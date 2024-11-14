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天王寺站步行3分鐘就到！開箱Hotel Trusty 大阪阿倍野交通超方便

飛天璇的口袋

飛天璇的口袋 飛天璇

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

▲▼這次大阪5天4夜自由行，我們都住在王天寺站的Hotel Trusty大阪阿倍野，覺得地理位置非常好，而且房間也乾淨，如果下次再到大阪會再考慮這間。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者張宜樺

這次大阪5天4夜自由行，我們都住在天王寺站的Hotel Trusty 大阪阿倍野，覺得地理位置非常好，而且房間也乾淨，如果下次再到大阪會再考慮這間。飯店就位於JR天王寺大阪環狀線上，地鐵谷町線和御堂筋線也都有通過，對於在大阪自由行的人來說交通方便真的是一大加分。

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從機場到Hotel Trusty大阪阿倍野
一般從關西機場到大阪市區，最快的交通方式就是搭乘南海特急Rapi:t，從關西機場到京都市區，最快的交通方式就是搭乘Haruka，但是因為JR關空特急列車Haruka有經過天王寺站，所以到Hotel Trusty大阪阿倍野搭乘Haruka反而更方便。

▲▼這次大阪5天4夜自由行，我們都住在王天寺站的Hotel Trusty大阪阿倍野，覺得地理位置非常好，而且房間也乾淨，如果下次再到大阪會再考慮這間。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這次大阪5天4夜自由行，我們都住在王天寺站的Hotel Trusty大阪阿倍野，覺得地理位置非常好，而且房間也乾淨，如果下次再到大阪會再考慮這間。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

Hotel Trusty大阪阿倍野地理位置
從JR天王寺站東口出來，步行3分鐘就可以抵達Hotel Trusty 大阪阿倍野了。左邊是JR天王寺站，右邊是地鐵天王寺站和近畿日本鐵道阿倍野橋站。

如果找不到出口的話，也可以從一樓出來
想辦法上天橋之後就可以直接通往Hotel Trusty 大阪阿倍野了。Hotel Trusty 大阪阿倍野的地理位置真的很好，對面就是阿倍野Haruka，樓上就是日本第二高樓阿倍野展望台。另外斜對面就是天王寺Mio和天王寺Mio廣場館。

▲▼這次大阪5天4夜自由行，我們都住在王天寺站的Hotel Trusty大阪阿倍野，覺得地理位置非常好，而且房間也乾淨，如果下次再到大阪會再考慮這間。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這次大阪5天4夜自由行，我們都住在王天寺站的Hotel Trusty大阪阿倍野，覺得地理位置非常好，而且房間也乾淨，如果下次再到大阪會再考慮這間。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這次大阪5天4夜自由行，我們都住在王天寺站的Hotel Trusty大阪阿倍野，覺得地理位置非常好，而且房間也乾淨，如果下次再到大阪會再考慮這間。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這次大阪5天4夜自由行，我們都住在王天寺站的Hotel Trusty大阪阿倍野，覺得地理位置非常好，而且房間也乾淨，如果下次再到大阪會再考慮這間。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲這張是站在飯店入口處往前拍的視野，是不是真的超近的？

飯店動線怎麼走
從天橋要走到飯店入口，會經過大國藥妝店，接著右轉進來看到銀行，直接搭電梯上三樓就是大廳。也可以從地鐵12號出口方向走過來，就可以看到B2通往Hotel Trusty 大阪阿倍野的電梯了。

如果是走一樓平面道路的話，這是一樓的入口
大廳在三樓，就需要再搭電梯上樓。以上就是三種進入Hotel Trusty 大阪阿倍野的入口，第一天check in的時候難免迷路一下下，沒關係，這就是自由行的樂趣！

▲▼這次大阪5天4夜自由行，我們都住在王天寺站的Hotel Trusty大阪阿倍野，覺得地理位置非常好，而且房間也乾淨，如果下次再到大阪會再考慮這間。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這次大阪5天4夜自由行，我們都住在王天寺站的Hotel Trusty大阪阿倍野，覺得地理位置非常好，而且房間也乾淨，如果下次再到大阪會再考慮這間。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這次大阪5天4夜自由行，我們都住在王天寺站的Hotel Trusty大阪阿倍野，覺得地理位置非常好，而且房間也乾淨，如果下次再到大阪會再考慮這間。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這次大阪5天4夜自由行，我們都住在王天寺站的Hotel Trusty大阪阿倍野，覺得地理位置非常好，而且房間也乾淨，如果下次再到大阪會再考慮這間。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這次大阪5天4夜自由行，我們都住在王天寺站的Hotel Trusty大阪阿倍野，覺得地理位置非常好，而且房間也乾淨，如果下次再到大阪會再考慮這間。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這次大阪5天4夜自由行，我們都住在王天寺站的Hotel Trusty大阪阿倍野，覺得地理位置非常好，而且房間也乾淨，如果下次再到大阪會再考慮這間。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲飯店的旁邊就是Q's Mall，真的是一個讓人錢包淪陷的地方。

Check in時間是下午3點，Check out時間是上午11點
不像東橫INN和Super Hotel一樣是10點，有時候真的覺得很急促！以日本的商務飯店來說，Hotel Trusty 大阪阿倍野的大廳感覺滿氣派的，而隔壁就是餐廳。

▲▼這次大阪5天4夜自由行，我們都住在王天寺站的Hotel Trusty大阪阿倍野，覺得地理位置非常好，而且房間也乾淨，如果下次再到大阪會再考慮這間。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

雙人房房型
我覺得房間不算大，不過整個陳列和顏色都讓人感覺滿舒服的。

▲▼這次大阪5天4夜自由行，我們都住在王天寺站的Hotel Trusty大阪阿倍野，覺得地理位置非常好，而且房間也乾淨，如果下次再到大阪會再考慮這間。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這次大阪5天4夜自由行，我們都住在王天寺站的Hotel Trusty大阪阿倍野，覺得地理位置非常好，而且房間也乾淨，如果下次再到大阪會再考慮這間。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這次大阪5天4夜自由行，我們都住在王天寺站的Hotel Trusty大阪阿倍野，覺得地理位置非常好，而且房間也乾淨，如果下次再到大阪會再考慮這間。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這次大阪5天4夜自由行，我們都住在王天寺站的Hotel Trusty大阪阿倍野，覺得地理位置非常好，而且房間也乾淨，如果下次再到大阪會再考慮這間。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲入口處右手邊是開放式衣櫃，還有收納式行李架，另外也有兩雙拖鞋，不過拖鞋並不是一次性的。

▲▼這次大阪5天4夜自由行，我們都住在王天寺站的Hotel Trusty大阪阿倍野，覺得地理位置非常好，而且房間也乾淨，如果下次再到大阪會再考慮這間。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲不知道是不是看我們連開封都沒開的關係，隔天回到飯店的時候發現有另外幫我們補上兩雙棉製拖鞋了。

▲▼這次大阪5天4夜自由行，我們都住在王天寺站的Hotel Trusty大阪阿倍野，覺得地理位置非常好，而且房間也乾淨，如果下次再到大阪會再考慮這間。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這次大阪5天4夜自由行，我們都住在王天寺站的Hotel Trusty大阪阿倍野，覺得地理位置非常好，而且房間也乾淨，如果下次再到大阪會再考慮這間。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲窗邊則是小桌子，桌子不算大不過還夠用。但書桌這裡居然沒有插座，這樣就沒辦法連接電源使用筆電。

▲▼這次大阪5天4夜自由行，我們都住在王天寺站的Hotel Trusty大阪阿倍野，覺得地理位置非常好，而且房間也乾淨，如果下次再到大阪會再考慮這間。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲水壺和茶水設備都有下面櫃子裡哦！打開門就可以看到了。

▲▼這次大阪5天4夜自由行，我們都住在王天寺站的Hotel Trusty大阪阿倍野，覺得地理位置非常好，而且房間也乾淨，如果下次再到大阪會再考慮這間。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這次大阪5天4夜自由行，我們都住在王天寺站的Hotel Trusty大阪阿倍野，覺得地理位置非常好，而且房間也乾淨，如果下次再到大阪會再考慮這間。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這次大阪5天4夜自由行，我們都住在王天寺站的Hotel Trusty大阪阿倍野，覺得地理位置非常好，而且房間也乾淨，如果下次再到大阪會再考慮這間。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲床的兩邊都有小小小桌子也有充電孔。

▲▼這次大阪5天4夜自由行，我們都住在王天寺站的Hotel Trusty大阪阿倍野，覺得地理位置非常好，而且房間也乾淨，如果下次再到大阪會再考慮這間。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲只是算了算房間裡的充電座，總共只有三個，除了床邊兩個之外就是廁所門口有一個。

▲▼這次大阪5天4夜自由行，我們都住在王天寺站的Hotel Trusty大阪阿倍野，覺得地理位置非常好，而且房間也乾淨，如果下次再到大阪會再考慮這間。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這次大阪5天4夜自由行，我們都住在王天寺站的Hotel Trusty大阪阿倍野，覺得地理位置非常好，而且房間也乾淨，如果下次再到大阪會再考慮這間。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲如果有兩個行李箱的話，另外一個行李箱也可以放在床底哦！

▲▼這次大阪5天4夜自由行，我們都住在王天寺站的Hotel Trusty大阪阿倍野，覺得地理位置非常好，而且房間也乾淨，如果下次再到大阪會再考慮這間。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這次大阪5天4夜自由行，我們都住在王天寺站的Hotel Trusty大阪阿倍野，覺得地理位置非常好，而且房間也乾淨，如果下次再到大阪會再考慮這間。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲另外吹風機和睡衣都在床上，睡衣材質還不錯，我們都有穿。

▲▼這次大阪5天4夜自由行，我們都住在王天寺站的Hotel Trusty大阪阿倍野，覺得地理位置非常好，而且房間也乾淨，如果下次再到大阪會再考慮這間。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲再來看看廁所，房間雖然跟東橫INN大小差不多，不過浴室有大了一點，而且顏色也比較討喜。

▲▼這次大阪5天4夜自由行，我們都住在王天寺站的Hotel Trusty大阪阿倍野，覺得地理位置非常好，而且房間也乾淨，如果下次再到大阪會再考慮這間。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這次大阪5天4夜自由行，我們都住在王天寺站的Hotel Trusty大阪阿倍野，覺得地理位置非常好，而且房間也乾淨，如果下次再到大阪會再考慮這間。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這次大阪5天4夜自由行，我們都住在王天寺站的Hotel Trusty大阪阿倍野，覺得地理位置非常好，而且房間也乾淨，如果下次再到大阪會再考慮這間。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲牙刷、牙膏等備品在洗手檯旁邊。

▲▼這次大阪5天4夜自由行，我們都住在王天寺站的Hotel Trusty大阪阿倍野，覺得地理位置非常好，而且房間也乾淨，如果下次再到大阪會再考慮這間。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲浴缸還滿大的，而且很清理得很乾淨的感覺。

▲▼這次大阪5天4夜自由行，我們都住在王天寺站的Hotel Trusty大阪阿倍野，覺得地理位置非常好，而且房間也乾淨，如果下次再到大阪會再考慮這間。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲有洗髮精、沐浴乳和潤髮乳，都還滿好用的哦！

附近景點
我們放完行李之後就到對面近鐵百貨阿倍野Harukas本館吃飯逛街。3樓就有Harbs，14樓有東洋亭，另外樓上就是日本第二高樓阿倍野展望台，記得一定要朝聖一下！驚安的殿堂大概走路5分鐘就可以到了。驚安的殿堂對面就是Abeno LUCIAS大樓，16樓有國產牛吃到飽！

真的很推Hotel Trusty大阪阿倍野
吃飯逛街搭車都很方便！不過最後一天因為買太多東西了，不想提著大包小包走路搭車，所以我們直接選擇機場接送。除了方便之外時間上也比較好掌握，從大阪市區到大阪關西機場大概是一個小時的車程，還可以趁機好好休息一下。

▲▼這次大阪5天4夜自由行，我們都住在王天寺站的Hotel Trusty大阪阿倍野，覺得地理位置非常好，而且房間也乾淨，如果下次再到大阪會再考慮這間。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這次大阪5天4夜自由行，我們都住在王天寺站的Hotel Trusty大阪阿倍野，覺得地理位置非常好，而且房間也乾淨，如果下次再到大阪會再考慮這間。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這次大阪5天4夜自由行，我們都住在王天寺站的Hotel Trusty大阪阿倍野，覺得地理位置非常好，而且房間也乾淨，如果下次再到大阪會再考慮這間。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這次大阪5天4夜自由行，我們都住在王天寺站的Hotel Trusty大阪阿倍野，覺得地理位置非常好，而且房間也乾淨，如果下次再到大阪會再考慮這間。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這次大阪5天4夜自由行，我們都住在王天寺站的Hotel Trusty大阪阿倍野，覺得地理位置非常好，而且房間也乾淨，如果下次再到大阪會再考慮這間。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲一蘭拉麵阿倍野店也在附近，走路也只要5分鐘。

▲▼這次大阪5天4夜自由行，我們都住在王天寺站的Hotel Trusty大阪阿倍野，覺得地理位置非常好，而且房間也乾淨，如果下次再到大阪會再考慮這間。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

Hotel Trusty 大阪阿倍野

地址：日本大阪大阪市阿倍野区阿倍野筋1－5－10－300

飛天璇

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關鍵字： Hotel Trusty 大阪阿倍野 日本旅遊 達人旅遊 旅遊情報 國外特色系列 飛天璇的口袋 大阪住宿 商務旅館 亞洲旅遊

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