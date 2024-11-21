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每天都提前賣完收攤、營業時間僅供參考！彰化爌肉飯滷汁超犯規

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

▲▼彰化魚市場爌肉飯，很多人心中彰化爌肉飯排名第一名店，營業時間開門就秒殺。（圖／周花花提供）

撰文攝影／周花花、整理／實習記者黃亭詠

每個老饕心中都有自己的彰化爌肉飯排名榜單！中正路上這家魚市場爌肉飯被很多人推薦過，在地開業超過30年，營業時間基本上是參考用的，因為生意好到每天都提前賣完收攤，晚來可吃不到，菜單上都是銅板價位的平價美食，好吃又便宜的小吃，網友評價才會這麼高。

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魚市場爌肉飯位置

▲▼彰化魚市場爌肉飯，很多人心中彰化爌肉飯排名第一名店，營業時間開門就秒殺。（圖／周花花提供）

交通方便的爌肉飯
距離彰化火車站、八卦山大佛風景區都是走路可到的距離，外地觀光客可把這些彰化景點美食排在一起，不遠處還有一家名字很相近的「魚市爌肉飯」，不太確定兩者是否有關聯，但一間是開白天、另一間是開晚上，所以不用擔心會跑錯家。

▲▼彰化魚市場爌肉飯，很多人心中彰化爌肉飯排名第一名店，營業時間開門就秒殺。（圖／周花花提供）

▲表定的營業時間為下午4：30開始，一路賣到宵夜場的晚上10：30，但食材賣完就會提早打烊。

▲▼彰化魚市場爌肉飯，很多人心中彰化爌肉飯排名第一名店，營業時間開門就秒殺。（圖／周花花提供）

▲菜單如上，都是相當親民的銅板價位。

▲▼彰化魚市場爌肉飯，很多人心中彰化爌肉飯排名第一名店，營業時間開門就秒殺。（圖／周花花提供）

爌肉飯60元
魚市場爌肉飯好像可以指定肥瘦，如果有特殊需求的人，點餐時可以禮貌詢問店家，賣相真的有夠可口，爌肉一看就知道有滷透，染上一層誘人的焦糖色，就算生意很好，品質和新鮮度仍都有著穩定水準。

▲▼彰化魚市場爌肉飯，很多人心中彰化爌肉飯排名第一名店，營業時間開門就秒殺。（圖／周花花提供）

▲▼彰化魚市場爌肉飯，很多人心中彰化爌肉飯排名第一名店，營業時間開門就秒殺。（圖／周花花提供）

▲看起來偏油膩、吃起來卻完全不會，與滷汁白飯的組合真的太犯規，吃過一次就會懷念。

▲▼彰化魚市場爌肉飯，很多人心中彰化爌肉飯排名第一名店，營業時間開門就秒殺。（圖／周花花提供）

白菜25元
滷白菜的味道較清淡，不確定是不是為了方便搭配爌肉飯吃，所以刻意沒有做得那麼油。

▲▼彰化魚市場爌肉飯，很多人心中彰化爌肉飯排名第一名店，營業時間開門就秒殺。（圖／周花花提供）

綜合湯20元
綜合湯裡頭有一顆貢丸、些許蘿蔔，湯頭喝得到蘿蔔清甜感，很適合搭配爌肉飯享用。

▲▼彰化魚市場爌肉飯，很多人心中彰化爌肉飯排名第一名店，營業時間開門就秒殺。（圖／周花花提供）

魚市場爌肉飯

地址：彰化縣彰化市中正路二段320號
電話：0952－786767
營業時間：16：30－22：30 （周日公休）

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