ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
> >

澎湖西嶼高人氣古早味豆花店　每日限量慢來就沒了！

點評：古色古香的豆花店吃起來最對味！
ETtoday餓勢力

在地高人氣的限量豆花

記者簡仲豪／綜合報導 （影、圖／跟著領隊SKY玩提供，請勿任意翻攝以免侵權）

「西嶼」又稱「漁翁島」是澎湖群島中的第二大島，其中位於西嶼的「二崁古厝部落」是第一個傳統聚落保存區，古厝牆上掛滿了當地居民自創的褒歌，令人印象深刻，雖然聚落並不大，但裡頭有家豆花店卻擁有超高人氣。部落客「跟著領隊SKY玩」在社團「旅遊超爽的！」中要帶大家揭開這個神秘豆花店的樣貌，品嘗古早味的傳統豆花！

▲▼二馬豆花。（圖／跟著領隊SKY玩提供）

非常有當地特色的裝潢

「二馬豆花」是二崁部落裡相當搶手的豆花店，不僅口味保留傳統特色，外觀裝潢也是老闆自己搭建的仿古建築，紅色瓦片疊成的天花板，以及由石頭推砌而成牆面，每一處都相當獨特，雖然是新建的建築，但牆面上掛滿早期做餅的模具和陶瓷做的餐具，歷史氣息濃厚，桌椅則用木桌及板凳，完全不像新房子。

▲▼二馬豆花。（圖／跟著領隊SKY玩提供）

古色古香的擺設

店家豆花最大的特色就是採用當地食材，配料上可以選擇兩樣，其中南瓜和花生粉是店內的特色配料，澎湖當地的南瓜以及花生粉都是一般豆花店少見的搭配，黑糖和紅糖混和的糖水調配的甜度適中，尤其是古早豆花，滑順且綿密的豆花相當好吃，部落客特別提醒大家，因為是每日限量，如果不早點到，可是會吃不到的！

▲▼二馬豆花。（圖／跟著領隊SKY玩提供）

傳統豆花配上在地食材相當對味

▲▼二馬豆花。（圖／跟著領隊SKY玩提供）

古早豆花口感綿密

二馬豆花-二崁古厝聚落
地址：881澎湖縣西嶼鄉38號
營業時間：10:00-16:00

關鍵字： 澎湖美食 二崁古厝部落 二馬豆花 跟著領隊SKY玩 豆花美食

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦閱讀

超無敵海景咖啡廳　IG打卡熱門景點「月牙盪鞦韆」

不再只有雞肉飯　嘉義6間必吃人氣餐廳一次網羅！

新店安和觀光夜市人氣攤販　整顆飽滿肥嫩的章魚燒

苗栗佛門淨地裡的神祕櫻花景點　運氣好還有機會看雲海

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

小資族馬爾地夫4月直飛詳細攻略

2019台東熱氣球嘉年華6月燈場

藏壽司土城金城路店4月下旬開幕

嘉義6間必吃人氣餐廳一次網羅

法鬥拿鐵超萌！苗栗玻璃貨櫃屋餐廳

你選對了嗎？日本最新賞櫻預測出爐

全台10處海岸秘境讓你拍個夠

捷運中山站韓系史努比鬆餅

永和復古咖啡館　芝麻戚風甜而不膩

上帝的部落司馬庫斯粉紅櫻花美翻

熱門行程

最新新聞更多

普悠瑪噴軌前台鐵局長爽當董事長　林佳..

南投老宅咖啡館　品嚐有故事的蛋糕

歐盟發737 MAX禁飛令　台1航班..

「全台最大紫藤花園」絕美花期公布

黃小玫進攻甲子園！台灣人狂起雞皮

省很大！高鐵3/15推新一代自由座回..

台北車站閘門故障！台鐵道歉：下午撥人..

澎湖西嶼高人氣古早味豆花店

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366