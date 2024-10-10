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必訪台中味！手工炒餅條淋上肉燥蔥辣醬　網推請老闆做微辣更加分

Nini and Blue 玩樂食記

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▲▼逢甲超傳統美食！手工炒餅條搭配自製肉燥　必加蔥辣醬更過癮。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

撰文攝影／NINI AND BLUE 玩樂食記、整理／實習記者黃是瑀

逢甲炒餅條在台中逢甲大學側門附近，斜對面是激旨燒き鳥，一般手工蛋餅都加入餡料包裹居多，逢甲炒餅條則是用炒的，淋上自製肉燥、蔥辣醬，有點中西式合併的吃法實在太犯規了！下次來台中旅遊，逢甲在地限定傳統口味的炒餅條千萬不要錯過。

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用餐環境
即使店內沒有華麗的裝潢，但靠著大家口耳相傳，生意一直很好，餐點選項也很台中味，早餐喜歡吃爌肉飯的人不用失望，這裡有香蔥肉飯＋蛋的選擇，一樣很傳統很好吃。

▲▼逢甲超傳統美食！手工炒餅條搭配自製肉燥　必加蔥辣醬更過癮。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

▲▼逢甲超傳統美食！手工炒餅條搭配自製肉燥　必加蔥辣醬更過癮。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

▲▼逢甲超傳統美食！手工炒餅條搭配自製肉燥　必加蔥辣醬更過癮。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

▲推薦要加蔥辣醬，整個味道更豐盛。

▲▼逢甲超傳統美食！手工炒餅條搭配自製肉燥　必加蔥辣醬更過癮。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

▲▼逢甲超傳統美食！手工炒餅條搭配自製肉燥　必加蔥辣醬更過癮。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

▲製作好的餅皮一張張排列在餐盤上方，有別於別人餅皮是圓形，店家是方形。

價目表
第一次用餐在2018年，直到最近用餐時，才發現價格漲幅有感。

▲▼逢甲超傳統美食！手工炒餅條搭配自製肉燥　必加蔥辣醬更過癮。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

▲▼逢甲超傳統美食！手工炒餅條搭配自製肉燥　必加蔥辣醬更過癮。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

▲2018年菜單價目表。

炒餅條＋半熟蛋
傳統手工餅皮，在煎台上炒過，讓餅皮多了股香氣，混著肉燥、蔥辣醬享受，上層加上一顆半熟蛋，這畫面太邪惡了。

▲▼逢甲超傳統美食！手工炒餅條搭配自製肉燥　必加蔥辣醬更過癮。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

▲▼逢甲超傳統美食！手工炒餅條搭配自製肉燥　必加蔥辣醬更過癮。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

蔥肉大蛋餅
菜單上特別註明是特製的蛋餅，雙倍餅皮、雙倍蔥肉、起司，一個人吃完這一份，直接飽到中午，蛋餅中的起司達到協調功能，讓肉燥和餅皮能更貼合，店內只有電風扇沒有冷氣，帶回飯店、住家享用比較舒適一點。

▲▼逢甲超傳統美食！手工炒餅條搭配自製肉燥　必加蔥辣醬更過癮。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

▲▼逢甲超傳統美食！手工炒餅條搭配自製肉燥　必加蔥辣醬更過癮。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

炒餅條＋半熟蛋
基本款炒餅條可以選擇半熟或是全熟蛋，加辣不加辣，整份餐盒拿在手上頗有重量，炒餅條沾附半熟蛋黃，讓餅條入口更滑順。

▲▼逢甲超傳統美食！手工炒餅條搭配自製肉燥　必加蔥辣醬更過癮。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

▲▼逢甲超傳統美食！手工炒餅條搭配自製肉燥　必加蔥辣醬更過癮。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

玉米蛋餅
剛看到價格的時候，有點被嚇到，畢竟一份玉米蛋餅要價不菲，切成4－6段的玉米蛋餅，每一段都塞滿玉米顆粒。

▲▼逢甲超傳統美食！手工炒餅條搭配自製肉燥　必加蔥辣醬更過癮。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

▲▼逢甲超傳統美食！手工炒餅條搭配自製肉燥　必加蔥辣醬更過癮。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

逢甲炒餅條

地址：台中市西屯區文華路231號
電話：0985－293375
營業時間：6：00－13：30（周二休息）

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