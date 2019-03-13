澎湖西嶼高人氣古早味豆花店　每日限量慢來就沒了！

點評：古色古香的豆花店吃起來最對味！

▲在地高人氣的限量豆花

記者簡仲豪／綜合報導 （影、圖／跟著領隊SKY玩提供，請勿任意翻攝以免侵權）

「西嶼」又稱「漁翁島」是澎湖群島中的第二大島，其中位於西嶼的「二崁古厝部落」是第一個傳統聚落保存區，古厝牆上掛滿了當地居民自創的褒歌，令人印象深刻，雖然聚落並不大，但裡頭有家豆花店卻擁有超高人氣。部落客「跟著領隊SKY玩」在社團「旅遊超爽的！」中要帶大家揭開這個神秘豆花店的樣貌，品嘗古早味的傳統豆花！

▲非常有當地特色的裝潢

「二馬豆花」是二崁部落裡相當搶手的豆花店，不僅口味保留傳統特色，外觀裝潢也是老闆自己搭建的仿古建築，紅色瓦片疊成的天花板，以及由石頭推砌而成牆面，每一處都相當獨特，雖然是新建的建築，但牆面上掛滿早期做餅的模具和陶瓷做的餐具，歷史氣息濃厚，桌椅則用木桌及板凳，完全不像新房子。

▲古色古香的擺設

店家豆花最大的特色就是採用當地食材，配料上可以選擇兩樣，其中南瓜和花生粉是店內的特色配料，澎湖當地的南瓜以及花生粉都是一般豆花店少見的搭配，黑糖和紅糖混和的糖水調配的甜度適中，尤其是古早豆花，滑順且綿密的豆花相當好吃，部落客特別提醒大家，因為是每日限量，如果不早點到，可是會吃不到的！

▲傳統豆花配上在地食材相當對味

▲古早豆花口感綿密

二馬豆花-二崁古厝聚落

地址：881澎湖縣西嶼鄉38號

營業時間：10:00-16:00