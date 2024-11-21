雪梨跨年煙火自由行攻略！整理6處免費觀看地點＆交通注意事項

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撰文攝影／Travel with Leo、整理／實習記者張宜樺

雪梨跨年煙火（Sydney New Year’s Eve Fireworks）是一年一度的旅遊盛事，也是全球最早開始的煙火慶典，我在雪梨看過兩次煙火，一次是於雪梨歌劇院外面的平台，另一次則是在皇家植物園。這一篇雪梨煙火攻略除了分享我兩次的觀看體驗，也會提供重要資訊，例如：推薦觀看地點、當天重要資訊、推薦付費體驗、當天重要交通注意事項等等。

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行前注意

進入正題之前先提醒一點！雪梨跨年煙火自由行一定要提早規劃，飯店越早訂越好，建議訂可以免費取消的，雖然比較貴，至少能確保彈性、想去的話不用怕沒地方住。另一個重點則是要詳讀官網對於各個觀看地點的說明，特別是當天的交通方式以及觀看地點開放時間。

雪梨跨年煙火基本資訊

雪梨跨年煙火的施放地點中心是港灣大橋，它跟周遭的水域就是最重要的施放與觀看地點，詳細資訊可以參考雪梨跨年煙火的官網，除了煙火施放資訊，官網還會詳細介紹各個觀看地點，整理重點資訊如下：（雪梨跨年煙火官網）



煙火施放時程

21：00：施放 Calling Country fireworks，小型煙火秀，讓無法待到午夜的人也可以欣賞煙火盛況。煙火名目每年或有不同，但這時段一定會施放。

00：00：施放雪梨跨年煙火，每年施放長度略有差異，會搭配港灣大橋的光雕秀。



雪梨跨年觀賞地點注意事項：

BYO：Bring Your Own，就是可以帶自己的食物或酒精飲料。每個場地的規定不一樣，有可能食物跟酒精飲料都可帶，或者都不能帶，或者只能帶食物不能帶酒精飲料，有些場地會禁止攜帶玻璃瓶裝飲料，通常場地裡面也會有販賣部，但還是建議自己帶比較好。

可收容人數：絕大數場地會有人數限制，人滿了就會關閉。關閉之後就會變成只出不進，也就是「no re－entry」。

開放時間跟過去的關閉時間：可以用這些資訊判斷場地熱門度，以及多早之前要去卡位。

禁止攜帶物品：要仔細確認，有些場地不能攜帶遮陽傘（sunshades）、帳篷等等，有的可以。即使可以，也可能會限制傍晚之後就要收起來。

交通方式：當天會大規模封路、關閉部分地鐵站，請務必仔細閱讀煙火施放地點的交通說明，確認當天的抵達跟離開方式。

雪梨跨年煙火推薦觀賞地點

雪梨跨年煙火的觀賞地點非常多，完整清單請參考官網的地圖，熱門區域有三處：

紅色區域：港灣大橋

A：北雪梨，可以欣賞完整的港灣大橋，但是這邊位於港灣大橋的背面，也看不到雪梨歌劇院

B：雪梨歌劇院跟皇家植物園，最熱門的區域，要很早去卡位，我看過兩次雪梨跨年煙火，都是在這區域

C：達令港，這邊也是熱門區域，離環形碼頭跟港灣大橋有很長一段距離，看的到煙火，但無法拍到港灣大橋

▲所有雪梨煙火相關資訊皆以官網說明為主，請務必詳讀。本文只是整理資訊，無法確保內容時時刻刻都正確。

Royal Botanic Garden Sydney：Fleet Steps

這個位於雪梨皇家植物園的觀賞地點是兵家必爭之地、也是我最推薦的地點，因為可以同時捕捉雪梨歌劇院跟港灣大橋，以前是付費區域，這幾年轉變成免費區域。若想到這邊卡位，只能說越早去越好，我曾經花了超過台幣8,000元購買這邊的座位，轉變成免費區域之後想進入這邊真的要看運氣了。

官網介紹

費用：免費開放

開放時間：10：00

人數限制：3,000

食物與無酒精飲料：可 BYO，現場也有販售

酒精飲料：不可 BYO，現場有販售

位置圖：Google Map 位置圖，請利用 St James 站離場，步行時間約25分鐘（當天會更久）

注意事項：12／31當天可能會封路、無法由雪梨歌劇院走到這邊，請務必留意官網關於道路封閉的資訊

如果怕這邊人滿為患，也可以考慮旁邊的付費區域：Royal Botanic Garden Sydney: Foundation＆Friends NYE Picnic，雖然角度略偏，不過要付錢、人潮應該比較少，也不用一大早就卡位。

▲就是這構圖讓 Fleet Steps 成為雪梨跨年煙火的兵家必爭之地。

▲澳洲代表性景色：雪梨歌劇院以及港灣大橋。

Sydney Opera House

我第一次雪梨跨年煙火自由行就是待在雪梨歌劇院外面的平台，當天09：30前就入場了，一直待到晚上。這邊也是熱門地點，小缺點就是無法看到雪梨歌劇院與港灣大橋同框。當然也可以到雪梨歌劇院內欣賞表演，午夜時再觀賞煙火，價格不便宜就是了。

官網介紹

費用：免費開放

開放時間：07：00

人數限制：6,000

食物與無酒精飲料：可 BYO，現場也有販售

酒精飲料：不可 BYO，現場有販售

位置圖：Google Map 位置圖，請利用 Martin Place 或 St James 這兩個地鐵站離場，雖然最近的站點是環形碼頭，那邊當天下午就關閉了

▲雪梨歌劇院外圍拍的跨年煙火。

Observatory Hill Park

這邊就是岩石區高點雪梨天文台周遭的公園，我沒在這邊看過煙火，它最大的缺點就是位於港灣大橋的背面、無法看到雪梨歌劇院，但角度不會太偏，我是覺得比北雪梨的觀賞點好。

官網介紹

費用：免費開放

開放時間：12：00

人數限制：4,500

食物與無酒精飲料：可 BYO，現場也有販售

酒精飲料：不可 BYO，現場無販售

位置圖：Google Map 位置圖，請利用 Wynyard 站離場，步行距離約13分鐘

▲由 Observatory Hill Park 欣賞港灣大橋。

Blues Point

這個觀賞點位於北雪梨，通常是搭地鐵到北雪梨站（North Sydney）再走過來。我沒有在這邊看過煙火，通常這區域的熱門程度僅次於環形碼頭、雪梨歌劇院、皇家植物園一帶，最大的缺點就是看不到雪梨歌劇院，優點就是客滿的時間比較晚，適合想看煙火但無法太早卡位的人。

官網介紹

費用：免費開放

開放時間：09：00

人數限制：8,000

食物與無酒精飲料：可 BYO，現場也有販售

酒精飲料：不可 BYO，現場無販售

位置圖：Google Map 位置圖，請利用 North Sydney 站離場，步行距離約17分鐘

Bradfield Park＆Mary Booth Reserve

這個觀賞點也位於北雪梨，就位於港灣大橋北端的公園，容納人數比 Blues Point 多，但角度更偏，我是覺得雖然欣賞煙火不錯，不適合想認真拍照的人。

官網介紹

費用：免費開放

開放時間：09：30

人數限制：16,000

食物與無酒精飲料：可 BYO，現場也有販售

酒精飲料：不可 BYO，現場無販售

位置圖：Google Map 位置圖，請利用 Sydney Town Hall 站離場

Darling Harbour

達令港（Darling Harbour）是雪梨市中心熱門的煙火觀賞地點，其中的Pyrmont Bridge是熱門區域。這邊最大的缺點就是看不到港灣大橋，不過容納人數多、離市中心很近，適合只想感受熱鬧氣氛的旅人。

官網介紹

費用：免費開放

開放時間：09：00

人數限制：27,000

食物與無酒精飲料：可 BYO，現場也有販售

酒精飲料：不可 BYO，現場無販售

位置圖：Google Map 位置圖，請利用 Milsons Point、North Sydney 站離場

雪梨跨年煙火付費體驗（跨年煙火遊船）

每年12／31當晚雪梨總是有多到讓人眼花撩亂的跨年煙火遊船，其實差異點就是食物跟酒水的類型與船型。它們大多會提供晚餐，只是形式可能是自助餐，或者套餐，但酒水一定是充足的、不用擔心會餓到，頂多就是自己花錢買額外食物。跨年煙火遊船的船型也是五花八門，可能是比較傳統的遊船，或者是玻璃船，挑自己看得順眼的就好。

如果有訂購雪梨跨年煙火的遊船體驗，一定要注意出發地點跟抵達時間，雪梨市區有不少碼頭、千萬別跑錯地方了，然後務必要根據活動確認信件的指示準時抵達，船是不等人的。雖然這些煙火遊船要價不斐（台幣16,000－32,000元不等），卻是超熱門的體驗，10月底售罄是常有的事，太晚才決定參加就等看看有沒有加開的遊船了。

雪梨歌劇院跨年煙火活動

雪梨歌劇院在每年跨年的時候都會舉辦音樂會，除了可以在這個舉世聞名的場地接受音樂的洗禮，也能於中場休息時間欣賞21：00施放的煙火。通常表演於22：30結束，可以加購結束之後的晚宴活動、欣賞跨年煙火。我不確定如果沒加購晚宴活動的話，是否可在歌劇院欣賞煙火，理論上是可以，都已經在這個區域了，有興趣的話請詢問主辦單位。

雪梨跨年煙火交通注意事項

雪梨本身的交通並不複雜（細節請參考雪梨交通攻略），但是跨年的時候人潮眾多，而且部分地鐵站會封閉（例如：環形碼頭），所以不能用平常的營運狀況來規劃當天出入的路線。

通常如果去環形碼頭、雪梨歌劇院、皇家植物園一帶觀賞煙火，就是由 St James（Google Map 位置圖）搭車離開，若是在北雪梨就是由 Milsons Point（Google Map 位置圖）或 North Sydney（Google Map 位置圖）離開，確切資訊請查看各觀看地點介紹的「Getting here」與「Leaving」。

因為散場時人潮眾多，很有可能地鐵站會暫時關閉，遇到的時候請不要緊張，營運單位會根據人潮調整、避免發生意外，請耐心等候。當天的另一個重點是道路封閉，選定觀賞地點後請務必詳讀觀看地點介紹的道路封閉說明，這一天很可能無法像平常一樣，隨心所欲地於雪梨重要景點散步。

雪梨跨年自由行住宿

雪梨飯店房價是澳洲最貴，跨年煙火那幾天的住宿費用更是天價，太晚訂比較便宜的房型都會被訂光，建議每年的3－4月就先預訂可以免費取消的，不去的話再取消。雪梨中心商業區（CBD）的飯店稀缺、價格高昂，是雪梨旅遊的一大缺陷，想住價格合理的飯店可以往外圍尋找，但還要考慮交通就是了。如果打定主意在北雪梨欣賞煙火，可以訂那邊的住宿，結束時可以早點返回飯店。

我在雪梨跨年時住的是青年旅館或者 Airbnb，有強烈預算考量的可以考慮這兩種類型的住宿選擇，這邊就不介紹了。

Song Hotel Sydney

位置：位於 CBD 內、海德公園南邊，附近有地鐵站 Museum Station

房型：僅提供雙人床，約16平方公尺

其他房間設施：電熱水壺、冰箱

評價：8.5－8.8

費用：約 AUD 245－255，含早餐

Great Southern Hotel Sydney

位置：位於雪梨中央車站附近，位置絕佳

房型：提供雙人床／兩張單人床，約15平方公尺

其他房間設施：電熱水壺、茶／咖啡沖泡設備、熨斗、冰箱

其他飯店設施／服務：洗衣，費用請洽詢飯店

評價：8－8.5

費用：約 AUD 140－15，早餐另購（也有含早餐的方案）

Mary MacKillop Place

位置：步行到北雪梨的 North Sydney 車站約6分鐘，由那邊搭地鐵到環形碼頭約15－17分鐘

房型：僅提供雙人床，約32平方公尺

其他房間設施：電熱水壺、茶／咖啡沖泡設備

評價：8.5－9

費用：約 AUD 260－270，含早餐

View Sydney

位置：在北雪梨的 North Sydney 站旁邊，有面向港灣大橋的房間，跨年時應該超貴！

房型：雙人床，約27平方公尺，貴一點的房型有提供兩張單人床

其他房間設施：電熱水壺、茶／咖啡沖泡設備，迷你吧

評價：8.5－9

費用：約 AUD 250－260，不含早餐（也有含早餐的方案）

其他雪梨跨年自由行注意事項（航班）

華航跟澳洲航空都有直飛雪梨，通常直飛價格會落在NTD 28,000－35,000，如果在下半年才買跨年時期直飛雪梨的航班，票價可能會漲2到3成。如果機票太貴，也可以考慮加上墨爾本（華航跟澳洲航空都有直飛），再搭配墨爾本與雪梨之間的國內航線。合適的雪梨行程長度約12天左右，最適合跟雪梨自由行搭配的也是墨爾本。

可以使用 LINE Travel 的機票查詢功能搜尋所需機票，輸入日期與目的地後即可查詢各大旅行社（例：雄獅、易飛網、易遊網）所提供的機票，訂單完成後有0.5－1％的 LINE POINTS 回饋。建議在目的地輸入機場代碼，可以快速找到目標機場，想查詢不同點進出的機票請點擊「多個目的地進出」頁籤。

景點與行程

跨年期間是雪梨一年最繁忙的時候，想參加當地行程建議提早訂購，最多人的兩天是12／30跟1／2，12／31跟1／1很多當地旅行社都休息不出團。也要記得查詢景點資訊，有可能會在這幾天休息，既然遠道而來就好好規劃吧！想去高級餐廳也要提早訂位，以免客滿，然後很多咖啡館這時候都會休長假，我後來就放棄了，撲空超多家！

心得

雖然雪梨跨年煙火是個會讓人精疲力盡的體驗，由上午等到午夜真的讓人很疲乏，再加上飯店價格水漲船高，實在超級不親民，還是蠻推薦一生可以去一次，搭配港灣美景的絢爛煙火真的會讓人目眩神迷，有興趣的話務必要盡早安排。時間有限的話可以安排5－7天的雪梨行程，但我還是建議跟墨爾本搭配組成12－14天的雪梨跨年自由行（建議規劃方式）。

＊旅遊雲專欄作家《Travel with Leo》現有經營：部落格、FB

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