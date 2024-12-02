一日遊必訪淺間神社！登高398層階梯眺望富士山景　美到令人屏息

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者蘇相云

富士急行線「下吉田車站」旁的「新倉富士淺間神社」，是人氣極高的河口湖賞紅葉、賞櫻花景點！爬上398層階梯就能居高臨下眺望絕美富士山景，與忠靈塔形成最具特色構圖，景色美到叫人屏息驚歎，自由行前往新倉富士淺間神社交通相當簡單，不用開車自駕也能輕鬆抵達，河口湖一日遊推薦一定要來！

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新倉富士淺間神社附近景點

位在下吉田站，附近景點還有很好拍照的「富士吉田本町商店街」，再往前搭幾站就會抵達河口湖，本篇文章所有照片皆為2023.11.22拍攝，萬里無雲富士山整天都有賞臉，紅葉拍好拍滿相當滿足。



我當天的河口湖一日遊行程為

富士吉田本町商店街 ⭢ 新倉富士淺間神社 ⭢ 河口湖天上山公園 ⭢ 大石公園 ⭢ 河口湖楓葉迴廊

新倉富士淺間神社交通

自由行的遊客，可從東京新宿搭乘JR富士急行線至「下吉田站」下車，如果沒有買到特急列車也沒關係，在「大月站」轉車一樣可以到「下吉田站」；出站後約步行600公尺、8分鐘左右就能到達登山口，會在這一站下車的人，目標幾乎都是來新倉富士淺間神社，跟著人群走不用擔心會迷路。

▲途中都能看到大大的富士山，建議大家從東京過來的話，可以早一點出發，這樣才能多留點時間在山梨縣遊玩，盡情把富士山拍好拍滿。

神社介紹

創立於西元705年，主要保佑消災解厄、家庭圓滿、結好姻緣、順利生產、養兒育女。從山下要爬近400層階梯，才會抵達本殿、忠靈塔（五重塔）、展望台，慢慢走其實不會太累，沿途的景色美到會讓你忘記爬樓梯的疲憊。

▲穿過第一個鳥居後，抵達可以稍做休息的中繼站，回頭就能看到大大的富士山，與紅色鳥居、紅葉、黃葉組合成的構圖實在太美了，爬樓梯的辛苦完全值得！

▲要到新倉富士淺間神社本殿參拜的話，入口處也在這裡。

楓葉紅葉

稍微休息過後，繼續往上走到忠靈塔、展望台！新倉富士淺間神社最美的景觀在這裡，登上展望台可以把富士山和五重塔一起拍下，除了楓葉的紅葉以外，一旁種植了很多櫻花樹，春天的時候是超熱門的河口湖賞櫻花景點，之後有機會我一定要春天再來一次。

▲會很推薦大家一定要走上觀景台還有一個原因，就是後半部的楓葉開得比較滿。

▲取好角度就能拍下楓葉框住富士山的絕美畫面，除了好美、超美、也太美了吧，我實在找不到其他詞彙足以形容當下的感動。

▲天氣好的時候，隨處一個角度都超好拍，紅葉祭就是這麼美！

▲包含拍照、爬山和休息，新倉富士淺間神社停留時間抓兩個小時差不多。

新倉富士淺間神社

地址：山梨県富士吉田市浅間2－4－1

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

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