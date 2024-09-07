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桃園少見「南義作法」手工披薩！Q軟濕薄有嚼勁　寵物友善更加分

水晶安蹄 不務正業過生活

水晶安蹄 不務正業過生活 水晶安蹄 不務正業過生活

我是水晶，從兼職部落客到專職吃喝玩樂，生活中最重要的事就是計劃下一次旅行 ； 最開心的事就是吃美食發掘新餐廳，記錄生活值得紀念的每件事， 美食、旅遊、購物，分享愛吃、愛買、愛旅遊的心得感想！

▲▼桃園中路的「LLLpizzeria 參角披薩坊」算是吃過的pizza店中口感味道都相當出色的手工pizza店。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者張宜樺

桃園的「LLLpizzeria 參角披薩坊」算是吃過的披薩店中口感味道都相當出色的手工披薩店，現點現做，餅皮是軟Q有嚼勁的，薄皮披薩料給的超多，口味選擇好多，披薩名字很有梗，寵物友善很加分，這次點到的都好好吃。

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LLLpizzeria 參角披薩坊位置、環境
三個L代表了墨爾本的小義大利街Lygon Street，主廚的英文姓氏呂 Lu，以及對食物料理與環境的熱愛LOVE，非常有意義。LLLpizzeria 參角披薩坊位於中路，距離南桃園交流道不遠，路邊停車格不多，開車來的話可以停在永安路上的收費停車場。

不接受6歲以下兒童用餐
寵物友善不過需要放在寵物袋或推車中，整體環境帶著點工業風格，晚上光線有點暗咪摸，感覺很適合再來杯小酒，有時候還會出現隱藏版餐點喔！

▲▼桃園中路的「LLLpizzeria 參角披薩坊」算是吃過的pizza店中口感味道都相當出色的手工pizza店。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼桃園中路的「LLLpizzeria 參角披薩坊」算是吃過的pizza店中口感味道都相當出色的手工pizza店。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼桃園中路的「LLLpizzeria 參角披薩坊」算是吃過的pizza店中口感味道都相當出色的手工pizza店。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼桃園中路的「LLLpizzeria 參角披薩坊」算是吃過的pizza店中口感味道都相當出色的手工pizza店。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼桃園中路的「LLLpizzeria 參角披薩坊」算是吃過的pizza店中口感味道都相當出色的手工pizza店。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼桃園中路的「LLLpizzeria 參角披薩坊」算是吃過的pizza店中口感味道都相當出色的手工pizza店。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼桃園中路的「LLLpizzeria 參角披薩坊」算是吃過的pizza店中口感味道都相當出色的手工pizza店。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

溫沙拉
彩椒、茄子、橄欖、番茄、生菜、巴薩米克醋、初榨橄欖油、莫札瑞拉起司，溫沙拉的口感十分迷人，生菜的口感偏軟一些，蔬菜的香氣更濃厚了一點，超喜歡巴薩米克醋的香氣，非常好吃。

▲▼桃園中路的「LLLpizzeria 參角披薩坊」算是吃過的pizza店中口感味道都相當出色的手工pizza店。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼桃園中路的「LLLpizzeria 參角披薩坊」算是吃過的pizza店中口感味道都相當出色的手工pizza店。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

青醬雞柳條
不在菜單上的隱藏版菜色，炸得酥嫩的雞柳條搭配濃厚青醬，青醬很濃郁，但是味道偏鹹一點，稍微沾一點就很好吃。

▲▼桃園中路的「LLLpizzeria 參角披薩坊」算是吃過的pizza店中口感味道都相當出色的手工pizza店。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼桃園中路的「LLLpizzeria 參角披薩坊」算是吃過的pizza店中口感味道都相當出色的手工pizza店。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼桃園中路的「LLLpizzeria 參角披薩坊」算是吃過的pizza店中口感味道都相當出色的手工pizza店。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

蝦辣
配料有義大利臘腸、蒜、自製辣油、大蝦、松子、辣椒絲，使用帕瑪森起司與莫札瑞拉起司，口感軟Q又有嚼勁，加了辣油味道真的很出色，刺激味蕾的開胃辣度，蝦味十足，餅皮的表現真的很出色！

▲▼桃園中路的「LLLpizzeria 參角披薩坊」算是吃過的pizza店中口感味道都相當出色的手工pizza店。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼桃園中路的「LLLpizzeria 參角披薩坊」算是吃過的pizza店中口感味道都相當出色的手工pizza店。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼桃園中路的「LLLpizzeria 參角披薩坊」算是吃過的pizza店中口感味道都相當出色的手工pizza店。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼桃園中路的「LLLpizzeria 參角披薩坊」算是吃過的pizza店中口感味道都相當出色的手工pizza店。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼桃園中路的「LLLpizzeria 參角披薩坊」算是吃過的pizza店中口感味道都相當出色的手工pizza店。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼桃園中路的「LLLpizzeria 參角披薩坊」算是吃過的pizza店中口感味道都相當出色的手工pizza店。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

焦糖香草布丁
口感綿密也不會太甜，有濃郁的焦糖香氣，沒想到甜點也那麼優秀。

▲▼桃園中路的「LLLpizzeria 參角披薩坊」算是吃過的pizza店中口感味道都相當出色的手工pizza店。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼桃園中路的「LLLpizzeria 參角披薩坊」算是吃過的pizza店中口感味道都相當出色的手工pizza店。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

菜單價格
披薩的名字有些很有趣，還有取名「不推薦」、「吃素救地球」的。披薩以醬料區分，有紅、白、綠，還有甜口味披薩以及限量甜點，披薩口味非常多樣化，食材配料也寫得相當清楚，有什麼不吃的可以迅速避開，披薩都是十吋大小，這次兩個人來用餐，點了一個披薩再搭配沙拉、炸物，吃得相當飽。

參角披薩坊的披薩口味是接近南義Q軟濕薄，與北義薄脆口感不同喔！整體表現非常有水準，店家讓人的感受就是獨特有個性，是難得吃到覺得想要再訪的披薩店喔！

▲▼桃園中路的「LLLpizzeria 參角披薩坊」算是吃過的pizza店中口感味道都相當出色的手工pizza店。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼桃園中路的「LLLpizzeria 參角披薩坊」算是吃過的pizza店中口感味道都相當出色的手工pizza店。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼桃園中路的「LLLpizzeria 參角披薩坊」算是吃過的pizza店中口感味道都相當出色的手工pizza店。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼桃園中路的「LLLpizzeria 參角披薩坊」算是吃過的pizza店中口感味道都相當出色的手工pizza店。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼桃園中路的「LLLpizzeria 參角披薩坊」算是吃過的pizza店中口感味道都相當出色的手工pizza店。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

LLLpizzeria　參角披薩坊

地址：桃園市桃園區永順街23巷10號（31巷口）
電話：0979－887－836
營業時間：11：30－14：30、17：00－20：30（周二三休息）
備註：無接待6歲以下兒童。最後入場13：30／19：30，超過3人請提早入場。每月1日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

水晶安蹄 不務正業過生活
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