▲綿綿冰與金桔冰棒。（圖／《跟著領隊SKY玩》授權提供，下同，請勿隨意翻攝以免侵權）



實習記者黃鄒承恩／綜合報導

位於新竹的新埔老街上，有家自日治時期營業至今，默默已傳承了三代的傳統製冰廠，持續用一道道冰品，為當地人留下無數酸甜的回憶。其中最受歡迎的，莫過於最招牌的金桔冰棒。部落客《跟著領隊SKY玩》將帶大家走進客家傳統小巷裡，品嚐只有「巷仔內」在地人才知道的客家風味。

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▲「義順製冰廠」的懷舊外觀。

義順製冰廠金桔冰棒介紹

金桔冰棒一律使用在地採收的新鮮金桔，連皮帶肉一起熬煮出帶有濃厚果香的客家桔醬，再將桔醬加入冰棒中冷凍。每一口冰棒不僅吃得到金桔的酸甜果肉，還能感受到桔皮的顆粒與微微的苦澀，酸中帶甜的滋味。這樣的製作方式，不僅保留了金桔的天然風味，也融入了濃濃的客家文化。

▲口味非常多，每支只要13元，甚至可以一箱一箱買。



冰店的歷史可以追溯到日治時期

這家製冰店的故事，可以追溯到日治時期。當時創始人為了解決砂糖儲存的潮濕問題，靈機一動將砂糖製成冰棒，意外開創了這道經典冰品。歷經近百年傳承，店內的製冰機器仍在使用，為客人提供最純正的老味道。





▲▼店裡使用超過80年的老機器。



其它口味、種類

除了招牌金桔冰棒，這裡還有其他口味可以選擇，例如紅豆、米糕、鳳梨、酸梅、百香果冰棒及酸梅綿綿冰等，每一款都充滿了濃郁的古早味。這些冰品不僅是消暑的絕佳選擇，更是一份隱藏在巷弄中的老街回憶。

義順製冰店

地址：新竹縣新埔鎮成功街99號

營業時間：10：00－17：00

電話號碼：03－5882143

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