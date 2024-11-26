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滿地蛤蜊殼超荒謬！大阪難波特色小店　點蛤蜊味噌湯體驗丟殼樂趣

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

▲▼吃完的蛤蜊殼直接丟地上！日本必訪超荒謬特色餐廳。（圖／部落客周花花提供）

撰文攝影／周花花、整理／實習記者蘇相云

難波車站附近這家「天婦羅大吉」，是一家非常有趣、值得推薦的大阪美食餐廳！菜單主打各式天婦羅炸物、天丼飯，還有來到這裡一定會點的蛤蜊味噌湯，因為只要點蛤蜊味噌湯，就可以把蛤蜊殼隨意丟在地上，形成店內滿地都是蛤蜊殼的荒謬畫面！

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在哪裡＆交通位置
位在「難波CITY 本館」，入口處在大馬路上、並非百貨賣場內，開在大阪難波的地理位置相當棒，無論是搭南海電鐵、近鐵、阪神電車、大阪地下鐵，出站後再走過來都很近。

▲▼吃完的蛤蜊殼直接丟地上！日本必訪超荒謬特色餐廳。（圖／部落客周花花提供）

▲周六晚間八點即使已經過了晚餐時段，門口依舊大排長龍，很多日本人在排隊，目前在日本美食網站Tabelog上的分數是3.49，是評價還不錯的大阪美食。

▲▼吃完的蛤蜊殼直接丟地上！日本必訪超荒謬特色餐廳。（圖／部落客周花花提供）

環境
一走進店內，就能感受滿地蛤蜊殼的震撼，真的是走路都會踩到的密集，難得的是不會有臭味，或是太過髒亂的感覺，這樣的用餐環境讓我們覺得無比新奇。

▲▼吃完的蛤蜊殼直接丟地上！日本必訪超荒謬特色餐廳。（圖／部落客周花花提供）

▲▼吃完的蛤蜊殼直接丟地上！日本必訪超荒謬特色餐廳。（圖／部落客周花花提供）

▲把吃完的蛤蜊殼丟在地上完全合法，所有人都會這麼做，久而久之變成店裡的最大特色，大家來到這裡一定會點碗蛤蜊味噌湯來「丟殼」。

▲▼吃完的蛤蜊殼直接丟地上！日本必訪超荒謬特色餐廳。（圖／部落客周花花提供）

菜單
主打各式天婦羅炸物，搭配天丼飯、味噌湯，懶得思考的人建議直接點綜合炸物拼盤最快，有其他特別想吃的可以再做額外單點。

▲▼吃完的蛤蜊殼直接丟地上！日本必訪超荒謬特色餐廳。（圖／部落客周花花提供）

▲▼吃完的蛤蜊殼直接丟地上！日本必訪超荒謬特色餐廳。（圖／部落客周花花提供）

蛤蜊味噌湯 460円（約台幣96元）
一碗蛤蜊味噌湯份量不少，滿滿的都是蛤蜊，可以讓你盡情丟好丟滿，味噌湯因為加入大量蛤蜊，所以有著濃郁的鮮美好滋味，當然鹹度也會比較高一些。點蛤蜊味噌湯的重點，還是在於可以體驗亂丟蛤蜊殼這件事，你想丟哪就丟哪，完全不會有人管你，但仍要以不影響其他客人為前提，往自己的座位下丟就好。

▲▼吃完的蛤蜊殼直接丟地上！日本必訪超荒謬特色餐廳。（圖／部落客周花花提供）

▲▼吃完的蛤蜊殼直接丟地上！日本必訪超荒謬特色餐廳。（圖／部落客周花花提供）

中吉天婦羅　2,400円（約台幣505元）
共有13種品項，種類不確定是不是每天都一樣，反正一定會給到13樣，這天來吃的時候有炸蝦、雞肉、南瓜、香菇、蕃茄起司、花枝、肉卷、明太子等，沾上天婦羅醬汁、蘿蔔泥搭配起來還不錯，只是份量較少，雖然菜單上是寫兩人份，但可能要再點天丼、白飯才會吃得飽。

▲▼吃完的蛤蜊殼直接丟地上！日本必訪超荒謬特色餐廳。（圖／部落客周花花提供）

▲▼吃完的蛤蜊殼直接丟地上！日本必訪超荒謬特色餐廳。（圖／部落客周花花提供）

天丼並盛　740円（約台幣156元）
最小碗的並盛天丼，有兩隻炸蝦、紫蘇葉、海苔、滑蛋，醬汁本身的鹹度偏高，雖然味道是還不錯，但如果要搭配天婦羅吃可能會太鹹，老實點白飯來配可能較為合適。

▲▼吃完的蛤蜊殼直接丟地上！日本必訪超荒謬特色餐廳。（圖／部落客周花花提供）

感想
我們這天大約排了20分鐘，來體驗有趣又帶點荒謬的「天婦羅大吉」，可以隨地亂丟蛤蜊殼確實相當新奇，所以是一家值得推薦的大阪難波美食餐廳，天婦羅的味道也還OK，建議可以簡單點幾樣體驗一下，反正附近難波、道頓堀、心齋橋的美食那麼多，沒吃飽再續攤下一家就好。

天婦羅大吉 （天ぷら大吉）

地址：大阪府大阪市浪速区難波中2－10－25
營業時間：平日11：00～15：00、周末11：00～23：00 （周一公休）

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