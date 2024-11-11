2024台中米其林懶人包！收藏27家必比登美食　原住民料理新上榜

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者蘇相云

台中這次有27間獲得米其林必比登推介肯定，主要以中區的最多，今年有2間是第一次入選的餐廳，位於勤美誠品商圈的繡球麵店和逢甲大學商圈的裡小樓，而北屯區居然連一家也沒有。

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2024台中米其林必比登推介

▲以上為2024年米其林必比登推介的台中美食餐廳，總共有27間，包括第一次入選的繡球和裡小樓。

名單

阿坤麵

在所有名單中，平均消費金額最低的就屬這間阿坤麵了！它的特色是特製醬料的乾麵，配上手工水晶餃湯，是光復國小前擁有50年歷史的超人氣小吃美食。阿坤麵乾麵的口感就是簡簡單單的傳統口味，吃起來也不會太過油膩，麵條對我來說偏軟了些，不過醬料的味道還不錯。(繼續閱讀)

▲我叫小碗的，結果發現小碗的也不小，乾麵川燙後淋上特殊醬料，再加上大明牌辣椒醬，上面還有滿滿的豆芽菜。

金之園草袋飯

以草袋盛米蒸食，蒸出來的白飯Q勁飽滿，還帶有些許淡淡的草葉香，金之園草袋飯第二代范家豪表示，由於編草袋的師傅在多年前去世，技術已失傳加上後來生意太好，白飯需求量大增，用草袋蒸米已不敷使用，因此現今改用大瓦斯鍋，以隔水加熱的方式蒸米，同樣保留米飯香Q有嚼勁的口感。(繼續閱讀)

▲它的特色便當是沒有配菜的，就只有主食、白飯和湯品。



富鼎旺豬腳

據說和美村路的富狀元豬腳是兄弟，餐點也是大同小異，不過Google上面的評價富鼎旺豬腳比較高一點，滷肉飯便當還附了筍干、滷蛋和油豆腐，它的白飯很好吃，軟硬適中粒粒分明，滷肉也是肥而不膩，至於醬汁的部份比較鹹一點，不過也是因為這樣香氣也比較足。(繼續閱讀)

富貴亭

麵線扎實不糊爛，鴨肉軟嫩入味，湯頭喝起來很甘甜，中藥味不會太過濃郁有負擔，米糕和我們常吃的清水米糕不太一樣，它是使用長糯米，外觀少了點醬色，吃起來米香氣比較明顯，口感比較偏軟，搭配肉燥的香氣，我覺得口感還不錯，相較之下比較清爽。(繼續閱讀)

▲鴨肉有點煙燻的香氣，外皮稍微酥酥的，鴨肉很嫩帶點鹹香。

上海未名麵店

位於台中市府路，以前是鐵皮屋，後來才搬到現址，是很多居民國中學生唸書時代的回憶，營業超過70年，現在已經傳承到第三代了，原本生意就很好，得了米其林必比登推薦之後更是吸引很多人來朝聖，現在又多了台灣500碗的加持，必點就是豬排麵，還有免費的蔥段和辣椒。(繼續閱讀)

醉月樓

它是台中宮原眼科旗下的台灣菜餐廳，連續多年得到米其林必比登推薦，餐廳就位於宮原眼科的二樓，可以來這裡吃個飯順便買個日出鳳梨酥伴手禮。其實醉月樓在日據時代原本是文人雅士和騷人墨客聚集的知名酒家，在日出集團承接整棟建築之後，把二樓打造為台菜餐廳，也沿用了當時的名字。(繼續閱讀)

沁園春

我最推薦的是玫瑰包和鬆糕，尤其鬆糕扎實綿密，而且又有桂圓的香氣，甜而不膩，太出色了，每一道料理都在水準之上，每一道都讓我們覺得非常的有質感而且有深度，絕對是老饕級的美食，它的元宵也是非常有名的，每年元宵節都會造成搶購。(繼續閱讀)

台中肉員

它的外皮使用在來粉和地瓜粉製作而成，吃起來皮比較厚一點，但是口感滿Q的，內餡就是簡單的豬絞肉，肉餡吃起來不會柴，口味比較偏重，而且還帶有胡椒和五香的香氣，搭配店家自製的醬料，吃起來還滿順口的。(繼續閱讀)



富狀元豬腳

位於台中美村路上，距離勤美誠品很近，生意很好，用餐時段常常要排隊，它的豬腳滷的很透嫩，口感軟Q，富有滿滿的膠質，麵線不會過於軟嫩，搭配一點滷汁一起吃很順口，小菜類的選擇性很多，兩個人用餐就可以點上滿滿的一桌。(繼續閱讀)

咕嚕咕嚕原住民音樂餐廳

它已經營業很多年了，這個商圈是當年台中美食一級戰區，可以歷經這麼多年屹立不搖，真的不簡單，這裡是台中少數以原住民料理為特色的餐廳，默默的耕耘多年之後，終於獲得米其林必比登的肯定，是新增的得獎名單之一，表現都還不錯，但老實說不到驚艷。(繼續閱讀)

夜間部爌肉飯

滷肉飯很透入口即化，飯也煮得很好，粒粒分明鹹度適中，又不會太油膩，重點是價格比較親民，爌肉飯我個人比較愛三層肉，感覺瘦肉部份腿庫會比較柴，雖然腿庫的肥肉會比較Q滿各式小菜也都水準之中，種類也不少很好點，服務態度也很親切。

好菜 Küisine

使用的是五花豬，因為重口味的關係，所以吃起來反而不會有吃肥肉的恐懼感，其他的配料就是木耳、地瓜、青花椰、玉米筍，這道很入味，味道也不會單調，很下飯，小菜的部份我覺得有點空虛，整體來說東西是好吃的，而且現點現做讓人覺得很用心，東西很好吃，但整體來說會覺得價格有點偏高。(繼續閱讀)

馨苑

是台中知名台菜餐廳膳馨的姐妹店，評價就一直很不錯，Google評論甚至高達4.8顆星，這天吃到的餐點都很不錯，原本要來之前就覺得品質應該是有一定的水準，實際吃過之後發現真的每一道都吃得到料理人的用心，也很有創意，連甜點和飲料也很出色，原來台菜也可以顛覆我們的想像。(繼續閱讀)

滬舍餘味

它得了很多獎，也受到很多媒體的關注，我覺得真的滿好吃的，這款吃起來很清爽，滿滿的蔬菜味，內餡的驚喜度不大，不過倒是它的外皮讓我比較喜歡。(繼續閱讀)

羅家古早味

他們使用的是來自北港大牌的麻油，豬肉使用溫體豬，麻油雞因為是雞腿的部份所以口感都很嫩，湯頭的部份比較清爽，不是很厚重的麻油和米酒香，吃完也比較沒有負擔，整體來說對它的印象很不錯，吃得出料理很用心，環境很整潔，服務也很好，有機會一定會再訪。(繼續閱讀)

小初店

由一對夫妻共同經營的小吃店，主要販售牛肉麵、滷肉飯和排骨飯等，不但是台灣500碗推薦，更獲得米其林指南推薦，牛肉麵的牛肉大到我覺得每一塊都可以當成便當的獨立主食了，使用的是牛腱的部位，燉得很嫩很嫩，但是軟而不爛，非常入味好吃，滷肉飯也很有特色，乾乾淨淨的呈現，便當還有配菜，一份不到台幣100元。(繼續閱讀)

可口牛肉麵

這間也是米其林必比登推薦的新入選名單，這碗的牛肉麵是三寶：牛腱、牛筋和牛肚，三種都燉煮得很軟嫩，搭配紅燒的湯頭整個很入味，麵條使用的是圓粗麵，吃起來還滿有嚼勁的，湯頭雖然是紅燒的不過口味並不會太重，辣度也很溫和。(繼續閱讀)

彭城堂台菜海鮮餐廳

連續多年獲得台中米其林必比登推薦，在這裡可以品嚐很多經典的台菜料理，是我最愛的台中合菜餐廳之一，覺得每次餐點都很有水準沒讓我們失望，這次雖然有幾道比較不是那麼合胃口，但是瑕不掩瑜，整體來說還是一間很出色的餐廳，吃得到店家的用心。(繼續閱讀)

東勢牛稼莊

是東勢很有名氣的餐廳，而且評價也很好，前陣子又換新址，現在已經搬到隔壁幾間，用餐空間更大了，它的豬腳滷的很透嫩，口感軟Q，富有滿滿的膠質，麵線不會過於軟嫩，搭配一點滷汁一起吃很順口，而滷肉飯不會過於油膩，可以輕鬆解決一碗。(繼續閱讀)

鳳記鵝肉老店

它是沙鹿在地50年的老店，不過原本不是這個名字，是後來名字才改成了鳳記鵝肉老店，在Google上有4.1顆星好評，這天的感受還不錯，平日中午店裡呈現客滿狀態，即使生意很好但是店家態度還是很親切，真的覺得CP值很高。(繼續閱讀)

老士官擀麵

它是清水第一間米其林餐廳，這間老士官擀麵是在地人清水老揚推薦的，他說他們清水人早餐都會吃擀麵，剛好有機會來清水就立馬報到，麵條吃起來很有嚼勁，味道濃郁卻不死鹹，因為油蔥酥的關係，所以香氣很足，我覺得很好吃。(繼續閱讀)

鮮魚鱻蝦仁飯

招牌的鮮仁飯是必點，米飯吃起來粒粒分明軟硬適中，因為加了火腿丁和火燒蝦仁，所以吃起來有一種淡淡的焦香氣，裡面的蝦仁大概5到6隻，味道也淡了點，我覺得稱不上特別，就是蝦仁飯正常會有的味道，鹹粥裡面加了虱目魚和皮蛋，另外還有芹菜點綴，份量還滿多的。(繼續閱讀)

繡球麵店

繡球麵店是台中米其林必比登推薦的美食新名單，因為闆娘有江浙菜和川菜的底子，所以在這裡也吃得到江浙風味料理，更吸睛的是每天因不同節氣供應的小菜，要特別注意這裡一個禮拜只營業三天，雖然餐點選擇性不多，但是環境和餐點各方面都不錯，繡球麵店是一間有質感而且用心的店。(繼續閱讀)

木公麥面

地址：台中市東區富貴街37號

電話：04－23607737

營業時間：16：00～21：00（星期六、日）

曙光居

地址：台中市西屯區大墩十八街104號

電話：04－23292322

營業時間：11：30～14:00；17:00～21：00（星期日公休）

裡小樓小料理

地址：台中市西屯區西屯路2段293巷50號

電話：04－24525657

營業時間：11：30～14：30；17：30～20：30（星期日、一公休）

沙卡燒酒雞餐館

地址：台中市大雅區中山路大同巷9弄7號

電話：04－25665925

營業時間：16：30～22：00（星期五、六、日營業）

飛天璇

我用輕鬆的筆調，紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

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