朝聖「東京最強能量場所」阿佐谷神宮！巫女親手編織「神結」超美

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者蘇相云

祭祀天照大神的「阿佐谷神宮」有著東京最強能量場所的封號！除了可以求良緣、除厄運外，所販售的特色御守、編織手環神結，更是受到大家所喜愛，前往的交通方式相當簡單，搭乘JR、東京地下鐵皆可抵達，附近的商店街便宜又好買。

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交通方式

位在JR阿佐谷站附近，從北口出來約步行300公尺、5分鐘內可到達，如果是購買東京地下鐵PASS的話，可以搭到「南阿佐谷站」，接著步行800公尺、約11分鐘左右也可抵達。



關於阿佐谷神宮

佔地非常遼闊，腹地範圍內種有許多綠樹，鬧中取靜的地理位置相當舒服，祭祀的是「天照大御神」，也就是日本地位最高的神；後來還有武士從伊勢神宮帶回了一塊靈石，成為東京都內人氣很高的能量場所，也是目前日本唯一有進行「八難除」儀式的神社，可以幫你去除身上的厄運。

▲御守類型相當多元，有著象徵皇室的菊花印，看起來特別厲害。

▲御朱印會隨著季節變化，夏天來的時候還有特別的煙火御朱印。

▲求籤的部分也很特別，會依照月份做分類，大家記得求自己生日的月份。

編織手環「神結」

原本屬於在地神社的阿佐谷神宮，之所以爆紅，就是因為這個編織手環，都是由神宮獨家設計，共有非常多種顏色，做成編織手繩的樣子，據說戴上以後就能和神明連結，進而得到神明的保佑，依照季節會推出限量版，像是之前就有繡球花的版本，每每一推出就會造成排隊搶購風潮。

▲除了季節限定的特色手環外，其他基本款為常態性販售，隨時來都是可以買到的，價格均為1,200円，買回去以後要當手鍊或是掛在包包上都行，就能讓神明為你帶來好運氣。

心得

最初是因為看到編織手環的關係，才把阿佐谷神宮收進東京景點清單中，編織手繩也確實做得很有質感，還有非常多種顏色可以選擇，一不小心就會爆買好幾條，推薦大家可以多留點時間在這裡，感受東京都內鬧中取靜的悠閒，吸收滿滿正能量。



阿佐谷神宮



地址：東京都杉並区阿佐谷北1－25－5

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