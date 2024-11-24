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▲日本福島Angel Forest 天使之森那須白河，可愛的森林小圓屋，山林間的寵物友善飯店。

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者黃亭詠

Angel Forest．鳥羽高原之森度假村福島飯店推薦！來福島這麼多次，應該是這次住的Angel Forest讓我最喜歡，真的是太可愛，Angel Forest原來的名字是「鳥羽高原之森度假村」，是前陣子才改名「Angel Forest．天使之森那須白河」的，改了名之後好像更貼近飯店本身的氛圍和風格，很喜歡這裡的環境，而且餐點也很好吃。

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Angel Forest．天使之森那須白河地址

▲如果有帶狗狗同行的可以預訂寵物家庭房。

Angel Forest．天使之森那須白河環境

▲推著行李走過一片小森林，映入眼簾的是一間一間的小圓屋，好像飛碟一樣。

房間介紹

在入住天使之森那須白河之前就有先看過一些網路上的照片，本來以為是森林小木屋之類的，房間不大進門還要彎腰，但房間裡面其實也是圓圓的造型，不過空間上的運用還滿巧妙的，並不會有侷促感。

▲沒想到房間的規模和一般的渡假飯店差不多，兩張單人床中間兩顆燈很像圓圓的眼睛。

▲浴室不算大，不過空間還夠用，而且還有浴缸。

▲還有一個小客廳區。

▲房間裡有兩個小門，是鞋櫃和衣櫃。

Angel Forest．天使之森那須白河餐廳

▲走出森林區之後，眼前的透明玻璃屋就是餐廳。

天使之森那須白河晚餐

▲餐點的種類還滿多的，而且日式和西式都有。





▲特別的是居然還有狗狗的食物區。

天使之森那須白河設施

▲隔天早上可以划船，當天風有點大阻礙了前進的動力。

天使之森那須白河房型

▲參觀了「Angel Forest．天使之森那須白河」其他房型，這一區應該就是別墅區。

▲一般的四人房附有衛浴、廚房還有小客廳，雖然空間不大，不過應該有的都有了。

▲後院區依畔著河水，可以在庭院BBQ。

▲還有狗狗的零食。

▲接著來看六人房型，真的是森林小木屋。

▲六人房的客廳比較大一些。

▲六人房的房型比較特別，樓上還有兩個房間，而且有榻榻米的和式房間。

▲除了網球場之外還有室內運動場，這個室內運動場是寵物專屬的。

天使之森那須白河溫泉

天使之森那須白河本身就是一個溫泉飯店

▲這裡有分為很多泡湯區，還有蒸氣室，渡假村的SPA分成全裸湯與半戶外的Garden SPA，但是Garden SPA是得穿泳衣進入。

▲室外也有足湯區。

▲也有腳踏車可以借。

Angel Forest．天使之森那須白河



地址：日本福島39 Aza-Takatoya Oaza-Hatori Tenei-mura Iwase-gun

飛天璇

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