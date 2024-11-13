上班族私藏100元泰式便當、泰奶香米甜湯無限供應！每天只賣3小時

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者蘇相云

台北松江南京美食來分享這家「銀魚泰國料理」，上班族私藏台北泰式便當100元！每天只賣3小時，內用香米、泰式奶茶、西米露吃到飽，是附近上班小資族中午小確幸，內用常常都會爆滿，外面都還有人在排隊，而且都是上班族居多，根本就是在地公司的食堂。

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▲搭捷運出松江南京5號出口走路過來大約3分鐘距離，隱藏在巷弄外觀就像一般民宅。

菜單

▲通通都是100元，有咖哩雞、椒麻雞、打拋豬這三種可以選擇，進去就可以直接點餐，內用泰式奶茶、香米飯以及甜湯無限供應。

用餐環境

內用座位很多，人最多的時段應該就是12點到13點，因為上班族差不多這時間出來用餐，通常上班族都吃很快，來到這裡用餐，瞬間回到工廠吃飯的感覺。

自助吧

入內後店員會幫忙安排座位，然後就會看到大家熟門熟路去裝飯裝湯，沒想到只要100元的價錢泰國奶茶無限供應，居然還提供泰國料理專用的錫杯，錫杯喝起來就是不一樣，另外還有香米飯以及甜湯都是無限供應，反正就是想吃多少自己來，和公司食堂超像。

椒麻雞

選擇主餐，會附上兩種配菜，一個是炒青菜，另一個是泡菜絲，上菜速度超級快，這裡的白飯很好吃，開胃的泡菜絲走泰國酸甜路線，炒高麗菜吃起來略帶點脆度，都很下飯，主餐椒麻雞去骨炸到外層酥香，再淋上泰式酸辣醬很不錯。

▲飯後來杯冰冰涼涼的泰奶很讚，只要100元就能吃到很飽，果然CP值很高，難怪短短3小時可以湧入那麼多人。

銀魚泰國料理

地址：台北市中山區建國北路一段138巷24號

電話：02－25080091

營業時間：11：00～14：00（周六日公休）

Darren蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化

*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》、粉絲專頁

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