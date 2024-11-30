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撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者黃鄒承恩

「川夏」位在南港山區，沒有座標、地圖和定位，座位不多並採預約制，預約成功後才會給地址。由於老闆夫妻倆還有正職工作，每個月營業時間不固定，地點真的極度隱密，雖然已經去過很多位置奇奇怪怪的咖啡廳，但地點讓我那麼印象深刻的就只有這家「川夏」。

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交通

距離南港展覽館站開車大約需要20分鐘的距離，非常好停車，開車前往沒有問題，公車的話則是一個小時一班。

位置

由於需要預約成功，店家才會傳Google定位，所以不能公佈地址，大家想去的就先預約看看吧，只能說是在南港山區。咖啡廳的位置非常非常隱密，是需要往上走的蜿蜒小路，在建築後方還有向上延伸的石階。由於去的這天是雨天，視線不太好，又將老闆發來的路線影片看了一次，重點就是最後的非常不起眼的小路，下雨天只看到草跟泥土，走上去一點後就可看到川夏的招牌，照片就不放了，大家自己去探索一下才有新鮮感。

環境

川夏是由老屋改建，主要是要給收養的浪浪有活動空間，店裡有兩隻狗、兩隻貓，其中一隻狗在以前被動保處的誘捕隊傷害過，所以並不會一開始就親人，注意事項在預訂時會傳訊息提醒，來到店裡後老闆會更詳細介紹。

▲二樓需要脫鞋才能上去，其中一間房間有貓咪，開門時要小心不要讓他們跑出來，裡面有逗貓棒可以跟他們玩耍一下，非常親人。

菜單

菜單也是預約之後發送訊息，需要先點餐，甜鹹食都有。

餐點

冰釀咖啡 手標泰式玫瑰奶茶

冰釀咖啡口感輕盈，喝起來很清爽，不會太苦澀；泰式奶茶對我來說偏甜了一點，但是有療癒的玫瑰香氣，味道也不錯。

栗子提拉米蘇

提拉米蘇吃起來可可味比較沒那麼濃，反倒是溫暖的栗子香氣頗突出。

燒餃子

燒餃子做成美美的冰花煎餃，口感酥脆，冰花感很美，搭配辣味醬油，吃起來很涮嘴。

冰島火山鹽松露鹹奶油可頌

烤過上桌的鹽松露鹹奶油可頌，松露味道香濃，烤過後口感外酥內軟，香氣非常誘人。

心得

吃完川夏下山時都已經是天黑的狀態，建築外圍以及小路上都點起了燈，看起來又是另外一種溫暖的氛圍。老闆夫妻倆為了毛孩們打造了那麼溫暖的生活環境，除了可以讓牠們試著接觸生人，越來越親人外，還有戶外的庭院可以讓牠們跑跑。川夏餐點甜點不算是專業，但是打造出的氛圍絕對是其他地方感受不到的。

水晶安蹄 不務正業過生活

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