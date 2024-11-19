ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

朝聖「東京最強能量場所」阿佐谷神宮！巫女親手編織「神結」超美

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

▲▼東京阿佐谷神明宮祈福體驗 爆紅編織手環「神結」排隊搶購 。（圖／部落客周花花提供）

撰文攝影／周花花、整理／實習記者蘇相云

祭祀天照大神的「阿佐谷神宮」有著東京最強能量場所的封號！除了可以求良緣、除厄運外，所販售的特色御守、編織手環神結，更是受到大家所喜愛，前往的交通方式相當簡單，搭乘JR、東京地下鐵皆可抵達，附近的商店街便宜又好買。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

交通方式
位在JR阿佐谷站附近，從北口出來約步行300公尺、5分鐘內可到達，如果是購買東京地下鐵PASS的話，可以搭到「南阿佐谷站」，接著步行800公尺、約11分鐘左右也可抵達。

▲▼東京阿佐谷神明宮祈福體驗 爆紅編織手環「神結」排隊搶購 。（圖／部落客周花花提供）

關於阿佐谷神宮
佔地非常遼闊，腹地範圍內種有許多綠樹，鬧中取靜的地理位置相當舒服，祭祀的是「天照大御神」，也就是日本地位最高的神；後來還有武士從伊勢神宮帶回了一塊靈石，成為東京都內人氣很高的能量場所，也是目前日本唯一有進行「八難除」儀式的神社，可以幫你去除身上的厄運。

▲▼東京阿佐谷神明宮祈福體驗 爆紅編織手環「神結」排隊搶購 。（圖／部落客周花花提供）

▲▼東京阿佐谷神明宮祈福體驗 爆紅編織手環「神結」排隊搶購 。（圖／部落客周花花提供）

▲▼東京阿佐谷神明宮祈福體驗 爆紅編織手環「神結」排隊搶購 。（圖／部落客周花花提供）

▲御守類型相當多元，有著象徵皇室的菊花印，看起來特別厲害。

▲▼東京阿佐谷神明宮祈福體驗 爆紅編織手環「神結」排隊搶購 。（圖／部落客周花花提供）

▲御朱印會隨著季節變化，夏天來的時候還有特別的煙火御朱印。

▲▼東京阿佐谷神明宮祈福體驗 爆紅編織手環「神結」排隊搶購 。（圖／部落客周花花提供）

▲求籤的部分也很特別，會依照月份做分類，大家記得求自己生日的月份。

編織手環「神結」
原本屬於在地神社的阿佐谷神宮，之所以爆紅，就是因為這個編織手環，都是由神宮獨家設計，共有非常多種顏色，做成編織手繩的樣子，據說戴上以後就能和神明連結，進而得到神明的保佑，依照季節會推出限量版，像是之前就有繡球花的版本，每每一推出就會造成排隊搶購風潮。

▲▼東京阿佐谷神明宮祈福體驗 爆紅編織手環「神結」排隊搶購 。（圖／部落客周花花提供）

▲除了季節限定的特色手環外，其他基本款為常態性販售，隨時來都是可以買到的，價格均為1,200円，買回去以後要當手鍊或是掛在包包上都行，就能讓神明為你帶來好運氣。

▲▼東京阿佐谷神明宮祈福體驗 爆紅編織手環「神結」排隊搶購 。（圖／部落客周花花提供）

心得
最初是因為看到編織手環的關係，才把阿佐谷神宮收進東京景點清單中，編織手繩也確實做得很有質感，還有非常多種顏色可以選擇，一不小心就會爆買好幾條，推薦大家可以多留點時間在這裡，感受東京都內鬧中取靜的悠閒，吸收滿滿正能量。

▲▼東京阿佐谷神明宮祈福體驗 爆紅編織手環「神結」排隊搶購 。（圖／部落客周花花提供）

阿佐谷神宮

地址：東京都杉並区阿佐谷北1－25－5

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！
部落格粉絲專頁

【你可能也想看】

夢幻青池透明度深達9公尺！白神山地十二湖　體驗日本名水百選
紐西蘭老闆娘手作家鄉味披薩！瑪格麗特極緻濃郁奶香、餅皮太驚豔
名古屋吉伊卡哇拉麵店！全日本僅3間　限定周邊、預約攻略一次看

關鍵字： 阿佐谷神宮 日本旅遊 國外特色系列 達人旅遊 旅遊情報 周花花

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

「直男式安慰」貓也受不了　虎斑貓健檢後討拍→怒吼

推薦閱讀

台北最強紅豆奶油脆皮麵包香甜酥軟！行天宮巷弄4.6顆星咖啡小館

台北最強紅豆奶油脆皮麵包香甜酥軟！行天宮巷弄4.6顆星咖啡小館

繁忙都市中的寧靜小角落！台中超美森林系咖啡書店、早餐只要50元

繁忙都市中的寧靜小角落！台中超美森林系咖啡書店、早餐只要50元

北醫吳興街米其林推薦牛肉麵！斤餅包牛肉必點　香酥多層次超好吃

北醫吳興街米其林推薦牛肉麵！斤餅包牛肉必點　香酥多層次超好吃

寶可夢迷會逛瘋！卡比獸坐鎮東京寶可夢中心　必掃限定櫻花皮卡丘

寶可夢迷會逛瘋！卡比獸坐鎮東京寶可夢中心　必掃限定櫻花皮卡丘

朝聖「東京最強能量場所」阿佐谷神宮

朝聖「東京最強能量場所」阿佐谷神宮

辻利茶舗抹茶提拉米蘇系列新上市！

辻利茶舗抹茶提拉米蘇系列新上市！

瑞士新玩法　全球最陡峭纜車12月啟用

瑞士新玩法　全球最陡峭纜車12月啟用

黑五省錢高手必搶　香港迪士尼主題房最低6折！

黑五省錢高手必搶　香港迪士尼主題房最低6折！

陳耀訓蛋黃酥罕見「開賣15分鐘還有剩」

陳耀訓蛋黃酥罕見「開賣15分鐘還有剩」

必勝客「4大優惠」慶中華隊進4強

必勝客「4大優惠」慶中華隊進4強

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

慶中華隊前進東京！手搖飲今天飲料買1送1

陳耀訓蛋黃酥罕見「開賣15分鐘還有剩」

住進阿里山中　賞雲海、看聖誕雪花秀

台中個人燒肉北上插旗新北土城

排隊名店「阿英海產粥」復活有望

埔里最神秘小店！三層樹屋享受下午茶

興波咖啡「The Coffee One」11/30熄燈

桃園仙草花節「童話仙境」4裝置先看

住北投最新溫泉飯店贈7500元吸塵器

陳耀訓春節檔期蛋黃酥12:30開搶

熱門行程

最新新聞更多

朝聖「東京最強能量場所」阿佐谷神宮

辻利茶舗抹茶提拉米蘇系列新上市！

瑞士新玩法　全球最陡峭纜車12月啟用

黑五省錢高手必搶　香港迪士尼主題房最低6折！

陳耀訓蛋黃酥罕見「開賣15分鐘還有剩」

必勝客「4大優惠」慶中華隊進4強

台北微醺地圖＋1！獨家清酒酒蔵豐富

慶中華隊前進東京！手搖飲今天飲料買1送1

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366