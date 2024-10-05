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台中第五市場一日遊！在地人帶路玩「6景點＋6美食」懶人包必看

Nini and Blue 玩樂食記

Nini and Blue 玩樂食記 Nini and Blue

我們不是專業攝影師、也不是文學作家，只是想紀錄生活

▲▼台中一日遊行程規劃，台中火車站到第五市場，６景點、６美食小吃，在地人的深度旅遊。（圖／Nini and Blue提供）

撰文攝影／NINI AND BLUE 玩樂食記、整理／實習記者黃亭詠

台中一日遊景點行程規劃，妮妮布魯帶你深度旅遊，從台中火車站玩到第五市場美食小吃＋歷史古蹟一日遊，旅遊行程懶人包。 台中一日遊怎麼玩，如果你是外地來的遊客，跟著nini and blue路線走，保證你省下許多計程車費、租車費，而且更能深入瞭解台中在地文化。

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▲▼台中一日遊行程規劃，台中火車站到第五市場，６景點、６美食小吃，在地人的深度旅遊。（圖／Nini and Blue提供）

台中第五市場一日遊
台中各大景點區或是公車站牌區都有設置iBike，目前使用悠遊卡前30分鐘還是免費，台中雖然沒有台北便利的捷運，但是在交通費上還是很優惠的，記得下載「台中公車通」APP就能線上看公車抵達時間與路線。就先跟著我們這樣玩台中。

台中第五市場一日遊路線
台中火車站－宮原眼科－第四信用合作社－台中文學館－第五市場美食－動漫巷－台中刑務所演武場

▲▼台中一日遊行程規劃，台中火車站到第五市場，６景點、６美食小吃，在地人的深度旅遊。（圖／Nini and Blue提供）

▲▼台中一日遊行程規劃，台中火車站到第五市場，６景點、６美食小吃，在地人的深度旅遊。（圖／Nini and Blue提供）

▲▼台中一日遊行程規劃，台中火車站到第五市場，６景點、６美食小吃，在地人的深度旅遊。（圖／Nini and Blue提供）

▲新台中火車站啟用之後，一樓空間規劃成鐵鹿大街有美食街、主題餐廳、便利商店、伴手禮店約40家商家進駐。

▲▼台中一日遊行程規劃，台中火車站到第五市場，６景點、６美食小吃，在地人的深度旅遊。（圖／Nini and Blue提供）

▲舊火車站大廳一處也變成奶泡貓咖啡館、咖波貓限定商品販售店。

宮原眼科
台中火車站前方的宮原眼科，知名的台中伴手禮，外地遊客搭車來到台中必逛的一個景點，每到節慶都會有特別的裝飾。

▲▼台中一日遊行程規劃，台中火車站到第五市場，６景點、６美食小吃，在地人的深度旅遊。（圖／Nini and Blue提供）

地址：台中市中區中山路20號

台中文學館
文化局斥資一億多的經費修復，此區在日據時代原本作為警察宿舍群，1932年完工至今已歷經八十多年時間，目前主體結構保持良好，且外觀保有日式建築樣貌， 警察宿舍群保存良好的大約有六棟建築。

▲▼台中一日遊行程規劃，台中火車站到第五市場，６景點、６美食小吃，在地人的深度旅遊。（圖／Nini and Blue提供）

地址：台中市西區樂群街48號

▲▼台中一日遊行程規劃，台中火車站到第五市場，６景點、６美食小吃，在地人的深度旅遊。（圖／Nini and Blue提供）

▲巨大老榕樹盤踞在園區正中心，從天而降的氣根像是瀑布般的宣洩下來。

第五市場美食小吃

日棧飯糰

▲▼台中一日遊行程規劃，台中火車站到第五市場，６景點、６美食小吃，在地人的深度旅遊。（圖／Nini and Blue提供）

▲身為在地人要推薦一間尚未被電視報導過日棧飯糰（原桶Q飯糰），之前日棧飯糰還是小攤位時，賣完就打烊。

地址：台中市西區樂群街與自立街交叉口

添 上海點心肉包
添 上海點心肉包的包子類、花捲及餛飩等麵食自家撖製，銅板價格卻不影響它的美味，吃飽離開再買杯阿義紅茶冰！

▲▼台中一日遊行程規劃，台中火車站到第五市場，６景點、６美食小吃，在地人的深度旅遊。（圖／Nini and Blue提供）

地址：台中市西區樂群街66號

正老牌魷魚羹
綜合魷魚羹，結合了肉羹、魷魚、蝦仁， 勾了芡的湯汁不會太濃稠， 這裡加的不是香菜，而是九層塔。魷魚彈脆，相當美味。

▲▼台中一日遊行程規劃，台中火車站到第五市場，６景點、６美食小吃，在地人的深度旅遊。（圖／Nini and Blue提供）

地址：台中市西區樂群街65號

阿彬爌肉飯（樂群街與自立街口）
前陣子去向上市場吃阿隆麵攤時，同桌的大姊也大力稱讚第五市場的阿彬爌肉飯。阿彬爌肉飯遵循古早方法，只使用醬油糖鹽以及獨家香料滷製而成，那爌肉入口簡單的醬油香氣卻帶點淡淡的甜味，最讓人驚豔的是那層肥肉，滷到那軟中帶Q的口感。

▲▼台中一日遊行程規劃，台中火車站到第五市場，６景點、６美食小吃，在地人的深度旅遊。（圖／Nini and Blue提供）

游記潤餅
有豆芽，高麗菜，豆干絲，酸菜，肉,蛋酥與菜脯，扎實大份量， 大口咬入蔬菜的爽脆口感，再經過肉片，蛋酥的扎實口感。

▲▼台中一日遊行程規劃，台中火車站到第五市場，６景點、６美食小吃，在地人的深度旅遊。（圖／Nini and Blue提供）

地址：台中市西區樂群街60號前

狀元米糕
狀元米糕有點像嘉義米糕，米飯粒粒分明，不會油膩， 味道簡單卻讓人想念，還有柴魚湯可以免費喝。

▲▼台中一日遊行程規劃，台中火車站到第五市場，６景點、６美食小吃，在地人的深度旅遊。（圖／Nini and Blue提供）

地址：台中市西區自治街9－1號

動漫彩繪巷
許多動漫人物都被畫家一 一彩繪在牆壁上， 這應算是動漫人物大亂鬥吧!!航海王、七龍珠、瑪莉兄弟等， 不定期更新畫作，你來訪的時候，畫作又會不一樣。

▲▼台中一日遊行程規劃，台中火車站到第五市場，６景點、６美食小吃，在地人的深度旅遊。（圖／Nini and Blue提供）

地址：台中市西區林森路121號（天成機車行旁）

國家漫畫博物館
刑務所演武場是1937年建立的，日本昭和12年，後來2006年發生火災之後，開始改建，直到2010年開放參觀，日式庭園建築搭配大量綠竹，很有寧靜的氛圍，2023年改為國家漫畫館，園區內有多個日式建築，不定期更換展覽主題。

▲▼台中一日遊行程規劃，台中火車站到第五市場，６景點、６美食小吃，在地人的深度旅遊。（圖／Nini and Blue提供）

▲▼台中一日遊行程規劃，台中火車站到第五市場，６景點、６美食小吃，在地人的深度旅遊。（圖／Nini and Blue提供）

地址：台中市西區林森路33號

臺灣府儒考棚 x 中島GLAb
臺灣府儒考棚位在台中女中、國家漫畫館附近，要穿越小巷子才找得到，有點低調隱密。臺灣府儒考棚本身就是棟百年歷史建築，當年是考生赴京趕考的重要考場，百年後的今天卻是咖啡藝文展覽館。

▲▼台中一日遊行程規劃，台中火車站到第五市場，６景點、６美食小吃，在地人的深度旅遊。（圖／Nini and Blue提供）

地址：台中市西區府後街38－8號

▲▼台中一日遊行程規劃，台中火車站到第五市場，６景點、６美食小吃，在地人的深度旅遊。（圖／Nini and Blue提供）

▲如果覺得上面的旅行很短，那就再騎遠一點認識台中其他巷弄。

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