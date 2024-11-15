東京免費「高空夜景」秘境！38樓看夕陽、俯瞰傍晚過後繁華街景

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者蘇相云

東京免費夜景景點，一定要推薦「惠比壽花園廣場塔」38、39樓的「SKY LOUNGE」完全不用門票！即使沒有預約餐廳訂位也能來，可以看到東京鐵塔的夕陽、夜景都相當漂亮，從JR惠比壽站、東京地下鐵惠比壽站步行10分鐘內可抵達，非常推薦自由行的旅人，是個有著濃濃歐洲風情的地方。

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▲無論你是搭JR或是東京地下鐵都請先搭至「惠比壽站」，接著沿著指標走約500公尺，8分鐘左右路程時間即可到達。

▲結合百貨公司、美食餐廳、惠比壽啤酒紀念館，待上一整天都沒問題，聖誕節的時候，還會有聖誕燈飾、聖誕市集，有著濃濃異國風情的節慶感，是很多人冬天必來的東京景點。

▲從「TOP of YEBISU」的入口進入，可以直接搭電梯至38樓、39樓，這兩層樓主要是餐廳，所以任何民眾都可以自由進出，不用安檢或是登記證件。

▲若想看夕陽，一出電梯後就是欣賞夕陽的最佳位置，當然也是要視不同季節而定，但基本上夕陽和夜景看的地方不太一樣，早點到的話可以先拍夕陽，再到「SKY LOUNGE」看夜景。

▲前往「SKY LOUNGE」要往前走一點，穿過餐廳的區域，入口處即寫有大大的「SKY LOUNGE」，不太需要擔心找不到入口，不然跟著人群走也行。

▲空間較小，無法容納太多人，可能20人就很擠了，好在人潮沒有像「SHIBUYA SKY」、「麻布台之丘森JP塔」那麼多，即使沒有提前卡位，等一下還是有窗景第一排的景觀可拍照。

▲這裡的一大賣點，是可以看到東京鐵塔，雖然視覺效果沒有「麻布台之丘森JP塔」壯觀，但能同時欣賞到東京的繁華街景，也是還蠻有看頭的。

▲夏天的視角，只能拍到一點點夕陽。

▲太陽下山以後就來到最魔幻的藍調時刻，這天很幸運的碰上特殊點燈的東京鐵塔，不同顏色真的是可遇不可求。

▲入夜後非常漂亮，完全可以想像聖誕節時的氣氛會有多浪漫。

感想

雖說這裡的夜景景色，沒有SHIBUYA SKY、麻布台之丘森JP塔來得震撼，可畢竟是免費景點，以不用門票的景點來說，我覺得已經很可以了！至少能看到東京鐵塔已很加分，加上周邊有百貨公司、美食餐廳，交通也算非常方便，仍是很推薦這個東京夜景景點給大家！



惠比壽花園廣場塔

地址：4 Chome-20-3 Ebisu, Shibuya City, Tokyo 150-6004日本

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

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