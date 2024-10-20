70多年「魷魚嘴羹」老店！獨特口感Q彈鮮美　雲林斗六必吃美食

撰文攝影／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者黃是瑀

說到斗六美食，來分享這家魷魚興魷魚嘴羮，雲林魷魚嘴羹斗六就有兩家最有名，分別是魷魚興魷魚嘴羮以及阿國獅魷魚羹，兩家評價都不錯，說是雲林斗六在地美食一點也不為過，先來分享魷魚興魷魚嘴羮，招牌必吃的魷魚嘴羹，沒有試過的朋友可以吃看看，樹小編第一次吃魷魚嘴，還真的有點不知所措，不過習慣之後還真的不錯吃。

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魷魚興魷魚嘴羹在哪裡

店家位在雲林斗六中正路56號，出斗六火車站走路過來不到10分鐘，周邊就是太平老街商圈，開車來到這裡還有專屬免費停車場可以停車，就在店家前方100公尺的距離。

魷魚興魷魚嘴羹營業時間

營業時間從早上8點半到晚上9點，樹小編平日來到這裡，內用人潮不多倒是外帶的人來來往往比較多。

魷魚興魷魚嘴羹用餐環境

用餐環境內用座位非常多，認真看了一下店家店面有兩個店面那麼大，做小吃能夠有這麼大店面，肯定也有兩把刷子，店內牆面上掛滿了許多報章雜誌採訪，從1950年開到現在也70多年了，也有不少在地人會吃他們家。

魷魚興魷魚嘴羹菜單價錢

魷魚興魷魚嘴菜單價錢，必點當然就是魷魚嘴，另外還有賣肉羹、滷肉飯、爌肉飯、虱目魚丸以及小菜等等，而且只要50元價錢真的不貴。

魷魚嘴羹口感吃法

樹小編點了一碗魷魚嘴羹，第一次嚐試魷魚嘴乍看之下有點類似眼睛，首先是羹湯味道有著濃厚魷魚味，喜歡加辣的朋友可以加點辣粉，店家的辣粉有點類似北港龍門生炒鴨肉焿的辣粉。

用餐心得

第一次吃魷魚嘴還真的讓我有點不知所措，因為魷魚嘴的外觀有點不太討喜，重點吃魷魚嘴要邊吃邊吐掉裡面的硬殼，不過後面習慣就覺得還好，就跟吃佛手一樣，只要掌握習慣了，就可以充分了解個中滋味，這裡的魷魚嘴都很大顆，而且一碗羹湯內有不少魷魚嘴，咬起來口感很Q彈充滿香氣，真的很佩服以前能夠發現魷魚嘴的美味，因為光靠外觀很難想像他會有如此鮮美表現，很有特色的雲林魷魚嘴羹，大家有機會沒吃過可以來吃看看。

魷魚興魷魚嘴羮



地址：雲林縣斗六市中正路56號

電話：05－5346701

營業時間：08：30－19：30

Darren蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化

*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》、粉絲專頁

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