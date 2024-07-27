走跳德國「斯圖加特」市中心！一窺王宮風采　最熱鬧國王大街必逛

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▲國王大街往車站的方向。

撰文攝影／Travel with Leo、整理／實習記者邵筱鈞

斯圖加特不算是德國的旅遊大城，景點豐富度遠不如柏林、慕尼黑等觀光中樞，也比不上德勒斯登、紐倫堡等等，但還是有些不錯的地方，本篇介紹的就是市中心北邊的重要旅遊區域，例如國王大街、王宮廣場、新王宮等。這區域是走走拍拍的地方，也是逛街的核心地帶，沒有太多需要入內參觀的景點，倒是有間不錯的米其林一星餐廳－5 Gourmet Restaurant＆Bar。

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景點位置圖

本文介紹的景點算是位於斯圖加特市中心的北邊，其中最北的是斯圖加特中央車站，往南是國王大街、王宮廣場等等。

▲A為斯圖加特中央車站、B為國王大街、C是斯圖加特國立劇院與周遭公園，D則是新王宮與王宮廣場。

國王大街

國王大街（Königstraße）是斯圖加特市中心最熱鬧的大街，北起斯圖加特中央車站，往南經過王宮廣場之後一路到地鐵站Rotebühlplatz Stadtmitte附近，也是市區的旅遊熱區。這條大街可以滿足旅遊各種購物需求，不管是精品、快速消費品、旅遊用品等等，應有盡有，不過人潮洶湧，特別是中央車站到王宮廣場那一段，德國火車站附近都是比較龍蛇雜處的地方，不過有購物需求很適合前往。

▲往王宮廣場方向的國王大街。

▲王宮廣場的地鐵站。



▲這邊遊客很多，要小心隨身財物。



米其林餐廳藏隱身於廣場

大街的核心區域是王宮廣場（Schlossplatz）周遭，也是市中心最核心的地鐵站，附近有一家米其林一星餐廳－5 Gourmet Restaurant & Bar（米其林介紹），東西蠻特別的、這次是米其林星級餐廳初體驗。蠻喜歡它的食物，當然價格非常不可愛就是，它有提供線上訂位服務，算是一大加分，想嘗試米其林星級餐廳的旅人可以考慮！如果想吃牛排可以考慮中央車站附近的Block House，它是德國老牌的平價牛排，品質對得起價格。

▲5 Gourmet Restaurant & Bar。













▲進門會先提供麵包。



提前預留時間進月台

順帶一提，斯圖加特中央車站正緊鑼密鼓地進行改建計畫－Stuttgart 21，預計2025年完成，在那之前造訪斯圖加特的旅人要有心理準備，由中央車站的地鐵站，靠近國王大街入口的地方，到火車月台可能需要7至10分鐘，時間不要抓得剛剛好。

這改建計畫引發巨大爭議

在2010年啟動計畫時，預算約45億歐元、2019年完工，去的時候已經是2023年了，看到一大片工地真的很傻眼，最終花費也是很「德國」，約略是90億歐元。德國大型公共工程的時程跟預算都不太準確，撇除這個不論，柏林布蘭登堡機場跟漢堡愛樂廳都是血淋淋的教訓。

▲新王宮。



王宮廣場

王宮廣場（Schlossplatz）與新王宮（Neues Schloss Stuttgart）是斯圖加特的地標，有「新」當然就有「舊」，舊王宮位於新王宮附近，目前的用途之一是符騰堡州的歷史博物館。會有新王宮是因為18世紀中葉符騰堡公國的繼承人要求斯圖加特需要有符合他要求的居所才願意遷回斯圖加特，所以開始新王宮的興建計畫，直到19世紀初才完工。

▲另一個角度的新王宮。

▲往王宮廣場方向。



▲廣場往新王宮方向。



斯圖加特國立劇院與周遭公園

斯圖加特國立劇院是超推薦的斯圖加特景點，嚴格來說是劇院周遭的公園，這邊的公園是市中心最重要的公園，因為緊鄰國王大街、中央車站，遊客絡繹不絕，但不到擁擠，還是可以愜意的散步，最吸引人的地方就是有水池，搭配典雅的斯圖加特國立劇院與新王宮，是謀殺記憶體的好地方，特別是帶點鵝黃色的斯圖加特國立劇院，由王宮廣場到公園的步道有陳列不少雕刻，是走走拍拍的好所在，在附近逛累了不妨到這邊找張椅子歇息一下。

▲新王宮通往公園的步道。

▲步道上的雕刻。







▲新王宮目前是政府機構辦公室，不開放參觀。



▲新王宮雖然不開放參觀，但可以到庭院拍拍照。



▲王宮旁邊。



▲斯圖加特國立劇院。



心得

雖然斯圖加特的市中心遠不如慕尼黑、紐倫堡、德勒斯登、海德堡那樣多采多姿，不過還是旅遊必經區域，蠻值得走一遭的，特別是國立劇院周遭公園，真的會讓人流連忘返。

▲另一個角度的斯圖加特國立劇院。



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