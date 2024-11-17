板橋佛系拉麵「加麵免費」只要145元！＋30升級豆花仙草吃到飽

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者蘇相云

「何家拉麵」只要145元就能無限加麵吃到飽，再加30元還能升級成甜品吃到飽，等於說飽餐一頓不用200元，是CP值極高的拉麵美食！現在在大台北地區已有多家分店，每間分店還有自己的限定口味，像此行前往的板橋三民店就是松露豚骨拉麵，目前的分店有永和中正店、板橋三民店、中和新生店，接下來公館汀州店、三重天台店都會陸續開幕，愛吃拉麵的人可以期待一下。

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「拉麵＋甜品」專賣店！

這裡原本是「何家甜品鋪」，現在轉型成為拉麵＋甜品專賣店，營業時間分成午餐、晚餐兩段餐期，平日中午整間店座無虛席，外頭還有人在候位排隊，因為沒有提供訂位服務的關係，建議大家可以早一點過來排隊，不然就要稍微等一下。

菜單

內用低消每人一碗拉麵，固定品項為雞白豚骨拉麵、地獄豚骨拉麵，每家分店都會有一款當店限定口味，板橋三民店的是松露豚骨拉麵，再加30元即可升級成何家甜品吃到飽，強烈建議大家一定要加價下去，老闆本來就是賣甜品起家的，所以甜品做得非常厲害，完全就是外面甜品專賣店的水準，真的非常划算。

▲光一碗就能讓你無限加麵吃到飽，如果有計畫加麵的人，記得要留點湯跟配料來配，因為湯頭是無法續的。

▲使用販賣機點餐，操作還蠻簡單的，如果真的不會使用的話，也可以直接請店家協助，每位店員服務態度都很好，給了我們不錯的第一印象。

▲相關注意事項，也有提供拉麵外帶服務，點餐機第一排都是預設正常口味，如果想要客製化麵條軟硬度、湯頭鹹淡度，都可以再做勾選。

松露豚骨拉麵 155元

是這裡的限定口味，原本還擔心松露醬做成拉麵會不會不搭，沒想到還蠻合拍的，在雞白豚骨湯頭的基底下，多了一絲松露清香，讓拉麵層次瞬間豐富起來，有點異國料理的感覺。「何家拉麵板橋三民店」原本配置的鹹度，為多數台灣人都能接受的溫和口味，如果喜歡日式拉麵的人，建議可以調整成較鹹的風味。

▲100多元的價格可以吃到四片叉燒、整顆溏心蛋、筍乾，我覺得還蠻夠誠意的。

▲軟硬適中的麵條，也是多數台灣人都可輕鬆接受的口感。

▲叉燒使用豬五花製成，有事先用秘製醬油醃漬過，帶有微甜風味，還蠻適合配湯吃的。

▲給一整顆溏心蛋相當夠誠意，內裏呈現最誘人的膏狀蛋黃，每碗麵都會給一顆。

雞白豚骨拉麵 145元

基本款雞白豚骨拉麵，有著誘人的乳白色湯頭，加入油蔥調味讓湯頭喝起來更加夠味，與雞白豚骨的奶香味結合的也很好，如果初訪拿不定主意要點哪種的話，推薦可以從基本款吃起，也是最經典的熱銷口味。

地獄豚骨拉麵 155元

喜歡吃辣的人當然要點地獄豚骨拉麵，光看賣相就覺得十分夠味，紅通通的湯頭大約是小辣，並不會嗆辣到讓人頭皮發麻，想大口喝湯也是沒問題的，辣醬的香氣十分濃郁，有一點像蔥燒牛肉麵，呈現和其他兩碗拉麵截然不同的風味，很適合愛吃辣的重口味拉麵愛好者品嚐。

何家甜品吃到飽 30元

甜點吃到飽在自助區，讓客人依照喜好自由拿取，如果有升級成甜品吃到飽的話，同桌的每個人都必須加點，這樣大家就都可以無限續拿吃到飽，共有秘糖豆花、關西仙草、紅豆甜湯、綠豆甜湯四種選擇，可以自己組合成最喜歡的甜品，豆花跟仙草都很好吃，畢竟老闆是做甜品起家的，肯定要有真實力才行。

▲糖水不會太甜，紅豆、綠豆甜度也控制得很好，無論擺在飯前或是飯後吃都不會甜膩，推薦大家一定要加點。

心得

這裡一碗拉麵只要145元起，最貴也不過155元，還有各分店限定口味，無論在配料、份量上都很夠誠意，還能讓你無限加麵吃到飽，絕對是想省錢吃美食的好去處，加價30元的甜品吃到飽更是厲害，豆花、仙草都非常好吃，完全可以為了吃甜品來吃拉麵。

何家拉麵

地址：新北市板橋區三民路二段203之3號

營業時間：11：30～14：30、17：00～21：30

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

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