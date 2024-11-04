台中西屯低調深夜路邊攤！老饕組合都點辣蘿蔔爌肉飯＋香甜菜尾湯

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者蘇相云

一直耳聞烏龍路邊攤是台中很超人氣的宵夜場，晚上9點才營業，還沒開始營業就有人在排隊，生意真的超好！其實我把烏龍路邊攤放在口袋名單很久了，不過它的營業時間對我來說有點勉強，總不能這麼晚還帶小孩出門，而且我個人平時其實不太吃宵夜的，這天朋友說要去吃我馬上說要跟，才終於被我吃到，雖然吃宵夜很罪惡，但也真的是不虛此行。

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位置

位於台中漢口路華美市場路口，下午開始這裡是熱鬧的華美黃昏市場，到了晚上變成宵夜場了，晚上來會比較好停車，如果找不到路邊停車的話，再往前一點也有一個漢口立體停車場。

▲因為是小吃攤，為了避免太高調引起側目，所以我只有用手機簡單拍一下，畫質不好請見諒。

▲一開始聽到烏龍路邊攤的時候我一直以為它是賣烏龍麵的，後來才知道「烏龍」是店名，賣的是麵食、魯肉飯和滷味。

內用環境

晚上9點開始營業，我們大概9：30到，攤子前面排了長長的隊伍，原本想說這樣排什麼時候才吃得到，後來才知道排隊的人是在點滷味，如果沒有要點滷味的話可以直接點餐不用排隊。

▲網路上很多人說烏龍路邊攤是被滷味耽誤的麵攤，都來了，不吃滷味也太可惜。

▲排隊點滷味的時候會先經過香噴噴的肉燥和香噴噴的爌肉，這時候即使原本不太餓到這裡也都開始餓了。

▲我覺得他們很強的就是SOP，排隊的時候會一路經過小菜攤。

滷味

▲接著是滷味攤，滷味都是點完餐之後會先燙過再調味之後才上桌。

▲然後就是滷味，所有的品項都放在餐檯上自己夾，每個人都夾一盤一盤的。

▲滷味的售價在這裡，點完餐之後店家會告知價格，然後給一個號碼牌，接著就可以找位子坐囉！

菜單

▲最後就是煮麵攤，上面有寫清楚的菜單，以麵食和飯類為主，另外湯品的選擇性也很多。

▲原本還怕沒有空位，不過好像很多人是外帶，所以內用的話沒有想像中的要等很久，要等的比較久的部份應該只有滷味而已。

▲醬料區在麵攤的後面，可以自己拿，另外上面的招牌有註明這裡是不能喝酒的，我覺得這樣很棒，讓用餐環境單純一點。

▲我推薦辣蘿蔔乾必拿，真的很香很脆很好吃又不死鹹。

餐點

爌肉飯（小）

白飯的部份我覺得煮得比較散，不過軟硬適中算是還行，爌肉很強，肥肉不會讓人覺得油膩，是軟Q的口感，瘦肉吃起來很軟嫩，重點是調味很剛好，一點都不會死鹹，加上辣蘿蔔真的超好吃。

乾意麵

▲不錯吃，是很單純的味道，軟硬度煮得很剛好，下面還有很多豆芽菜，加上辣椒更提味。

菜尾湯

比較少在路邊攤看到菜尾湯，看起來好像有點普通，不過料還滿多的，裡面有大白菜、筍絲、紅蘿蔔、魚丸、黑木耳、白蘿蔔、金針菇等，而且還有兩塊鴨肉，湯頭喝起來很清甜，料也很有誠意。

香菇貢丸湯

▲看起來蠻清爽的，好像也不錯。

燙青菜





▲這天的燙青菜是地瓜葉和空心菜，我們點了空心菜，相較來說我覺得燙青菜就比較中規中矩，可能剛好不是我的路數。

滷味

端上桌的時候會告知價格，結帳的時候再跟店說就可以了，我們這盤是365元，其實不算貴，有大腸、豬尾巴、米血、豆皮、豆乾和腱子肉，不得不說滷味真的很清爽好吃，但是不會沒味道，滷到恰到好處，豬尾巴軟而不爛，大腸處理的很好，不會有腥騷味，米血我個人也很愛，口感軟Q不會粉粉的。

評價

真心覺得烏龍路邊攤超強的！不但餐點好吃而且服務態度也很好，從點餐到用餐完結帳店家態度都很親切，和一般因為生意好就態度不好的店家差很多，最重要的是它的SOP讓我很驚訝，從排隊點餐開始一連串的流程，我都覺得真的很專業又讓人覺得整體感受很好。

烏龍路邊攤

地址：台中市西屯區漢口路二段270號

營業時間：21：00～03：00（星期四、日公休）

飛天璇

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