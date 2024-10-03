士林人私藏酢醬麵！彈牙寬麵緊咬醬汁濃郁香氣　還有手工魷魚羹湯

▲王艇長酢醬麵，士林人氣眷村美食，菜單推薦必點酢醬麵、牛肉麵。

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者黃亭詠

士林美食推薦吃什麼，不能錯過這家「王艇長酢醬麵」！是很多士林人私藏口袋美食、人情味爆棚眷村麵點，菜單必點山東酢醬麵、番茄牛肉麵以及滷味小菜，每到用餐時間總是常常客滿，老闆非常親切還會跟客人聊天，也有不少熟客都專程來吃。

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王艇長酢醬麵在哪裡

捷運站走出來就到

王艇長酢醬麵怎麼去，店家位置就在士林前港街上，出捷運劍潭站3號出口，走路過來不到5分鐘就能抵達，開車來的話建議可以停在捷運旁邊停車場，再慢慢走路過來也不遠。

王艇長酢醬麵營業時間

▲平日營業時間上午11點半到下午2點，中間有休息，晚餐5點到晚上8點半營業，門口還有王艇長人形看板。

王艇長酢醬麵介紹

店名的王艇長就是胖師傅父親當年在部隊裡的職稱，走進店內就能看到牆面上有店家介紹，會取這個名字就是紀念父親傳授山東家鄉味道。

王艇長酢醬麵用餐環境

店內老闆很熱情過來打招呼，而且好像很多人都認識老闆，這裡的點餐方式使用掃QR碼點餐，也能LINE線上支付很方便。

王艇長酢醬麵菜單

牆面上也有菜單可以參考，菜單主要分為湯麵類、乾麵類、湯類、滷菜等等，可別以為價錢不便宜，因為他們家的份量真的很大碗很實在。

▲滷菜價目表，價錢清楚明瞭，網路鄉民推薦必點就是番茄牛肉麵、山東酢醬麵。

王艇長酢醬麵必點山東酢醬麵

▲山東酢醬麵端上桌果然很大碗，要吃之前先均勻攪拌，他們家的麵條原本就是粗麵條，如果想吃細麵也可以更改。

▲另外他們家的酢醬帶點濃郁香氣，還有肉燥以及豆乾讓麵條鹹香夠味。

▲粗麵咬起來很彈牙有咬勁，建議加點店家自製辣油、有花椒香更好吃。

必點手工魷魚羹湯

老闆說他是基隆人，這個手工魷魚羹湯很正點，這個魷魚羹裡面是真材實料的魷魚，外面包著魚漿口感很棒，湯頭清甜好吃搭配乾麵剛好。

▲滷菜點了豆皮以及甜不辣，網路也不少人推薦豬血糕以及豬頭皮等等，就是點自己喜歡的滷菜就好。

結論

網路評價很高的王艇長酢醬麵，招牌酢醬麵果然不錯吃，用料實在份量又大碗CP值很高，聽說牛肉麵也很讚，有機會經過再來補上，建議大家來到捷運劍潭站，或去士林夜市也可以來試試。

王艇長酢醬麵

地址：111台北市士林區前港街18號

電話：02－28839335

營業時間：平日11：30－14：00、17：00－20：30 周日11：30－15：00（周六公休）

Darren蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化

*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》、粉絲專頁

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