ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

傳承三代40多年湖州粽！軟嫩綿密香氣足　隱身信維市場昏暗角落

DARREN蘋果樹

DARREN蘋果樹 DARREN蘋果樹

Darren 蘋果樹(阿樹いっき) 喜歡美食旅遊日本酒廟宇文化 經歷: 1.SSI 國際清酒唎酒師、JSA 日本酒評鑑師 2.2018 年桃園夜市美食評審、2019 年桃園上好攤評審 從無名小站開始..

▲▼ 端午節必爆滿　超人氣排骨粽　傳統市場裡的私藏美味不可錯過！ 。（圖／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌提供）

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者黃是瑀

台北粽子推薦吃哪家？來推薦藏在信維市場這家「四喜肉粽」，傳承三代湖州粽是不少老台北人口袋私藏美食，超人氣信維市場美食必買就是排骨粽，每到端午節都是人潮爆滿，位置非常低調，如果不是專程前往，根本不會發現這裡有家肉粽名店。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

四喜肉粽在哪裡
四喜肉粽就藏在台北信維市場2樓，出捷運大安站走路過來不到5分鐘就能抵達，信維市場有名的還有刀切麵，在一樓有江蘇老趙刀切麵、王家刀切麵、老鄒刀切麵，網路鄉民封為信維市場刀切麵三雄。

▲▼ 端午節必爆滿　超人氣排骨粽　傳統市場裡的私藏美味不可錯過！ 。（圖／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌提供）

四喜肉粽該怎麼去？
四喜肉粽的位置在傳統市場裡面，所以路線有點複雜，我直接用圖片跟大家說怎麼走。

▲▼ 端午節必爆滿　超人氣排骨粽　傳統市場裡的私藏美味不可錯過！ 。（圖／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌提供）

▲首先可以先找到大安鹹水雞，從這個入口走進去。

▲▼ 端午節必爆滿　超人氣排骨粽　傳統市場裡的私藏美味不可錯過！ 。（圖／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌提供）

▲▼ 端午節必爆滿　超人氣排骨粽　傳統市場裡的私藏美味不可錯過！ 。（圖／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌提供）

▲▼ 端午節必爆滿　超人氣排骨粽　傳統市場裡的私藏美味不可錯過！ 。（圖／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌提供）

▲一進來會看到第一個樓梯往上走，來到二樓這裡都是黑黑暗暗的感覺，不用怕往前走就能看到四喜粽子年糕的紅色招牌。

▲▼ 端午節必爆滿　超人氣排骨粽　傳統市場裡的私藏美味不可錯過！ 。（圖／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌提供）

▲可別看照片這裡好像沒有什麼人，端午節可以人潮爆滿排隊很誇張，平常都是以老客人居多，很多熟客都會打電話預訂，然後直接過來拿。

▲▼ 端午節必爆滿　超人氣排骨粽　傳統市場裡的私藏美味不可錯過！ 。（圖／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌提供）

▲來到二樓就只有四喜這家店，傳承3代賣了40多年，位置太隱密以前只有在地人來買，後來因為網路的關係，才讓越來越多人知道這裡。

▲▼ 端午節必爆滿　超人氣排骨粽　傳統市場裡的私藏美味不可錯過！ 。（圖／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌提供）

▲▼ 端午節必爆滿　超人氣排骨粽　傳統市場裡的私藏美味不可錯過！ 。（圖／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌提供）

▲來到現場可以看到蒸籠內有滿滿粽子，他們家主打湖州粽有鹹、甜兩種口味選擇，滿滿粽子堆從外觀看不太出來是什麼口味，一堆粽子看起來也挺壯觀的。

四喜肉粽附近菜單
菜單價目表，有鮮肉粽、豆沙粽、排骨粽、蛋黃鮮肉粽、八寶紫米粽等等。粽子的保存方式我想大家應該都很熟悉，簡單來說粽子保存方式，短時間要吃，冷藏可放一個星期，如果長時間要吃冷凍可以存放2個月。

▲▼ 端午節必爆滿　超人氣排骨粽　傳統市場裡的私藏美味不可錯過！ 。（圖／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌提供）

▲▼ 端午節必爆滿　超人氣排骨粽　傳統市場裡的私藏美味不可錯過！ 。（圖／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌提供）

▲▼ 端午節必爆滿　超人氣排骨粽　傳統市場裡的私藏美味不可錯過！ 。（圖／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌提供）

▲另外粽子冷藏後想要吃的話，加熱我通常都會用電鍋蒸熱就可以吃。

▲▼ 端午節必爆滿　超人氣排骨粽　傳統市場裡的私藏美味不可錯過！ 。（圖／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌提供）

▲粽子拿起來很份量，他們家的粽子包法也跟常見的三角形不太一樣，打開粽葉就能看到油亮粽子。

四喜肉粽必點排骨粽
四喜粽子本身吃起來就很夠味，所以不用特別去沾醬。排骨粽可是招牌必點，沒想到粽子裡面包進排骨，而且光是這個份量，說是排骨便當也可以，排骨咬起來軟嫩，以前吃粽子都是覺得肉塊很小塊很小氣，這裡直接整塊排骨吃起來很爽快。

▲▼ 端午節必爆滿　超人氣排骨粽　傳統市場裡的私藏美味不可錯過！ 。（圖／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌提供）

▲▼ 端午節必爆滿　超人氣排骨粽　傳統市場裡的私藏美味不可錯過！ 。（圖／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌提供）

▲▼ 端午節必爆滿　超人氣排骨粽　傳統市場裡的私藏美味不可錯過！ 。（圖／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌提供）

四喜肉粽必點鮮肉蛋黃粽
另外我也點鮮肉蛋黃粽，我覺得多了鹹蛋黃更好吃，身為金沙料理控的小編推薦必點，粽子本身的糯米也煮到剛好，不會太過軟嫩太綿黏，不用調味直接吃就很讚。

▲▼ 端午節必爆滿　超人氣排骨粽　傳統市場裡的私藏美味不可錯過！ 。（圖／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌提供）

▲▼ 端午節必爆滿　超人氣排骨粽　傳統市場裡的私藏美味不可錯過！ 。（圖／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌提供）

心得感想
四喜肉粽的排骨粽真的很有料，有機會再來買甜口味的試試，還有那個紅豆鬆糕也很吸引我，隱藏版市場美食以上分享給大家。

▲▼ 端午節必爆滿　超人氣排骨粽　傳統市場裡的私藏美味不可錯過！ 。（圖／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌提供）

四喜食品行

地址：台北市大安區信義路四段60之46號2樓
電話：02－27072530
營業時間：09：00－19：00

Darren蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化
*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》粉絲專頁

【你可能也想看】

中和新發現隱藏美食！沒招牌路邊攤「油飯飯糰」超實在飽足感滿分
滑嫩似豆腐的銷魂口感！大骨熬煮豬血湯香氣足、柔嫩大腸零腥味
台北超佛心火鍋吃到飽！499元有干貝天使紅蝦　哈根達斯也無限供應
 

關鍵字： 四喜肉粽 台北市美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 Darren蘋果樹旅遊玩樂誌

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

痛爆了！短褲妹被追撞「面朝下滑壘」　她雙腿猛刮柏油路

推薦閱讀

台北超澎湃「波士頓龍蝦三明治」回歸！還有小提琴現場伴奏雙饗宴

台北超澎湃「波士頓龍蝦三明治」回歸！還有小提琴現場伴奏雙饗宴

背山面湖！台北超紓壓親子寵物友善餐廳　兒童遊憩場溜孩也方便

背山面湖！台北超紓壓親子寵物友善餐廳　兒童遊憩場溜孩也方便

台北大巨蛋周邊「6家步行美食」推薦！宛如歐洲街頭的小咖啡廳

台北大巨蛋周邊「6家步行美食」推薦！宛如歐洲街頭的小咖啡廳

延三夜市最強滷肉飯！藥頭排骨濃郁順口、豬腳皮Q帶咬勁無敵下飯

延三夜市最強滷肉飯！藥頭排骨濃郁順口、豬腳皮Q帶咬勁無敵下飯

香鷄城明起限時回歸三重「2小時預約搶光」　不排除全台快閃

香鷄城明起限時回歸三重「2小時預約搶光」　不排除全台快閃

超商聯名「水豚君」！買咖啡送呆萌杯塞

超商聯名「水豚君」！買咖啡送呆萌杯塞

你不知道的大稻埕！不限時咖啡藏巷弄

你不知道的大稻埕！不限時咖啡藏巷弄

繼光香香雞推限定餐、周邊應援世界棒球錦標賽

繼光香香雞推限定餐、周邊應援世界棒球錦標賽

漢來海港11/1開放農曆春節訂位

漢來海港11/1開放農曆春節訂位

北市「1915荷造り場」成雲品新據點！

北市「1915荷造り場」成雲品新據點！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

老爺酒店「3400元可住全台7飯店」

米其林名店「鮨增田台北」明年1月熄燈

郭董指定婚宴菜色！南門市場4家美食

台中國際花毯節「太空花境」亮點先看

高雄山東麻醬麵復活！

特製蔥花醬超厲害！南屯人激推豆漿店

秋日櫻花！三峽逾百株美人樹花開7成

大苑子限時1天送金桔粒脆纖果買1送1券

身分證中「1025」4碼送豬肋排

角板山行館園區戶外空間全開放！

熱門行程

搗蛋鬼學院開學！桃園萬聖城10/26盛大開城

全台最嗨萬聖節活動，9天萬聖狂歡等你來！可愛恐怖裝置、主題夜晚，親子共度驚喜萬聖節！

最新新聞更多

香鷄城明起限時回歸三重「2小時預約搶光」　不排除全台快閃

超商聯名「水豚君」！買咖啡送呆萌杯塞

你不知道的大稻埕！不限時咖啡藏巷弄

繼光香香雞推限定餐、周邊應援世界棒球錦標賽

漢來海港11/1開放農曆春節訂位

北市「1915荷造り場」成雲品新據點！

超商就能買到青森蘋果！7-11免費試吃

隱身信維市場角落傳承三代40年湖州粽

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366