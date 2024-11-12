首圖／IG@foodlemaps、IG@yuki.food2020

文／ReadyGo

人說相逢自是有緣，想要盡可能把握所有見面的機會，家庭聚餐顯得十分重要。我們從台灣美食中，精選出各地適合帶長輩聚餐的桌菜餐廳，並且包括不同菜系，但都美味又環境好，更能容納多人用餐，一起來看看！

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愚夫私廚

位於基隆的「愚夫私廚」為預約制餐廳，提供新鮮海鮮料理和多種主餐，例如加勒比海龍蝦、香煎鮭魚菲力、威靈頓酥皮牛排、普羅旺斯小羔羊、煙燻法式櫻桃鴨、巴伐利亞猪肘等等，從沙拉、湯品、前菜、主餐到甜點都是一個驚喜，也吃得出食材的鮮度及老闆的用心。提醒有興趣的讀者，愚夫私廚需提前三天訂位以便備料，且店內只有四張桌子，但最多可容納18位客人，特別適合帶喜歡西餐類的長輩享用。

圖／IG@honest_connie



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愚夫私廚

地址：基隆市中山區復興路240－1號

電話：0955－772588

營業時間：12：00－22：00

陽明春天

蟬聯三屆米其林綠星！位在台北陽明山上的「陽明春天」，主要供應精緻蔬食料理，且不僅擁有寬敞用餐的空間，還有充滿綠意的花園，令人印象深刻。而儘管用餐空間雖是使用榻榻米地板，但都有配置椅子，因此長輩也能坐得舒適。至於餐點方面，陽明春天採無菜單料理形式，包括菁典套餐、米其林綠星套餐以及下午茶，可依價位選擇想要的套餐。

圖／IG@hi.nihaoso

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陽明春天



地址：台北市士林區菁山路119－1號

電話：02－28620178

營業時間：11：30－21：00

富錦樹台菜香檳

「富錦樹台菜香檳」旨在傳承台灣料理的精神，特意結合台灣料理與法國香檳，招牌菜有烏魚子炒飯、松花蒼蠅頭、老皮嫩肉、特條白斬雞、油條蒜蓉鮮蚵、XO醬燒豬肝、北海道干貝竹笙雞湯等等，更會不定期推出季節新菜如季節野菜炒蓮霧，讓人耳目一新。富錦樹台菜香檳曾多次榮獲米其林一星餐廳的肯定，所以在重陽節帶長輩一起摘星，相信會留下很寶貴的記憶。

圖／IG@foodlemaps

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富錦樹台菜香檳

地址：台北市松山區敦化北路199巷17號1樓

電話：02－87128770

營業時間：平日 12：00－15：00；17：00－22：00／周末 12：00－22：00

魚夫子海鮮餐廳

喜歡吃海鮮大餐嗎？桃園「魚夫子海鮮餐廳」提供平價又優質的海鮮料理，且空間寬敞還設有包廂，而必吃包含櫻蝦高麗菜、蒜香大草蝦、避風塘中卷、宮保皮蛋、旗魚生魚片、酥炸鮮蚵、鄉村土雞、鐵板牛柳、蒜苗手工鹹豬肉等等，一直是桃園在地的人氣熱炒店之一！雖然店家上菜很快，但由於生意很好，還是建議先訂位比較好。

圖／IG@jenny80802424



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魚夫子海鮮餐廳

地址：桃園市桃園區正光路70號

電話：03－3368788

營業時間：11：00－13：00；17：10－23：00

八二親食

新竹「八二親食」為石鍋米線專賣店，石鍋米線有日式昆布、藥膳養生、黃金泡菜、剝皮辣椒、手炒麻辣等口味，湯頭鮮甜又不油膩，很適合帶長輩用餐。除此之外，還有多種米飯定食、日式雜炊和蔬果壽司可供選擇，整體來說口味清爽、無負擔，而餐廳空間則是走溫暖木質調，服務態度也很親切，因此在新竹始終擁有高評價。

圖／IG@yuki.food2020

圖／IG@yuki.food2020

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八二親食

地址：新竹市東區三民路43號1樓

電話：03－5322880

營業時間：11：00－14：30；17：00－21：00（周二公休）

溫叨古早味料理餐廳

想找特色台中餐廳嗎？在「溫叨古早味料理餐廳」，可以體驗三合院吃飯的特殊環境！曾獲必比登推薦的溫叨古早味料理餐廳，提供脆皮豬腳、香辣口水雞、古法剁椒鱸魚、香酥芋泥鴨、老皮嫩肉、金瓜米粉等多樣化的古早味菜色，柴燒桶仔雞則是必點（需提前預訂），除了可以坐在戶外的座位區之外，也有獨立包廂可供預約，而猶如辦桌般的用餐環境，一定能得到長輩好評！

圖／IG@mrstainanchen



圖／IG@mrstainanchen

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溫叨古早味料理餐廳

地址：台中市北屯區太原路三段191號

電話：04－22311699

營業時間：11：00－14：00；17：00－21：30

LA時尚川菜

位於台南市善化區，廚師將川菜結合創意手法，創造出更適合台灣人胃口的川菜料理。店內以時尚的中國風作為裝潢設計，無論是家庭聚餐還是小型尾牙都很合適，至於烤鴨套餐分為兩種，其中有包含經典片皮鴨、招牌吃鍋鴨、麻辣火鍋、烤鴨胡椒餅的A餐，以及含梅醬甜皮鴨、四川冒烤鴨、酸菜魚鴨湯、蘿蔔絲烤鴨餅的B餐，當然也可以選擇單點品項，就算帶不吃辣的小朋友也能一起享用！

圖／IG@yang_foodie_

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LA時尚川菜

地址：台南市善化區光復路48號

電話：06－5812459

營業時間：11：00－14：00；17：00－21：30

翠湖水上餐

坐落於高雄觀音山風景區一帶的「翠湖水上餐」，為高雄老字號的土雞城，許多客人都是爬完山之後，到這裡大啖美食，藉此補充體力。而店家人氣品項有燒酒雞、鹽焗雞、檸檬紅尾蝦、鳳梨苦瓜雞、檸檬鱈魚、九尾雞湯、麻油麵線等等，餐點美味可口，重點這裡是擁有大面積的湖面景色，可以體會在湖上吃美食的氣氛，且白天或夜晚用餐都別有風味。

圖／IG@kimi70548

翠湖水上餐

地址：高雄市大社區翠屏路112巷1之1號

電話：07－3515371

營業時間：11：00－22：00（周三公休）

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