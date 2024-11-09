東京早午餐必吃清單！酸種吐司外酥內Q彈＋奶油略帶鹹味越嚼越香

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者柯珮萱

東京早餐、東京早午餐一定要推薦這家！位在市ヶ谷的超好吃麵包店「No.4」，在日本美食網站Tabelog上擁有3.71高分，麵包真的非常厲害，早餐盤、咖啡也十分出色，光是吐司和酪梨的搭配就讓我無比驚豔，瞬間榮登東京最愛早餐店，五星推薦一定要收進東京美食清單中。

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No.4位置

又有人叫No.4 bakery、No.4 bread and Pizza，指的都是同一家店，前往的交通方式，可以搭乘JR中央・總武線、地下鐵都營新宿線、地下鐵metro南北線／有樂町線至「市ケ谷」下車，接著步行350公尺、約5分鐘即可抵達。

▲一開門生意就相當好，店內採依序帶位入座形式，到現場先拿號碼牌，店員會再叫號安排入座。

No.4店家環境

內用環境分成室內、戶外，座位間的間距較為擁擠，進出很容易撞到鄰桌的客人，老實說並不是那麼舒適，因為麵包真的是好吃，即使平日一早也是整間坐滿滿，無論內用、外帶客人都很多，一有人離開馬上就有人坐進來，周末的話要更早一點來。

開放式麵包櫃

主要是一家麵包店，販售著各式烘焙麵包、甜點蛋糕，這樣開放式的麵包櫃，賣相真的有夠欠買，而且麵包種類非常多，讓人看了每一種都想吃，糾結好久才決定好這天要吃什麼。





▲以下是麵包的細節照，大家可以參考有哪些品項，和大概的價格價位落在哪邊。

No.4菜單介紹

第一頁的早餐供應時間為每日8：00－10：45，其他餐點還有法國吐司、窯烤披薩、咖啡、茶飲、酒精飲品等選擇，價格雖不走平價路線，但味道絕對值得這個價格，麵包櫃的麵包一樣可以內用，店家還很貼心的會幫忙加熱。

▲看似簡單的麵包組合，竟有讓我們都驚為天人的美味。

冰咖啡－630円

咖啡是使用同集團姊妹店「THE ROASTERY by NOZY COFFEE」的豆子，這家可是長年入圍「亞洲最佳50咖啡館」的東京咖啡名店，咖啡表現確實不錯，風味清甜、甘醇不澀，沒有過重的焦苦感，很適合當作早晨的第一杯咖啡。

▲若是點熱咖啡的話，還能免費續杯，我有問過冰咖啡無法免費續。

Toast Set－680円 ＋ 酪梨－200円

吐司套餐內容物為一片厚片吐司，搭配沙拉、水果，酪梨則是額外再加點的，一定很多人都跟我一樣，當看到餐點上桌時，想說應該就是可以想像的味道，沒想到吃下一口驚為天人。

▲吐司為酸種吐司，外皮酥脆、內裡Q彈，有點像是法國麵包的口感，在口中越嚼越香。

▲搭配的奶油也非常厲害，略帶鹹味與酪梨的組合根本100分，是會讓人留下深刻印象的東京美食，非常推薦一定要點吐司。

奶油蕈菇熱狗堡－660円

Q彈麵包、奶油蕈菇醬我都蠻喜歡的，只是熱狗鹹度較高，稍微破壞了平衡，會有點膩口。

蛋塔－290円

我個人就蠻愛的（但同行朋友不喜歡），主要是因為外皮並非大家認知中的蛋塔皮，跟吐司邊的口感有點像，較為Q彈、略帶嚼勁，搭配有著濃郁蛋香的內餡，我覺得還蠻特別的，推薦愛蛋塔的人可以買一顆來試試。

食後心得

東京麵包、甜點的水準一直都很高，喜歡吃麵包的人，來到東京旅行一定要走進幾家烘焙坊，想嘗試早午餐的話，非常推薦市ケ谷附近這家超高人氣的「No.4」，吐司真的非常好吃，咖啡也很好喝，建議能早點來就早點來，周末假日可得做好排隊候位的心理準備。

No.4

地址：東京都千代田区四番町5－9

營業時間：08：00－21：00

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

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