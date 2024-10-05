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板橋爆紅布丁條外觀神似東坡肉！內層還有香草芋頭蛋糕只賣50元

DARREN蘋果樹

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Darren 蘋果樹(阿樹いっき) 喜歡美食旅遊日本酒廟宇文化 經歷: 1.SSI 國際清酒唎酒師、JSA 日本酒評鑑師 2.2018 年桃園夜市美食評審、2019 年桃園上好攤評審 從無名小站開始..

▲▼和泰興食品，板橋必買超像三層肉的布丁條。（圖／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌提供）

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者黃亭詠

板橋伴手禮推薦買什麼？和泰興食品這家老字號板橋美食，不僅是在地很受歡迎的糕餅麵包店，之前分享弘宇蛋糕，就有留言說到和泰興食也有類似蛋糕，就連在IG網路上的聲量也不小，鄉民都說來去麵包店買三層肉，因為和泰興布丁條外觀很像三層肉，所以在網上討論度很高，而且一條也只要50元。

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和泰興食品在哪裡

▲▼和泰興食品，板橋必買超像三層肉的布丁條。（圖／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌提供）

▲和泰興食品地址就在新北板橋陽明街3號，搭捷運出新埔站1號出口走路過來約5分鐘左右。

和泰興食品營業時間

▲▼和泰興食品，板橋必買超像三層肉的布丁條。（圖／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌提供）

▲營業時間從早上8點到晚上10點半，從招牌看起來還以為是某公司，不太像是麵包烘焙店的招牌。

和泰興食品店內環境

▲▼和泰興食品，板橋必買超像三層肉的布丁條。（圖／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌提供）

▲店內有整桌滿滿的麵包蛋糕，總類數量非常多，感覺想吃什麼麵包這裡通通都會有，而且店家還一直不斷在補貨。

▲▼和泰興食品，板橋必買超像三層肉的布丁條。（圖／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌提供）

▲▼和泰興食品，板橋必買超像三層肉的布丁條。（圖／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌提供）

▲生日蛋糕是傳統蛋糕，店家夾層還可以選擇水果、芋泥、布丁、藍莓、花生、黑櫻桃等等口味。

▲▼和泰興食品，板橋必買超像三層肉的布丁條。（圖／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌提供）

▲▼和泰興食品，板橋必買超像三層肉的布丁條。（圖／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌提供）

和泰興食品布丁條價錢
來到和泰興食品這裡好險還有布丁條，後來看了一圈麵包，結果布丁條就被拿了差不多，每條只要50元。

▲▼和泰興食品，板橋必買超像三層肉的布丁條。（圖／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌提供）

▲▼和泰興食品，板橋必買超像三層肉的布丁條。（圖／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌提供）

▲這樣一條只要50元，布丁條外觀看起來還真的很像三層肉，也有鄉民說像是東坡肉。

和泰興食品必買布丁條

▲▼和泰興食品，板橋必買超像三層肉的布丁條。（圖／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌提供）

▲▼和泰興食品，板橋必買超像三層肉的布丁條。（圖／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌提供）

▲打開蓋子拿出布丁條就能聞得到布丁的香氣，布丁咬起來軟嫩，內層還有香草以及芋頭蛋糕，味道不會太甜膩。

▲▼和泰興食品，板橋必買超像三層肉的布丁條。（圖／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌提供）

▲另外還買了兩個泡芙、覺得內餡還不錯，但泡芙皮不夠脆。

▲▼和泰興食品，板橋必買超像三層肉的布丁條。（圖／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌提供）

▲▼和泰興食品，板橋必買超像三層肉的布丁條。（圖／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌提供）

和泰興

地址：臺灣新北市板橋區陽明街3號
營業時間：08：00－22：30
店家電話：02－22582562

Darren蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化
*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》粉絲專頁

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