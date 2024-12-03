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台北圓山站美食推薦！40年老字號包餡雞蛋糕、蛋香濃郁烤得極酥脆

陳小可的吃喝玩樂

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三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

▲▼40年老字號包餡雞蛋糕！現烤出爐口感超酥脆、多達8種口味可選擇。（圖／部落客陳小可提供）

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者蘇相云

大龍峒美食「40年老字號包餡雞蛋糕」口味有8種選擇，不想吃包餡也有古早味（原味）可以買。阿北攤位就在大龍峒有名的紅茶屋飲料對面哈密公園，轉角路口就可以看到；1978年老字號，Google地標就是「40年老字號包餡雞蛋糕」。

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店家位置
看網路評論才知道，這攤雞蛋糕之前在哈密街，阿北休息一陣子已經換到這地址，攤位地點就在紅茶屋飲料店路口，可以順便買一杯紅茶和雞蛋糕坐在哈密公園享用。

▲▼40年老字號包餡雞蛋糕！現烤出爐口感超酥脆、多達8種口味可選擇。（圖／部落客陳小可提供）

菜單

▲▼40年老字號包餡雞蛋糕！現烤出爐口感超酥脆、多達8種口味可選擇。（圖／部落客陳小可提供）

▲包餡雞蛋糕口味有8種，每份6粒可選三種不同口味，古早味8粒40元，點完要先結帳。

▲▼40年老字號包餡雞蛋糕！現烤出爐口感超酥脆、多達8種口味可選擇。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼40年老字號包餡雞蛋糕！現烤出爐口感超酥脆、多達8種口味可選擇。（圖／部落客陳小可提供）

▲阿北年紀大，動作不是很快，但小細節很用心，注意烤盤的溫度讓雞蛋糕烤得很酥；我買一份約等了15分鐘，看他現做也很療癒。

▲▼40年老字號包餡雞蛋糕！現烤出爐口感超酥脆、多達8種口味可選擇。（圖／部落客陳小可提供）

▲紙袋外面有印雞蛋糕口味，如果點不一樣的口味，阿北就會在上面做記號。

▲▼40年老字號包餡雞蛋糕！現烤出爐口感超酥脆、多達8種口味可選擇。（圖／部落客陳小可提供）

▲附近在地人都買起司雞蛋糕和奶油雞蛋糕，起司是整片切成一小塊片狀。

▲▼40年老字號包餡雞蛋糕！現烤出爐口感超酥脆、多達8種口味可選擇。（圖／部落客陳小可提供）

▲檯面上會做好一些原味雞蛋糕，不想等可以點原味最快，但我還是喜歡現烤出爐的酥脆口感。

▲▼40年老字號包餡雞蛋糕！現烤出爐口感超酥脆、多達8種口味可選擇。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼40年老字號包餡雞蛋糕！現烤出爐口感超酥脆、多達8種口味可選擇。（圖／部落客陳小可提供）

▲包餡雞蛋糕會上兩層麵糊，烤到脆脆鼓鼓的畫面看起來好好吃，站在旁邊就聞到好香的味道。

▲▼40年老字號包餡雞蛋糕！現烤出爐口感超酥脆、多達8種口味可選擇。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼40年老字號包餡雞蛋糕！現烤出爐口感超酥脆、多達8種口味可選擇。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼40年老字號包餡雞蛋糕！現烤出爐口感超酥脆、多達8種口味可選擇。（圖／部落客陳小可提供）

▲我點了紅豆雞蛋糕，和我想像的蜜紅豆不太一樣，很像用花豆餡一樣，餡料看起來很乾不是很好吃，有點小緊張。

▲▼40年老字號包餡雞蛋糕！現烤出爐口感超酥脆、多達8種口味可選擇。（圖／部落客陳小可提供）

心得
還好我的感覺是錯的，雞蛋糕好酥好脆，蛋香明顯非常好吃，原本以為內餡會很乾，結果烤完很軟，甜度也剛好，回家就把6粒吃光，下次經過還會想再買，真的很好吃！

40年老字號包餡雞蛋糕

地址： 台北市大同區重慶北路三段335巷56號
營業時間：17：00～22：00（周一休息）

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團部落格

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