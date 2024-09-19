鎮守多佛海峽的經典要塞！參觀千年燈塔　直擊敦克爾克大撤退基地

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撰文攝影／Travel with Leo、整理／實習記者張宜樺

要說英國知名城堡，屹立在英國東南岸多佛的多佛城堡（Dover Castle）一定名列其中，這邊自古以來就是鎮守多佛海峽的要塞，對岸是法國的加萊（Calais），由歐陸到英格蘭最近水路便是加萊－多佛路線，多佛城堡的重要性不言可喻，出了多佛車站之後就可以感受到它的無所不在，於山丘上屹立不搖！

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多佛城堡半日遊

多佛城堡在羅馬人時期（西元一世紀前後）就已經有人定居，城堡內有一座歷史約略兩千年的羅馬燈塔，在諾曼征服之後成為英國東南岸的軍事重鎮，目前的城堡大多來自13世紀亨利二世時期的修建。

雖說這個城堡歷史悠久，展示的文物並不多，對那些有興趣的話還是造訪溫莎城堡或漢普頓宮，但這邊倒是有一個熱門行程：參觀策畫敦克爾克大撤退的基地。Bertram Ramsay便是在城堡的地道策劃了這個壯舉，為盟軍保留了日後反攻歐洲大陸的實力，而這些地道則是為了防禦拿破崙入侵而大幅改建的。

▲由市區眺望多佛城堡。

▲白崖健行路徑上的多佛城堡。

▲在白崖健行路線上拍的多佛城堡比較好看！

多佛城堡整體環境

抵達多佛城堡後，工作人員會先確認票券、給你簡單的紙質手環，別上它好讓工作人員知道你已經完成驗票。多佛城堡有內牆跟外牆，由售票處是經由通過外牆的Canon’s Gate進到城堡區域，裡面還有一層內牆是用來防禦城堡最重要的建築：大塔。

我覺得多佛城堡與其稱為城堡，更像一個要塞，所以內部沒有一般歐洲宮殿那樣富麗堂皇，介紹的文物也不多，別對那些內容太期待，反而在城堡區域走走晃晃蠻不錯的，可以居高臨下俯瞰下方的港口、沙灘等等，還可以遠眺北邊的多佛白崖健行路線。

▲Canon’s Gate。

英格蘭之鑰

天清氣朗時城堡的視野絕佳，不難想像為何它被稱為英格蘭之鑰，它扼守海岸高處、可以360度的監控往來船隻，自古裡來就是英國的軍事重鎮。城堡內還保留一些防禦工事，有的還有名稱，例如「Hurst’s Tower」、「Catton’s Tower」，歷史都蠻悠久的，可以觀察一下上面的防禦設施。

如果時間充裕的話建議近距離欣賞城堡內的羅馬燈塔這個塔樓的歷史可以追溯到西元二世紀左右、是羅馬帝國時期碩果僅存的三個燈塔之一，我不確定是否可以入內參觀。燈塔旁邊是St Mary in Castro，一座盎格魯．薩克遜時期的教堂，也就是說它在征服者威廉入主英國前就存在了，歷史超過千年。

▲下方的多佛港口。

▲要塞必備的軍事設施。

▲下方的多佛鬧區，有停車場的地方算是購物區。

▲多佛海灘。

▲Hurst’s Tower。

▲裝飾用的武器，前方是城堡的內牆與裡面的大塔。

▲這邊以前是貨真價實的軍事重鎮。

▲這是面向多佛白崖的方向。

▲大塔（Great Tower）。

▲中間的塔樓是羅馬燈塔。

多佛城堡大塔

多佛城堡的大塔（Great Tower）是城堡最重要的區域，入內之後可以先隨處走走再進到塔內參觀。多佛城堡的規模在英國是數一數二的，由大塔就可略知一二，真的是個龐然大物，不過內部可以參觀的地方不多。大塔非常有中古世紀歐洲堡壘的氛圍，厚重的石材營造了這個易守難攻的要塞，喜歡這種氛圍的人應該可以拍得蠻開心的，也有紀念品店可以逛！

多佛城堡的主要建築是大塔（Great Tower），參觀動線很簡單、順路而行就可，不會迷路。大塔介紹的內容以亨利二世的宮廷生活為主，他正是大幅修建多佛城堡的推手，不過展覽物品絕大多數都是複製品，不是歷史悠久的文物，也沒有太多的文字介紹，想知道更多得多跟裡面的服務人員探詢。我覺得最奇妙的點是裡面的陳設頗具童趣，以簡單可愛的物品讓遊客一目了然的推測場域的用途，例如國王晉見下屬、就寢或用餐的地方等等，也會陳列一些武器或者廚房設施。

▲大塔的城牆。

▲這就是大塔！

▲大塔周遭建築。

▲大塔的後方。

▲陰冷的天氣下超冷清。

在塔內賞全方位天際線

亨利二世最有名的事蹟之一就是與托馬斯．貝克特的衝突，總之在托馬斯．貝克特被謀殺後，亨利二世悔不當初，除了有至坎特伯里大教堂懺悔，也在大塔內設置一個紀念托馬斯．貝克特的小禮拜堂，但我不確定是否有看到！

大塔的另一個賣點就是頂樓，晴空萬里時可以全方位的欣賞周遭的天際線，不難想像為何這個城堡千年來都被視為保衛英格蘭的第一道防線。整體來說，建議花45分鐘左右在大塔內部隨意晃晃，看看以前的英國要塞長得什麼樣子，別對藝術品或文物抱太高期待就是了。

▲入口附近的小禮拜堂。

▲超重要的水井，確保被圍困時可以正常取水是城堡的設計重點。

▲以前應該是用來晉見臣民的吧。

▲不確定是否為貝克特的祭壇。

▲國王休息的區域。

▲換個角度，這些陳列都蠻卡通感的。

▲用餐的地方。

▲廚房！

▲大塔的頂樓。

▲遠方的多佛市區。

▲大塔外教堂與羅馬燈塔。

▲北邊的多佛白崖區域，前方建築是海巡隊的哨站。

Arthur’s Hall

參觀完大塔之後，有空檔可到Arthur’s Hall晃晃，這是亨利二世於13世紀初期於城堡內部興建的建築，裡面有一些關於亨利二世家族與托馬斯．貝克特的介紹，對這些歷史有興趣的話可花個10來分鐘看一下！

▲亨利二世的家系圖。

▲托馬斯．貝克特的故事。

▲最右邊是亨利二世，旁邊是他的妻子。

敦克爾克大撤退

多佛城堡近代最有名的事蹟就是敦克爾克大撤退（Dunkirk evacuation），在當時的行動代號是Operation Dynamo（發電機行動），進入城堡不遠處就可以看到相關導覽的入口。英軍與法軍在1940年5月被德軍逼到牆角時，有了這個計劃要撤離約4.5萬名的士兵，最後成果遠超預期、超過30萬的士兵回到英國。

這個導覽所需時間約45分鐘，導覽員會搭配紀錄片畫面來介紹敦克爾克大撤退的始末，但我覺得找相關紀錄片或者直接看電影《敦克爾克》還比較實在，如果有接觸過相關題材，其實導覽員介紹的內容沒有讓人驚豔的地方。要說特別之處，就是導覽會帶我們參觀規劃、運作這個行動的據點，以及主導人－Bertram Ramsay的辦公室，也可以看到一些當時使用的儀器，不過全程禁止攝影。

The Secret Wartime Tunnels Uncovered

導覽結束後可以參觀一下「The Secret Wartime Tunnels Uncovered」，裡面有陳列一些英軍的文物以及關於敦克爾克大撤退更詳盡的介紹，但我要趕回倫敦參觀肯辛頓宮，沒有逗留太久。總之呢，若想參觀這個導覽進入地道，建議預留1小時，先問一下場次，而且要早點到，蠻多人參加的！

順帶一提，多佛城堡的地道其來有自，它自古以來就是英國最重要的海岸要塞，在拿破崙時期經歷大幅改建，不過法軍不曾進犯就是了。二戰結束後這些密密麻麻的地道轉為核戰避難所，但後來發現上方的岩層會滲水、無法提供充足的防護，就打消這念頭！

The Grand Shaft

關於多佛的軍事史還有一個有趣的景點－The Grand Shaft，這個樓梯離多佛車站約25分鐘路程，用途是讓駐守當地的英軍快速下到海岸迎擊法軍，屬於拿破崙戰爭時代的產物。有興趣的話請自行研究、我沒去過，沒開放的話就不用特別過去了。

▲敦克爾克大撤退的導覽入口。

▲The Secret Wartime Tunnels Uncovered。

▲英軍制服。

▲說明多佛城堡的戰事史。

▲Bertram Ramsay的團隊。

參觀資訊

地址：Castle Hill Rd., Dover CT16 1HU英國（Google Maps位置圖）。

交通方式：建議可以定位成St Martins Guest House（Google Maps位置圖），附近有通往城堡的告示牌。當然也可以完全依賴Google Maps的導航，但可能會帶你走小路就是了。

開放時間：通常是10：00－17：00，細節請參考官網。

票價：£ 28.1（當天現場買的票價，提前在官網買會比較便宜），可於線上旅遊平台購票（查看詳情）。官網。

多佛白崖與一日遊

要說英國最知名的地理景觀，多佛白色懸崖（White Cliffs of Dover，以下簡稱為多佛白崖）一定榜上有名，之所以會有這個白崖是因為英國在久遠的白堊紀時期位於海平面以下，後來因阿爾卑斯山的造山運動造成陸地隆起，再經由長時間的地質活動（包含與歐洲大陸隔絕）而形成目前的英國。



這邊是非常熱門的健行路線，終點站是South Foreland Lighthouse，由遊客中心走到那邊約4公里，用Google Maps規劃時間它會跟你說步行時間約1小時，但那是你都沒拍照跟休息，我建議去程估2小時、回程估1.5小時比較保險。如果想走訪白崖、參觀城堡，一定要規劃多佛一日遊，兩個景點各排半天。白崖要多花點時間，而且需要多一點體力，建議排在上午，如果先去參觀城堡，要再花時間走完白崖健行會有點挑戰！

心得

雖然多佛城堡不像倫敦塔、溫莎城堡、漢普頓宮等宮殿那樣美輪美奐或展示許多文化瑰寶，但還是不錯的倫敦郊區景點，可以登高遠眺英國東南岸天際線，對它有興趣的話也可以搜尋紀錄片《大英城堡的秘密》，第一季會介紹多佛城堡。

若懶得規劃交通或行程，可以參加倫敦出發、含多佛城堡跟坎特伯里大教堂的一日遊（查看詳情），雖然參觀景點的時間少了點，是可以省下不少交通時間、在一天內走訪更多地方。結束前分享一些倫敦旅遊的實用連結或文章，有需要的自行參考吧！

＊旅遊雲專欄作家《Travel with Leo》現有經營：部落格、FB

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