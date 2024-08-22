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苗栗限定！花露農場療癒一日遊　爆紅「繡球花霜淇淋」美翻

水晶安蹄 不務正業過生活

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我是水晶，從兼職部落客到專職吃喝玩樂，生活中最重要的事就是計劃下一次旅行 ； 最開心的事就是吃美食發掘新餐廳，記錄生活值得紀念的每件事， 美食、旅遊、購物，分享愛吃、愛買、愛旅遊的心得感想！

▲▼苗栗卓蘭花露農場，繡球花霜淇淋，療癒玫瑰香 。（圖／水晶提供）

撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記黃亭詠

暑假跟朋友到苗栗來了個三天兩夜豪華露營，其中一天到了附近的「花露農場」走走，本來沒什麼興趣的，想說不就是花園，而且繡球花季節也過了，沒想到裡頭還有相當多花種，火鶴、蘭花、各種香草，還有爆紅的繡球花霜淇淋也在這。

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▲▼苗栗卓蘭花露農場，繡球花霜淇淋，療癒玫瑰香 。（圖／水晶提供）

花露農場位置
「花露農場」位於卓蘭壢西坪休閒農業區，這裡有相當多家的露營車、露營帳，像這次住的小巷清風以及之前分享過的寨酌然，走的都是豪華懶人露營路線，花露農場就在這附近而已，可以順道一遊，票價成人一人兩百元，入園區後一百可抵消費。花露農場是可參觀也可住宿的休閒農場，有大片的植物花草外，還有一區是民宿區，這次就是單純來參觀吃冰而已。

▲▼苗栗卓蘭花露農場，繡球花霜淇淋，療癒玫瑰香 。（圖／水晶提供）

▲▼苗栗卓蘭花露農場，繡球花霜淇淋，療癒玫瑰香 。（圖／水晶提供）

花露農場 Rose Bar
繡球花霜淇淋就在Rose Bar內可以購買到，大門直走約兩分鐘的右手邊就是，農場大門口有錦鯉池，一旁有販售魚飼料可以先來餵餵魚，每隻都超大隻而且一直跟著人游來游去，一餵食就會集體暴動。

▲▼苗栗卓蘭花露農場，繡球花霜淇淋，療癒玫瑰香 。（圖／水晶提供）

▲▼苗栗卓蘭花露農場，繡球花霜淇淋，療癒玫瑰香 。（圖／水晶提供）

▲門口有大大的兩支繡球花霜淇淋的模型，路過也很難不注意到。

▲▼苗栗卓蘭花露農場，繡球花霜淇淋，療癒玫瑰香 。（圖／水晶提供）

▲霜淇淋一共有5種口味，玫瑰、優格、蘭姆可可，還有綜合的玫瑰優格、可可玫瑰。

▲▼苗栗卓蘭花露農場，繡球花霜淇淋，療癒玫瑰香 。（圖／水晶提供）

▲▼苗栗卓蘭花露農場，繡球花霜淇淋，療癒玫瑰香 。（圖／水晶提供）

▲▼苗栗卓蘭花露農場，繡球花霜淇淋，療癒玫瑰香 。（圖／水晶提供）

▲▼苗栗卓蘭花露農場，繡球花霜淇淋，療癒玫瑰香 。（圖／水晶提供）

▲到手的繡球花霜淇淋其實蠻大一支的，拿在手上很沉，拿到後要立刻去戶外花園拍照最美，不然一下就融化了。

▲▼苗栗卓蘭花露農場，繡球花霜淇淋，療癒玫瑰香 。（圖／水晶提供）

▲這次吃玫瑰口味的繡球花霜淇淋，有療癒的玫瑰香氣，是使用園內的有機玫瑰製作，另外巧克力口味也不錯，可可味道超級濃的，有選擇困難的就點綜合口味。

花露農場 Flower Home

地址：苗栗縣卓蘭鎮43－3號
電話：（04）2589－1589
營業時間 ：周一至周五09：00 －17：00、周末08：30 – 17：00（周三休）

水晶安蹄 不務正業過生活
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