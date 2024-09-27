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開箱全台唯二「全家霜淇淋旗艦店」都在台中！4款口味一站滿足

Nini and Blue 玩樂食記

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▲▼全台唯二的全家霜淇淋體驗店，多種冰淇淋口味與甜筒可選擇。（圖／部落客nini and blue提供）

撰文攝影／NINI AND BLUE 玩樂食記、整理／實習記者柯珮萱

全台唯二的全家霜淇淋體驗店就在台中，全家便利商店特別將台中北屯永定店、大里河堤店規劃為Fami!ce霜淇淋店，提供多種口味的冰淇淋和餅皮可選擇，座位區融入霜淇淋元素，桌面上有霜淇淋圖樣，桌腳以霜淇淋的餅皮呈現，喜歡吃霜淇淋的人，來台中旅遊記得來朝聖一下。

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▲▼全台唯二的全家霜淇淋體驗店，多種冰淇淋口味與甜筒可選擇。（圖／部落客nini and blue提供）

全台唯二的冰淇淋旗艦店
全家霜淇淋每次推出新口味總是造成話題，台中人有多愛嘗鮮或是吃冰淇淋，全台唯二的全家霜淇淋體驗店都在台中，這次我們來到台中永定店嘗鮮，遠遠就能看到招牌上方巨大版霜淇淋，相當醒目，這口味應該是比利時巧克力綜合版。

▲▼全台唯二的全家霜淇淋體驗店，多種冰淇淋口味與甜筒可選擇。（圖／部落客nini and blue提供）

全家霜淇淋台中永定店座位區
台中永定店身為全家霜淇淋旗艦店，裝潢融入滿滿的霜淇淋風格，桌面上有霜淇淋圖樣，桌腳以霜淇淋的餅皮呈現，不知道啥時候會出現巨大版霜淇淋裝置藝術公仔，這樣拍照更有感覺，周末假日應該是大人小朋友人手一支霜淇淋排隊等玩寶可夢機台。

▲▼全台唯二的全家霜淇淋體驗店，多種冰淇淋口味與甜筒可選擇。（圖／部落客nini and blue提供）

▲超夯的寶可夢機台，平日晚上10點多，小朋友已經回家休息，才能拍到空圖。

全家台中永定店全家新鮮市
全家台中永定店不只是Fami!ce 霜淇淋店，還加入FamiSuper全家新鮮市，店內販售冷凍肉品海鮮和調味醬料，更提供生鮮蔬果選購，讓超商也是超市，成為生活中的好鄰居，下次煮飯時，臨時少了柴米油鹽醬醋茶時，全家便利商店也能一站購足。

▲▼全台唯二的全家霜淇淋體驗店，多種冰淇淋口味與甜筒可選擇。（圖／部落客nini and blue提供）

▲▼全台唯二的全家霜淇淋體驗店，多種冰淇淋口味與甜筒可選擇。（圖／部落客nini and blue提供）

▲▼全台唯二的全家霜淇淋體驗店，多種冰淇淋口味與甜筒可選擇。（圖／部落客nini and blue提供）

▲▼全台唯二的全家霜淇淋體驗店，多種冰淇淋口味與甜筒可選擇。（圖／部落客nini and blue提供）

▲熟食區也不少限定商品，連超夯的金色三麥啤酒都有專門的冰櫃。

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全家台中永定店 霜淇淋口味
霜淇淋口味上提供4款，特殊色餅皮有1～2款可選擇，個人還是習慣最原始的甜筒餅皮，每次有新口味推出時，妮妮布魯喜歡找有圓滾滾造型的分店嘗鮮，感覺份量比一般款多上一些，哈尼午茉綠霜淇淋帶有濃郁綠茶香氣搭配淡雅蜂蜜甜味，不會太過甜膩，單口味最對味。

▲▼全台唯二的全家霜淇淋體驗店，多種冰淇淋口味與甜筒可選擇。（圖／部落客nini and blue提供）

木瓜牛奶＋芭樂系綜合口味霜淇淋（下圖右）
木瓜牛奶和芭樂系的搭法很神奇，木瓜牛奶口味中規中矩，是芭樂系感覺像是歡宴上大罐的芭樂汁飲料，最後散出的酸甜滋味，反而讓人聯想到甘草芭樂（梅粉加比較多）。

巨峰葡萄＋草莓優格綜合口味霜淇淋（下圖左）
巨峰葡萄搭配草莓優格 一開始享用時酸酸甜甜的滋味，吃到最後有點膩口。

▲▼全台唯二的全家霜淇淋體驗店，多種冰淇淋口味與甜筒可選擇。（圖／部落客nini and blue提供）

圓滾滾造型門市查詢
全家便利商店不是每家門市都有販售霜淇淋，如果是圓滾滾等特殊造型的話，門市就更少了，幸好全家有推出網站查詢，出發吃冰前記得查詢一下資訊。

▲▼全台唯二的全家霜淇淋體驗店，多種冰淇淋口味與甜筒可選擇。（圖／部落客nini and blue提供）

心得分享
全家霜淇淋每次推出新口味時總是能造成轟動，銅板價格加上常有買一送一優惠活動，很適合周末假日來全家便利商店吃冰吹冷氣消暑一下！下次有到台中北屯區或是台中大里區旅遊出差，記得來這全台唯二的霜淇淋專賣店朝聖一下，後續有新口味將持續更新。

全家便利商店台中永定店

地址：406台中市北屯區河北路二段69號
營業時間：全年無休，24小時營業
電話：04－22374388

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