就在Inno Coffee Shop的隔壁開設了麵包店。小巧精緻的店面呈現懷舊的昭和風格，架上舉凡肉桂捲、日式菠蘿麵包、比司吉等品項個個引人食指大動。當客人準備點餐時，老闆會笑容滿面地拉開紗窗裝麵包，傳統的經營方式也為遊客們帶來難忘的回憶。



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NATSUME TORICO（なつめとりこ）

地址：1 Chome-5-17 Gusuku, Nago, Okinawa 905-0013日本

交通方式：搭乘巴士111號或 OAS／RSL 沖繩機場接駁巴士至名護市役所前站，下車步行約14分鐘

5910 sa－ta－café（5910 sa－ta－café / さ〜た〜家製糖工場）

大家可能都意想不到，在純樸的沖繩鄉間小路旁，竟然座落著媲美東京的質感設計小店！古宇利島素來以美麗的海洋生態著稱，而比鄰知名浮潛景點的海灘旁，深耕多年的製糖業者在工廠旁開立了小小的咖啡廳，供應採用自家製黑糖的剉冰與梅酒，也有沖繩蕎麥麵、丼飯等主食，並販售著多款高品質的伴手禮，望著海景的座位享受如此美食實屬難得。

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5910 sa－ta－café（5910 sa－ta－café / さ〜た〜家製糖工場）

地址：2362-3 Kouri, Nakijin, Kunigami District, Okinawa 905-0406日本

交通方式：搭乘 Yanbaru Express（YKB4T）巴士至渡海海灘・心型岩石站，下車步行約1分鐘

海島食材與炭火串燒 匙加減（島の素材と炭火燒鳥さじかげん）

串燒也是赴日旅行必不可少的一頓大餐！這間道地的餐廳以運用海島在地食材為主，不僅有各種日式居酒屋的招牌料理，也有沖繩人最愛的炒麵、炒苦瓜以及手工肉丸子。尤其是肉丸拼盤，能一次嚐到5種不同的調味，沾取生蛋黃一起食用更添美味。

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海島食材與炭火串燒 匙加減（島の素材と炭火燒鳥さじかげん）

地址：2 Chome-8-15 Gusuku, Nago, Okinawa 905-0013日本

交通方式：搭乘巴士111號或 OAS／RSL 沖繩機場接駁巴士至名護市役所前站，下車步行約14分鐘

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