ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

一日遊必訪淺間神社！登高398層階梯眺望富士山景　美到令人屏息

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

▲▼爬上398層階梯眺望絕美富士山景！紅葉層層堆疊宛如仙境、超出片。（圖／部落客周花花提供）

撰文攝影／周花花、整理／實習記者蘇相云

富士急行線「下吉田車站」旁的「新倉富士淺間神社」，是人氣極高的河口湖賞紅葉、賞櫻花景點！爬上398層階梯就能居高臨下眺望絕美富士山景，與忠靈塔形成最具特色構圖，景色美到叫人屏息驚歎，自由行前往新倉富士淺間神社交通相當簡單，不用開車自駕也能輕鬆抵達，河口湖一日遊推薦一定要來！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

新倉富士淺間神社附近景點
位在下吉田站，附近景點還有很好拍照的「富士吉田本町商店街」，再往前搭幾站就會抵達河口湖，本篇文章所有照片皆為2023.11.22拍攝，萬里無雲富士山整天都有賞臉，紅葉拍好拍滿相當滿足。

我當天的河口湖一日遊行程為
富士吉田本町商店街 ⭢ 新倉富士淺間神社 ⭢ 河口湖天上山公園 ⭢ 大石公園 ⭢ 河口湖楓葉迴廊

▲▼爬上398層階梯眺望絕美富士山景！紅葉層層堆疊宛如仙境、超出片。（圖／部落客周花花提供）

新倉富士淺間神社交通
自由行的遊客，可從東京新宿搭乘JR富士急行線至「下吉田站」下車，如果沒有買到特急列車也沒關係，在「大月站」轉車一樣可以到「下吉田站」；出站後約步行600公尺、8分鐘左右就能到達登山口，會在這一站下車的人，目標幾乎都是來新倉富士淺間神社，跟著人群走不用擔心會迷路。

▲▼爬上398層階梯眺望絕美富士山景！紅葉層層堆疊宛如仙境、超出片。（圖／部落客周花花提供）

▲▼爬上398層階梯眺望絕美富士山景！紅葉層層堆疊宛如仙境、超出片。（圖／部落客周花花提供）

▲▼爬上398層階梯眺望絕美富士山景！紅葉層層堆疊宛如仙境、超出片。（圖／部落客周花花提供）

▲途中都能看到大大的富士山，建議大家從東京過來的話，可以早一點出發，這樣才能多留點時間在山梨縣遊玩，盡情把富士山拍好拍滿。

神社介紹
創立於西元705年，主要保佑消災解厄、家庭圓滿、結好姻緣、順利生產、養兒育女。從山下要爬近400層階梯，才會抵達本殿、忠靈塔（五重塔）、展望台，慢慢走其實不會太累，沿途的景色美到會讓你忘記爬樓梯的疲憊。

▲▼爬上398層階梯眺望絕美富士山景！紅葉層層堆疊宛如仙境、超出片。（圖／部落客周花花提供）

▲▼爬上398層階梯眺望絕美富士山景！紅葉層層堆疊宛如仙境、超出片。（圖／部落客周花花提供）

▲▼爬上398層階梯眺望絕美富士山景！紅葉層層堆疊宛如仙境、超出片。（圖／部落客周花花提供）

▲穿過第一個鳥居後，抵達可以稍做休息的中繼站，回頭就能看到大大的富士山，與紅色鳥居、紅葉、黃葉組合成的構圖實在太美了，爬樓梯的辛苦完全值得！

▲▼爬上398層階梯眺望絕美富士山景！紅葉層層堆疊宛如仙境、超出片。（圖／部落客周花花提供）

▲▼爬上398層階梯眺望絕美富士山景！紅葉層層堆疊宛如仙境、超出片。（圖／部落客周花花提供）

▲▼爬上398層階梯眺望絕美富士山景！紅葉層層堆疊宛如仙境、超出片。（圖／部落客周花花提供）

▲要到新倉富士淺間神社本殿參拜的話，入口處也在這裡。

▲▼爬上398層階梯眺望絕美富士山景！紅葉層層堆疊宛如仙境、超出片。（圖／部落客周花花提供）

楓葉紅葉
稍微休息過後，繼續往上走到忠靈塔、展望台！新倉富士淺間神社最美的景觀在這裡，登上展望台可以把富士山和五重塔一起拍下，除了楓葉的紅葉以外，一旁種植了很多櫻花樹，春天的時候是超熱門的河口湖賞櫻花景點，之後有機會我一定要春天再來一次。

▲▼爬上398層階梯眺望絕美富士山景！紅葉層層堆疊宛如仙境、超出片。（圖／部落客周花花提供）

▲▼爬上398層階梯眺望絕美富士山景！紅葉層層堆疊宛如仙境、超出片。（圖／部落客周花花提供）

▲▼爬上398層階梯眺望絕美富士山景！紅葉層層堆疊宛如仙境、超出片。（圖／部落客周花花提供）

▲會很推薦大家一定要走上觀景台還有一個原因，就是後半部的楓葉開得比較滿。

▲▼爬上398層階梯眺望絕美富士山景！紅葉層層堆疊宛如仙境、超出片。（圖／部落客周花花提供）

▲取好角度就能拍下楓葉框住富士山的絕美畫面，除了好美、超美、也太美了吧，我實在找不到其他詞彙足以形容當下的感動。

▲▼爬上398層階梯眺望絕美富士山景！紅葉層層堆疊宛如仙境、超出片。（圖／部落客周花花提供）

▲▼爬上398層階梯眺望絕美富士山景！紅葉層層堆疊宛如仙境、超出片。（圖／部落客周花花提供）

▲天氣好的時候，隨處一個角度都超好拍，紅葉祭就是這麼美！

▲▼爬上398層階梯眺望絕美富士山景！紅葉層層堆疊宛如仙境、超出片。（圖／部落客周花花提供）

▲包含拍照、爬山和休息，新倉富士淺間神社停留時間抓兩個小時差不多。

新倉富士淺間神社

地址：山梨県富士吉田市浅間2－4－1

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！
部落格粉絲專頁

【你可能也想看】

滿地蛤蜊殼超荒謬！大阪難波特色小店　點蛤蜊味噌湯體驗丟殼樂趣
每天都提前賣完收攤、營業時間僅供參考！彰化爌肉飯滷汁超犯規
朝聖「東京最強能量場所」阿佐谷神宮！巫女親手編織「神結」超美

關鍵字： 新倉富士淺間神社 達人旅遊 旅遊情報 國外特色系列 日本旅遊 周花花

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

低胸大眼妹「建國高賣玉蘭花」網暴動！　本人是她！背後殘酷事實曝光

推薦閱讀

板橋佛系拉麵「加麵免費」只要145元！＋30升級豆花仙草吃到飽

板橋佛系拉麵「加麵免費」只要145元！＋30升級豆花仙草吃到飽

東京免費「高空夜景」秘境！38樓看夕陽、俯瞰傍晚過後繁華街景

東京免費「高空夜景」秘境！38樓看夕陽、俯瞰傍晚過後繁華街景

全日本最長人行吊橋！高空遠眺富士山駿河灣　還開放刺激高空滑索

全日本最長人行吊橋！高空遠眺富士山駿河灣　還開放刺激高空滑索

東京早午餐必吃清單！酸種吐司外酥內Q彈＋奶油略帶鹹味越嚼越香

東京早午餐必吃清單！酸種吐司外酥內Q彈＋奶油略帶鹹味越嚼越香

登高398層階梯眺望最美富士山景！

登高398層階梯眺望最美富士山景！

頂呱呱新聯名推「花雕雞呱呱包」

頂呱呱新聯名推「花雕雞呱呱包」

手搖飲「4大飲品買1送1」限時開喝

手搖飲「4大飲品買1送1」限時開喝

超商咖啡、焦糖奶茶「買1送1」！

超商咖啡、焦糖奶茶「買1送1」！

2024台灣人出國最愛去哪？4榜單出爐

2024台灣人出國最愛去哪？4榜單出爐

台中千層控必吃！奶香交織柔彈蛋糕體

台中千層控必吃！奶香交織柔彈蛋糕體

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

北市延平河濱「英式庭園花海」超迷人

高雄最美聖誕燈海　26米耶誕樹會飄雪

開幕僅9個月！薄多義新莊幸福店熄燈

全台唯一能看飛機的聖誕市集在圓山

湧入60萬人！桃園仙草花節延到12／8

「元旦登七星山」細節出爐一次看

征服葷食者40年無名素食麵攤！

手搖飲「4大飲品買1送1」限時開喝

旅客馬尼拉Solaire Resort成首選

六扇門台北市首店開幕推買一送一

熱門行程

最新新聞更多

登高398層階梯眺望最美富士山景！

頂呱呱新聯名推「花雕雞呱呱包」

手搖飲「4大飲品買1送1」限時開喝

超商咖啡、焦糖奶茶「買1送1」！

2024台灣人出國最愛去哪？4榜單出爐

台中千層控必吃！奶香交織柔彈蛋糕體

六扇門台北市首店開幕推買一送一

「桃園露營車、高雄新飯店」住1送1晚

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366