傳承三代40多年湖州粽！軟嫩綿密香氣足　隱身信維市場昏暗角落

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者黃是瑀

台北粽子推薦吃哪家？來推薦藏在信維市場這家「四喜肉粽」，傳承三代湖州粽是不少老台北人口袋私藏美食，超人氣信維市場美食必買就是排骨粽，每到端午節都是人潮爆滿，位置非常低調，如果不是專程前往，根本不會發現這裡有家肉粽名店。

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四喜肉粽在哪裡

四喜肉粽就藏在台北信維市場2樓，出捷運大安站走路過來不到5分鐘就能抵達，信維市場有名的還有刀切麵，在一樓有江蘇老趙刀切麵、王家刀切麵、老鄒刀切麵，網路鄉民封為信維市場刀切麵三雄。

四喜肉粽該怎麼去？

四喜肉粽的位置在傳統市場裡面，所以路線有點複雜，我直接用圖片跟大家說怎麼走。

▲首先可以先找到大安鹹水雞，從這個入口走進去。

▲一進來會看到第一個樓梯往上走，來到二樓這裡都是黑黑暗暗的感覺，不用怕往前走就能看到四喜粽子年糕的紅色招牌。

▲可別看照片這裡好像沒有什麼人，端午節可以人潮爆滿排隊很誇張，平常都是以老客人居多，很多熟客都會打電話預訂，然後直接過來拿。

▲來到二樓就只有四喜這家店，傳承3代賣了40多年，位置太隱密以前只有在地人來買，後來因為網路的關係，才讓越來越多人知道這裡。

▲來到現場可以看到蒸籠內有滿滿粽子，他們家主打湖州粽有鹹、甜兩種口味選擇，滿滿粽子堆從外觀看不太出來是什麼口味，一堆粽子看起來也挺壯觀的。

四喜肉粽附近菜單

菜單價目表，有鮮肉粽、豆沙粽、排骨粽、蛋黃鮮肉粽、八寶紫米粽等等。粽子的保存方式我想大家應該都很熟悉，簡單來說粽子保存方式，短時間要吃，冷藏可放一個星期，如果長時間要吃冷凍可以存放2個月。

▲另外粽子冷藏後想要吃的話，加熱我通常都會用電鍋蒸熱就可以吃。

▲粽子拿起來很份量，他們家的粽子包法也跟常見的三角形不太一樣，打開粽葉就能看到油亮粽子。

四喜肉粽必點排骨粽

四喜粽子本身吃起來就很夠味，所以不用特別去沾醬。排骨粽可是招牌必點，沒想到粽子裡面包進排骨，而且光是這個份量，說是排骨便當也可以，排骨咬起來軟嫩，以前吃粽子都是覺得肉塊很小塊很小氣，這裡直接整塊排骨吃起來很爽快。

四喜肉粽必點鮮肉蛋黃粽

另外我也點鮮肉蛋黃粽，我覺得多了鹹蛋黃更好吃，身為金沙料理控的小編推薦必點，粽子本身的糯米也煮到剛好，不會太過軟嫩太綿黏，不用調味直接吃就很讚。

心得感想

四喜肉粽的排骨粽真的很有料，有機會再來買甜口味的試試，還有那個紅豆鬆糕也很吸引我，隱藏版市場美食以上分享給大家。

四喜食品行



地址：台北市大安區信義路四段60之46號2樓

電話：02－27072530

營業時間：09：00－19：00

Darren蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化

*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》、粉絲專頁

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