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好吃又好拍！新竹「溫室玻璃屋」咖啡　首推手作甜點戚風蛋糕

Upssmile向上的微笑萍子

Upssmile向上的微笑萍子 萍子

upssmile萍子（up’s smile向上微笑）！ 本身是設計師，也是向上的微笑 旅食設影的攝影師。 熱愛「旅」旅遊、「食」美食、「設」設計、「影」攝影、電影。

▲▼新竹芎林美食，欣悅甜法式點心TresJoyeux，鄉村風玻璃屋溫室咖啡廳。（圖／upssmile向上的微笑萍子提供）

撰文攝影／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影、整理／實習記者黃亭詠

新竹網美咖啡廳，風之所新竹-欣悅甜法式點心Tres Joyeux位於新竹縣芎林鄉，由原位於竹北欣悅甜 、屏東大和頓物所及小姊姊的秘密園，三種品牌共同創立而成，橘紅色穹頂與玻璃帷幕，木質調傢俱，以玻璃屋溫室咖啡廳呈現，複合式經營，規劃栽種鹿角蕨，提供好喝自家烘焙咖啡、手作甜點戚風蛋糕等，好吃好拍。

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風之所-欣悅甜法式點心怎麼去

▲▼新竹芎林美食，欣悅甜法式點心TresJoyeux，鄉村風玻璃屋溫室咖啡廳。（圖／upssmile向上的微笑萍子提供）

可搭乘高鐵「新竹站」，下車轉搭計程車，距離新竹高鐵站，約10分鐘車程，開車Google導航「風之所新竹」或「欣悅甜法式點心」，即可抵達。

▲▼新竹芎林美食，欣悅甜法式點心TresJoyeux，鄉村風玻璃屋溫室咖啡廳。（圖／upssmile向上的微笑萍子提供）

▲附設停車場好停車。

▲▼新竹芎林美食，欣悅甜法式點心TresJoyeux，鄉村風玻璃屋溫室咖啡廳。（圖／upssmile向上的微笑萍子提供）

▲戶外空間有一大片綠色草地，搭建溫室空間，多了種歐式鄉村風建築，偽出國景點秒飛國外。

▲▼新竹芎林美食，欣悅甜法式點心TresJoyeux，鄉村風玻璃屋溫室咖啡廳。（圖／upssmile向上的微笑萍子提供）

▲這裡規劃好幾個玻璃門少了壓迫感並挑高空間。

▲▼新竹芎林美食，欣悅甜法式點心TresJoyeux，鄉村風玻璃屋溫室咖啡廳。（圖／upssmile向上的微笑萍子提供）

▲▼新竹芎林美食，欣悅甜法式點心TresJoyeux，鄉村風玻璃屋溫室咖啡廳。（圖／upssmile向上的微笑萍子提供）

▲搭建溫室與咖啡廳，複合式經營，空間為自然洋行建築師曾志偉設計。

▲▼新竹芎林美食，欣悅甜法式點心TresJoyeux，鄉村風玻璃屋溫室咖啡廳。（圖／upssmile向上的微笑萍子提供）

▲▼新竹芎林美食，欣悅甜法式點心TresJoyeux，鄉村風玻璃屋溫室咖啡廳。（圖／upssmile向上的微笑萍子提供）

取名新竹風城概念
風之所新竹取名概念源自新竹的氣候，整體由鋼構組立而成，空間一邊規劃種植鹿角蕨，另一區是咖啡廳，藉由半透光的穹頂、玻璃帷幕，光線灑落入內，呈現建築質樸與自然形態。

複合式咖啡廳玻璃屋空間

▲▼新竹芎林美食，欣悅甜法式點心TresJoyeux，鄉村風玻璃屋溫室咖啡廳。（圖／upssmile向上的微笑萍子提供）

▲這一區鋪上木地板，挑選四人座位與沙發，還有一長桌，幾十張座位區空間很大。

▲▼新竹芎林美食，欣悅甜法式點心TresJoyeux，鄉村風玻璃屋溫室咖啡廳。（圖／upssmile向上的微笑萍子提供）

▲▼新竹芎林美食，欣悅甜法式點心TresJoyeux，鄉村風玻璃屋溫室咖啡廳。（圖／upssmile向上的微笑萍子提供）

▲前方規劃開放式廚房與咖啡廳，結帳空間，一整個大冰櫃陳列每日新鮮手作甜點。

▲▼新竹芎林美食，欣悅甜法式點心TresJoyeux，鄉村風玻璃屋溫室咖啡廳。（圖／upssmile向上的微笑萍子提供）

▲▼新竹芎林美食，欣悅甜法式點心TresJoyeux，鄉村風玻璃屋溫室咖啡廳。（圖／upssmile向上的微笑萍子提供）

▲自家烘焙的咖啡豆，可先聞香，再來點手沖咖啡。

▲▼新竹芎林美食，欣悅甜法式點心TresJoyeux，鄉村風玻璃屋溫室咖啡廳。（圖／upssmile向上的微笑萍子提供）

▲一旁長桌還有餅乾、麵包等可購買。

欣悅甜法式點心部分菜單

▲▼新竹芎林美食，欣悅甜法式點心TresJoyeux，鄉村風玻璃屋溫室咖啡廳。（圖／upssmile向上的微笑萍子提供）

▲▼新竹芎林美食，欣悅甜法式點心TresJoyeux，鄉村風玻璃屋溫室咖啡廳。（圖／upssmile向上的微笑萍子提供）

▲低消一杯飲品、法式小塔、切片蛋糕，若客滿內用限2小時，提供咖啡、甜點、茶等。

冰磚拿鐵130元

▲▼新竹芎林美食，欣悅甜法式點心TresJoyeux，鄉村風玻璃屋溫室咖啡廳。（圖／upssmile向上的微笑萍子提供）

▲冰磚拿鐵上桌時，會把咖啡冰磚以及一瓶冰牛奶一起上桌，要喝時候把牛奶倒入。

▲▼新竹芎林美食，欣悅甜法式點心TresJoyeux，鄉村風玻璃屋溫室咖啡廳。（圖／upssmile向上的微笑萍子提供）

▲咖啡風味走堅果香氣，中深烘焙，咖啡冰磚放入玻璃杯裝，隨著咖啡冰磚融化有著不同風味，咖啡不奶膩厚實香濃。

▲▼新竹芎林美食，欣悅甜法式點心TresJoyeux，鄉村風玻璃屋溫室咖啡廳。（圖／upssmile向上的微笑萍子提供）

▲靜岡抹茶歐蕾160元，日本抹茶粉搭配鮮奶，漸層色不甜膩，抹茶有獨特茶香，抹茶控必點。

▲▼新竹芎林美食，欣悅甜法式點心TresJoyeux，鄉村風玻璃屋溫室咖啡廳。（圖／upssmile向上的微笑萍子提供）

▲東方美人茶水果戚風蛋糕160元，鮮奶油清爽不膩，蛋糕體很蓬鬆柔軟不乾柴，充滿茶香加入水果果香，適合長輩與小朋友的甜點款。

▲▼新竹芎林美食，欣悅甜法式點心TresJoyeux，鄉村風玻璃屋溫室咖啡廳。（圖／upssmile向上的微笑萍子提供）

▲抹茶塔160元，走塔派作法，上頭小山園抹茶醬，塔餅非常酥脆可口整體不甜膩。

▲▼新竹芎林美食，欣悅甜法式點心TresJoyeux，鄉村風玻璃屋溫室咖啡廳。（圖／upssmile向上的微笑萍子提供）

風之所新竹-欣悅甜法式點心Tres Joyeux

電話：03－6683416
地址：新竹縣芎林鄉文山路1202巷37號
營業時間：10：30－18：00

＊部落客《UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影》現有經營：FBIG部落格

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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