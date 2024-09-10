墨爾本私房行程大公開！朝聖當地人愛去沙灘　運氣好能看到袋熊覓食

"Hi, 我是Leo、旅遊部落格Travel with Leo的經營者，旅行足跡遍及德國、奧地利、荷蘭、法國、澳洲等九國，超過70個城市，歡迎來到我在ETtoday旅遊雲的小天地，與我一起探索歐洲與澳洲的點滴。

撰文攝影／Travel with Leo、整理／實習記者柯珮萱

到墨爾本自助通常都會去大洋路、菲利普島或者疏芬山，喜歡健行跟戶外的人會去格蘭坪國家公園，但我最喜歡的是威爾遜岬國家公園，位於澳洲大陸最南端的威爾遜岬國家公園離墨爾本市區約三百公里，除了健行外，還可以去Squeaky Beach玩水，運氣好的話還可以看到野生袋鼠跟袋熊，超推薦給到墨爾本旅行的戶外活動愛好者。

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推薦參加local tour

我去過這邊三次，都是參加local tour，第一次是我的澳洲local tour初體驗：菲利普島加威爾遜岬國家公園二日遊，路線最完整，也是我最推薦的；第二次是一日遊，第三次是雪梨到墨爾本三日遊的最後一天。

以下路線是前述二日遊行程的第二天

Mt Bishop – Norman Beach / Tidal River – Squeaky Beach，一日遊不一定會去Mt Bishop，但一定會由Norman Beach / Tidal River走到Squeaky Beach。

▲這是我第一次看到野生袋鼠（也是第一次參加澳洲local tour）。

Mt Bishop Summit

由墨爾本市區出發後約三小時才會到第一站：Mt Bishop，沿途導遊會說明當地的生態環境，如果夏天去一定會講到森林大火，這在高溫乾燥的維多利亞州是家常便飯。

2009年時這邊發生超嚴重的森林大火（澳洲人稱為bush fire）一路延燒到墨爾本市區外圍，在路上也會看到警示牌，如果是紅色警戒就禁止旅遊，平心而論，森林大火對維持環境生命力非常重要。

Mt Bishop健行

路上第一個景點是野生袋鼠，再來就是到Mt Bishop健行（澳洲人稱為bush walking）， 來回約2.5－3小時，不難，登頂之後視野很好，大推！完成Mt Bishop健行後，接下來就會到Norman Beach / Tidal River稍作休息，開始另一段行程：Tidal River到Squeaky Beach。

▲Mt Bishop Summit的視野很好，左前方沙灘就是Squeaky Beach。

Norman Beach／Tidal River

威爾遜岬國家公園地處偏遠，周遭唯一的遊客中心就是在Tidal River，Norman Beach在旁邊而已，有時間可以去看一下，我覺得蠻漂亮的。如果有缺任何東西要在這邊完成補給，尤其是水，在夏天35－40度下健行如果中暑脫水會很可怕！

▲Tidal River是這區域的主要河流。

▲潔白細緻的Norman Beach，相較之下墨爾本周遭的海灘真的慘不忍睹，澳洲第二大港帶來的後遺症。

▲Tidal River Foot Bridge, 拍攝點之一，過了橋左轉就是往Squeaky Beach。

由Tidal River Foot Bridge走到Squeaky Beach約1.5－2小時，路線很簡單，應該不會迷路，但遮蔭處很少，要時時補充水分跟防曬。

Squeaky Beach

很受當地人歡迎的海灘，也是威爾遜岬國家公園一日遊的精華，沿途的步道不難走，穿越樹叢後就海闊天空、可以見到海天一色的壯麗景觀，路線很簡單也有明顯標示，應該不至於迷路，反正只要沿著步道看到海就好！不要亂走步道外的路線，澳洲的戶外其實頗危險，不要鐵齒逞強。

▲威爾遜岬國家公園最具代表性的景色：Squeaky Beach，也是健行終點站。

▲這個角度拍起來也很漂亮。

▲沿途都是這種步道，不困難，但很熱。

▲不時可以看到Squeaky Beach。

▲看到Squeaky Beach就不用擔心走錯路。

▲沿途不時可以看到奇石怪岩。

自駕或參加local tour才有機會來

潔白無比的Squeaky Beach是由被磨圓的石英構成的，走的時候會吱吱作響，所以被當地人稱為Squeaky Beach，除了適合玩水，也不時看到有人在衝浪，是當地人超愛去的墨爾本近郊沙灘（對他們來說三百公里也是近郊），但是跟團一定不會來，只能自助時自駕或參加local tour。

▲閃閃發亮的潔白沙灘，踩上去很舒服。

沙灘乾淨潔白、海水乾淨清澈

Squeaky Beach是我去過澳洲海灘的第一名，不會過度擁擠、過度開發，潔淨無比又可以健行，很值得遠道而來，走到這邊後就算是進入威爾遜岬國家公園一日遊的尾聲，由這邊步行約十分鐘可到停車場，通常是由那邊上車回市區。

▲海水很乾淨無臭味，反觀墨爾本區的海灘。

▲Squeaky Beach也是親子同遊的好去處，海天一色的景觀讓人無比心曠神怡。









▲不少人會在岩石周遭遊憩。

▲Squeaky Beach停車場，最好帶拖鞋，不然由沙灘走到停車場應該會很想死。

▲回程運氣好的話可以看到野生動物在傍晚時分出外覓食，例如袋熊Wombat。

拍攝建議

鏡頭：旅遊鏡優先，除了拍景也可拍野生動物，有餘力再帶超廣角。

曝光：拍白色沙灘很容易曝光不足，一定要透過直方圖確認曝光是否正確，天空很藍時可以不要用偏光鏡，免得藍得太不自然。下午在Squeaky Beach可能會逆光，但不嚴重，上午是順光。

整體心得

雖然威爾遜岬國家公園路途遙遠，夏季酷熱無比，但對戶外活動或野生動物愛好者來說卻是天堂，不管是在雪梨、墨爾本，甚至是以天然美景聞名的塔斯馬尼亞，都很難找到可以同時健行跟玩水的景點，而且這行程雖然不熱門，還是可在線上旅遊平台報名參加：威爾遜岬國家公園一日遊。

＊旅遊雲專欄作家《Travel with Leo》現有經營：部落格、FB

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