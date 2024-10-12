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南投鹿谷隱藏版4.8顆星植栽系咖啡！不限時還提供寵物友善超愜意

Nini and Blue 玩樂食記

Nini and Blue 玩樂食記 Nini and Blue

我們不是專業攝影師、也不是文學作家，只是想紀錄生活

▲▼嶋嶋坐Tauh-Tauh-Tse，南投鹿谷景觀咖啡、森林系咖啡館。（圖／部落客nini and blue提供）

撰文攝影／NINI AND BLUE 玩樂食記、整理／實習記者柯珮萱

嶋的念音為ㄉㄠˇ念起來有點像台語「慢慢坐」的意思，甜點、飲料的價位也很親民，而且嶋嶋坐很佛心，居然免服務費、不限時、還有免費停車場，也是寵物友善咖啡館！位在南投鹿谷，往忘憂森林、銀杏森林、溪頭、杉林溪路上，距離鳳凰谷鳥園也不遠，不管你是去程或回程都可以來這喝杯咖啡，休息一下。

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▲▼嶋嶋坐Tauh-Tauh-Tse，南投鹿谷景觀咖啡、森林系咖啡館。（圖／部落客nini and blue提供）

▲▼嶋嶋坐Tauh-Tauh-Tse，南投鹿谷景觀咖啡、森林系咖啡館。（圖／部落客nini and blue提供）

嶋嶋坐位置與停車
位在南投鹿谷往忘憂森林、銀杏森林、溪頭、杉林溪路上，距離鳳凰谷鳥園也不遠，妮妮布魯這次就是去完鳳凰谷鳥園、圍爐煮茶之後，回程時繞過來喝咖啡休息一下，嶋嶋坐自帶免費停車場，店門前有一大空地，我們來的這天剛好遇到一群重機車隊也很夠停。

▲▼嶋嶋坐Tauh-Tauh-Tse，南投鹿谷景觀咖啡、森林系咖啡館。（圖／部落客nini and blue提供）

▲▼嶋嶋坐Tauh-Tauh-Tse，南投鹿谷景觀咖啡、森林系咖啡館。（圖／部落客nini and blue提供）

嶋嶋坐用餐環境
這裡可以帶嬰幼兒來，也有讓寵物入內，相當友善，當然消費者也要好好珍惜，不要影響到其他客人權益，有室內冷氣區、戶外區，整體座位算是不少，而且座位區樣式很多變。

▲▼嶋嶋坐Tauh-Tauh-Tse，南投鹿谷景觀咖啡、森林系咖啡館。（圖／部落客nini and blue提供）

▲▼嶋嶋坐Tauh-Tauh-Tse，南投鹿谷景觀咖啡、森林系咖啡館。（圖／部落客nini and blue提供）

▲▼嶋嶋坐Tauh-Tauh-Tse，南投鹿谷景觀咖啡、森林系咖啡館。（圖／部落客nini and blue提供）

▲很幸運我們來的時候剛好這桌客人離開，我們才有機會坐到這麼美的位子。

▲▼嶋嶋坐Tauh-Tauh-Tse，南投鹿谷景觀咖啡、森林系咖啡館。（圖／部落客nini and blue提供）

▲很舒服的沙發，很適合一群人聊天。

▲▼嶋嶋坐Tauh-Tauh-Tse，南投鹿谷景觀咖啡、森林系咖啡館。（圖／部落客nini and blue提供）

▲茶水區，提供白開水自取。

▲▼嶋嶋坐Tauh-Tauh-Tse，南投鹿谷景觀咖啡、森林系咖啡館。（圖／部落客nini and blue提供）

▲玻璃杯只能裝開水，不可以用來裝其他飲品，更不可以帶外食，這是基本禮儀。

嶋嶋坐戶外區

▲▼嶋嶋坐Tauh-Tauh-Tse，南投鹿谷景觀咖啡、森林系咖啡館。（圖／部落客nini and blue提供）

▲戶外區比較會遇到有人吸菸，會介意的還是選室內比較好。

▲▼嶋嶋坐Tauh-Tauh-Tse，南投鹿谷景觀咖啡、森林系咖啡館。（圖／部落客nini and blue提供）

▲周邊樹林很多，而且下午時段有點陰天，所以戶外區其實不會太熱 。

▲▼嶋嶋坐Tauh-Tauh-Tse，南投鹿谷景觀咖啡、森林系咖啡館。（圖／部落客nini and blue提供）

▲另外一邊的戶外區。

▲▼嶋嶋坐Tauh-Tauh-Tse，南投鹿谷景觀咖啡、森林系咖啡館。（圖／部落客nini and blue提供）

▲洗手間外面也佈置的很愜意悠閒、綠意盎然。

嶋嶋坐菜單

▲▼嶋嶋坐Tauh-Tauh-Tse，南投鹿谷景觀咖啡、森林系咖啡館。（圖／部落客nini and blue提供）

▲有咖啡、氣泡水、甜點，不限時又免服務費，而且還有如此舒適的座位區，這樣的價位可說是相當親民。

冰拿鐵130元、梅子氣泡果醋100元、法式千層黑巧克力120元

▲▼嶋嶋坐Tauh-Tauh-Tse，南投鹿谷景觀咖啡、森林系咖啡館。（圖／部落客nini and blue提供）

▲▼嶋嶋坐Tauh-Tauh-Tse，南投鹿谷景觀咖啡、森林系咖啡館。（圖／部落客nini and blue提供）

▲冰拿鐵咖啡與奶的比例均衡。氣泡飲很消暑，釀梅子也好吃。

▲▼嶋嶋坐Tauh-Tauh-Tse，南投鹿谷景觀咖啡、森林系咖啡館。（圖／部落客nini and blue提供）

▲▼嶋嶋坐Tauh-Tauh-Tse，南投鹿谷景觀咖啡、森林系咖啡館。（圖／部落客nini and blue提供）

非常推薦這個法式千層蛋糕
除了千層本身大塊、味道濃郁好吃，一旁還有大約一整根的香蕉切片，這麼大一盤才120元，真的有夠平價！

▲▼嶋嶋坐Tauh-Tauh-Tse，南投鹿谷景觀咖啡、森林系咖啡館。（圖／部落客nini and blue提供）

整體感想
嶋嶋坐的地理位置很好，剛好是在前往各景點的路上，而且有相當方便的寬廣停車場，飲品、甜點也都不錯吃而且價格很平實，所以人潮也頗多的，如果路過時還有座位，很推薦進來坐一坐喔！

嶋嶋坐Tauh－Tauh－Tse

地址：558南投縣鹿谷鄉興產路76－3號
電話：0970－084600
營業時間：10：00～19：30（周二公休）

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