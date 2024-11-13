瑞士策馬特冷門深度遊！遠離塵囂的吊橋健行、深入峽谷賞雄偉瀑布

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撰文攝影／Travel with Leo、整理／實習記者蘇相云

策馬特最知名的三大景點是五湖健行、高納葛拉特跟馬特洪峰冰川天堂，再來就是小鎮的車站大街、教堂橋、策馬特博物館等等，Furi吊橋健行與格納峽谷都蠻冷門的，但還是名列官網的景點和健行路線清單，有多餘時間不妨考慮一下，這兩個景點都很適合跟冰川天堂一起安排，Furi吊橋健行的起點是冰川天堂必經的Furi纜車站，而格納峽谷離冰川天堂的山下纜車站也不遠。

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Furi 吊橋健行（Hängebrückenweg Furi / Furi Suspension Bridge ）

是我在策馬特官網無意間發現的健行路線，起點是Furi 纜車站，由那邊逆時針走到「Hängebrücke」，再順路回到 Furi 站，是O型路線，Furi站也是通往冰川天堂的必經之站，由山下的Zermatt站搭纜車到這邊後，再換車到冰川天堂、Schwarzsee 等等，它的路線明確、難度不高，蠻親民的，也可用Google Map規劃路線，只是要留意一點：務必逆時針走到吊橋，如果順時針會提升不少難度。

怎麼走

出了Furi站之後，沿著大馬路走一小段就會看到指標，請認明上面的「Hängebrücke」，沿途還會看到其他指標，想到吊橋一律往「Hängebrücke」前進。由Furi到吊橋約15－20分鐘，沿途景色還不錯，逐漸爬升後可以欣賞下方的村落與遠方的阿爾卑斯山，這健行最難的地方就是前面約15分鐘，大概要走快10分鐘的連續上坡，過了之後就是平路或下坡，算是很平易近人的路線。



▲指標有指明方向，要認明「Hängebrücke」。

▲這一小段緩坡是全程最累的地方，但其實也不難走。

▲沿途完全沒有策馬特熱門風景區的喧囂。

▲走到這邊就算是高點，直到吊橋前都沒什麼難以判斷的叉路。

▲景色真的很不錯，蠻適合小孩的路線。

▲附近的聚落。

▲走到高點之後沿著步道前進，過沒多久會遇到叉路，這也是讓人有點困惑的地方，到這叉路要走左邊，由這個叉路到吊橋約5分鐘。

▲通過這木棧道就是吊橋了，那邊也有指標。

▲沿途可能會看到石頭上有紅白相間的標示，在策馬特一帶健行，如果沒有看到指標也可以認明這標示，代表那是正確的路徑。

▲到了吊橋之後可以歇息一下，這吊橋長約100公尺、下方90公尺處是Gornerschlucht，沒有懼高症的話就不用太擔心，我覺得蠻穩固的。

過了吊橋之後就要認明「Furi」才會繞一圈回到車站，走一小段路後會看到遊樂場Waldspielplatz Furi，也可以考慮在那邊休息，過了這遊樂場之後就是一路下山，有帶登山杖的話可以拿出來，雖然稱不上是陡下，但如果安排多天健行，還是盡量讓自己用省力一點的方式行進，以免之後太疲乏。

▲由Waldspielplatz Furi回到Furi站約35分鐘，沿途景色蠻不錯的，可以居高臨下欣賞下方的山谷，這邊的路況算蠻不錯的，是比較大條的石子路，但路面偏硬，這也是瑞士健行路徑的特色。

▲沿著步道走到下方後會看到一些聚落，而且Furi站清晰可見、絕對不會迷路。

▲要特別注意請搭電梯上到車站，不要傻傻地走上去，電梯入口就在車站下方，走進去才會看到。

格納峽谷

離策馬特城區有一段距離，是策馬特的隱藏景點，離策馬特車站約30–35分鐘，路線也不難、用Google Map規劃就好，我比較推薦有到冰川天堂或者Furi時再過來，這邊離到那兩個區域的山下纜車站（Zermatt）比較近、步行約15至20分鐘。出了Zermatt山下纜車站之後可以看到一條往下的小徑，由那邊過河之後直走（往城區的反方向），沒多久之後又要過河，聽起來很複雜，其實路線超簡單。

▲沿途還蠻漂亮的。



▲左邊小徑的盡頭可以看到通往峽谷的小路。

▲第二次過河之後直走一小段路，又會需要過一次河，然後會看到左手邊有條小叉路往下，請走那邊，走進那叉路後，過沒多久就會看到一棟簡單的木屋，那是峽谷的售票口。



▲這就是峽谷的售票口。

格納峽谷

觀光始於19世紀末，經營權被授予兩對兄弟檔：Lauber 兄弟與 Taugwalder 兄弟，代價是他們要請村民吃點心，當初在開發的時候極力維持地貌、避免大規模爆破等等會損害景觀的手段，這峽谷的成因是Gornervispe長久不斷侵蝕這個谷地，最終形成了峽谷，雖然訪客能參觀的區域不大、來回估50分鐘就綽綽有餘，但那只是峽谷的一小部分。

▲這邊的遊覽方式很簡單，購票後沿著木棧道步行到最高處，等到要登上階梯之後就可以看到河水不斷傾瀉而下、形成一小段瀑布，也是全段的精華。

▲登上頂端之後切記要回到入口，那邊沒有管制，但會有告示牌說明峽谷那邊屬於私人區域、要付費，看到告示牌還不斷直行就是另一段健行了。

▲看到這告示牌就要回頭了，雖然這邊的體驗還蠻特別的，不過離市區遠了點，時間有限的話不用特定過來。

心得

雖然這兩個景點都蠻冷門的，若只到策馬特兩三天，玩三大景點都有點趕了，不會將他們排進去，但相較於山上的天氣變化萬千，這兩個景點的天氣都比較穩定，蠻適合作為備案，策馬特自由行要看老天爺臉色吃飯，無法上山的話能去的地方也不多，這兩個可以考慮。

＊旅遊雲專欄作家《Travel with Leo》現有經營：部落格、FB

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