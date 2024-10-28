邰哥推薦台北必吃麵！雞豬骨熬煮麻辣燙拉麵　中藥入湯香麻不辣喉

upssmile萍子（up’s smile向上微笑）！ 本身是設計師，也是向上的微笑 旅食設影的攝影師。 熱愛「旅」旅遊、「食」美食、「設」設計、「影」攝影、電影。

撰文攝影／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影、整理／實習記者黃亭詠

擄獲邰智源推薦台北必吃三碗麵之一，韓記老虎麵食館金華店位於台北市大安區，主打麻辣燙，傳統麵食，很道地，內用還有綠豆湯喝到飽，麻辣燙拉麵，滿滿一大碗，雞骨、豬骨熬煮，加入花椒、麻椒、桂皮、朝天椒、麻辣燙走中藥湯底，加入蒜苗辛香，香麻不辣喉，是款可喝的麻辣湯底，拉麵Q彈滑溜有口感。

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韓記老虎麵食館金華店交通怎麼去

▲可搭乘台北捷運「東門站4號、5號」出口，步行6分鐘即可抵達。

韓記老虎麵食館金華店 捷運東門站美食

內用須知

入內得先拿號碼牌，等候叫號安排座位，長條形空間，室內擺放幾十張座位區，木桌木椅，可容納20幾人空間，每間生意都很好。

▲一旁大片玻璃櫥窗，可見料理過程。



韓記老虎麵食館金華店小菜區

▲架上擺放琳瑯滿目的小菜，每盤45元，想吃什麼自助式拿取。

▲店內角落擺放綠豆湯，自助式拿取，無限吃到飽。

▲綠豆湯煮得很綿密，甘甜好喝。





▲風味涼菜45元，台灣豆子加入鹹蛋黃，脆甜可口，鹹蛋黃鹹香入味。

▲滷味豆皮35元，豆皮滷得入味不死鹹，豆皮嫩口滿滿豆香。

▲豬肉韭黃水餃10粒100元，每一個水餃飽滿大顆，晶瑩剔透。

▲豬肉餡料新鮮，韭黃味道濃厚。

▲招牌老虎麻辣燙羊肉小辣250元，一整大碗熱騰騰上桌，鴨血、豆芽、豆皮、蒜苗，香味俱全。

▲湯底用雞骨、豬骨熬煮，加入花椒、麻椒、桂皮等中藥材，是款可喝的麻辣湯底。

▲羊肉沒有腥味，肉片帶點軟骨部位。

▲鴨血嫩口滑溜，給得大塊，份量多，浸泡在麻辣燙湯底，愛吃辣的絕對會好愛。





▲麵條Q而彈牙，帶點硬度的麵條，吸附湯汁，麵條不軟爛非常滑溜，好吃。

韓記老虎麵食館金華店

電話：02－23913483

地址：台北市大安區金華街203號

營業時間：11：30至20：30（周一公休）

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