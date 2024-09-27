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西澳「羅特尼斯島」挑戰自行車環島！隨處可見親人quokka超可愛

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"Hi, 我是Leo、旅遊部落格Travel with Leo的經營者，旅行足跡遍及德國、奧地利、荷蘭、法國、澳洲等九國，超過70個城市，歡迎來到我在ETtoday旅遊雲的小天地，與我一起探索歐洲與澳洲的點滴。

▲▼西澳伯斯必去景點，羅特尼斯島自行車環島一日遊 。（圖／Travel with Leo提供）

撰文攝影／Travel with Leo、整理／實習記者黃亭詠

位於西澳首府伯斯近郊的羅特尼斯島（Rottnest Island）堪稱伯斯最熱門景點，羅特尼斯島一日遊也成了伯斯自由行的必走行程，除了一碧萬頃、海天一色的絕美海景，當然也要仔細探尋短尾矮袋鼠（quokka）的蹤跡。這個超親人的小袋鼠可算是羅特尼斯島的象徵，接下來，就跟著這篇用自行車環島的羅特尼斯島一日遊遊記，探索這個伯斯必去旅遊勝地。

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景點介紹分成下列四部分，最後附上羅特尼斯島旅遊資訊

►東北邊
►中北邊
►西岸
►南邊

一般觀光客都是搭乘渡輪到羅特尼斯島，原本這個島屬於澳洲大陸的一部分，七千年前的海水上升讓它成了遺世獨立的小島。到了羅特尼斯島之後，有兩種交通工具：自行車或公車，能在島上運行的車輛只有公車或救護車。

▲▼西澳伯斯必去景點，羅特尼斯島自行車環島一日遊 。（圖／Travel with Leo提供）

我買的套裝行程是羅特尼斯島來回船票加上自行車（類似行程報名連結），到了碼頭領取自行車再騎到渡輪停泊處，工作人員會幫忙將自行車搬到船上，下船也會幫搬下來，到了之後就可以開始羅特尼斯島自由行。

▲▼西澳伯斯必去景點，羅特尼斯島自行車環島一日遊 。（圖／Travel with Leo提供）

▲我搭乘的渡輪是白色，另一家渡輪公司的船是紅色。

▲▼西澳伯斯必去景點，羅特尼斯島自行車環島一日遊 。（圖／Travel with Leo提供）

羅特尼斯島東北邊
羅特尼斯島人口稀少，常住居民大約三百人，最重要的聚落就是渡口所在的Thomson Bay，算是東北邊，商店跟遊客中心都在那，越往西越偏僻。到了之後，可以選擇只玩北邊，或者環島，我是選環島，總長約22公里，看起來沒什麼，但超多上坡，由衷建議平常沒運動的人想環島千萬別用自行車，就算只玩北邊也會讓你很想死。

▲▼西澳伯斯必去景點，羅特尼斯島自行車環島一日遊 。（圖／Travel with Leo提供）

充滿度假小屋的海岸線
我的第一站是Longreach Bay跟Geordie Bay，這邊很多度假小屋，海岸線是蠻美的，就人工化一點，不過有咖啡館，再往西真的就是鳥不生蛋的地方，連廁所都不多。

▲▼西澳伯斯必去景點，羅特尼斯島自行車環島一日遊 。（圖／Travel with Leo提供）

不像澳洲本島大多數自來水都可以生飲，在羅特尼斯島只能喝特定水龍頭的水，不能亂喝，所以有份地圖很重要，會標示廁所跟可生飲水龍頭的位置，還有公車站牌。至於quokk跟怕生的袋鼠不一樣，牠很親人，隨處可見，也難怪當初這邊被荷蘭人稱為鼠巢。

▲▼西澳伯斯必去景點，羅特尼斯島自行車環島一日遊 。（圖／Travel with Leo提供）

▲Gerodie Bay，算是島上規模比較大的聚落，有家還不錯的咖啡館。

▲▼西澳伯斯必去景點，羅特尼斯島自行車環島一日遊 。（圖／Travel with Leo提供）

▲登高遠眺Geordie Bay。

▲▼西澳伯斯必去景點，羅特尼斯島自行車環島一日遊 。（圖／Travel with Leo提供）

▲Geordie Bay旁邊的Parakeet Bay。

羅特尼斯島中北邊
這區域是我最推的羅特尼斯島景點，不像東北區那麼人工，雖然有點上坡還不算太難騎，而且海岸景色非常美，遊客也稀稀疏疏的，玩起來很輕鬆。在Little Armstong Bay附近可切到粉紅湖，但是來時季節不對，湖水顏色很一般，倒是看到天空之鏡，由粉紅湖一路騎下去可經由Oliver Hill到南岸，最讓我回味無窮的是在Little Armstong Bay附近遇到的quokka，真的對我毫無戒心，在我背包旁邊探頭探腦，非常逗趣。

▲▼西澳伯斯必去景點，羅特尼斯島自行車環島一日遊 。（圖／Travel with Leo提供）

▲這小海灘是Parakeet Bay跟Little Armstrong Bay的交界，公車站牌是17。

▲▼西澳伯斯必去景點，羅特尼斯島自行車環島一日遊 。（圖／Travel with Leo提供）

特殊地質的島嶼與粉紅湖
前面有提到羅特尼斯島在七千年前脫離澳洲大陸，更早之前有Noongar部族的原住民生活在這區域，當時羅特尼斯島被稱為Wadjemup，在Little Armsrong Bay附近就曾發現原住民使用的燧石，至於離這邊不遠的粉紅湖，成因是鹹水湖鹽度超高，適合一種含B胡蘿蔔素的藻類生長，牠本身就偏粉紅色，連帶使的以它為食的豐年蝦也呈現粉紅色。最適合欣賞粉紅湖的季節是夏天，我來的時候已是秋天，無緣看到，但是天空之鏡非常賞心悅目。

▲▼西澳伯斯必去景點，羅特尼斯島自行車環島一日遊 。（圖／Travel with Leo提供）

▲這是Little Armstrong Bay，曾出土原住民相關文物。

▲▼西澳伯斯必去景點，羅特尼斯島自行車環島一日遊 。（圖／Travel with Leo提供）

▲▼西澳伯斯必去景點，羅特尼斯島自行車環島一日遊 。（圖／Travel with Leo提供）

▲不用去南美也可以看到天空之鏡。

▲▼西澳伯斯必去景點，羅特尼斯島自行車環島一日遊 。（圖／Travel with Leo提供）

▲▼西澳伯斯必去景點，羅特尼斯島自行車環島一日遊 。（圖／Travel with Leo提供）

▲很愛湊熱鬧、東聞西聞的。

▲▼西澳伯斯必去景點，羅特尼斯島自行車環島一日遊 。（圖／Travel with Leo提供）

▲Catherine Bay，附近就是City of York Bay。

▲▼西澳伯斯必去景點，羅特尼斯島自行車環島一日遊 。（圖／Travel with Leo提供）

▲City of York Bay，這邊有廁所，公車站牌16。

▲▼西澳伯斯必去景點，羅特尼斯島自行車環島一日遊 。（圖／Travel with Leo提供）

離Stark Bay之後要一路騎到最西端，這邊算是很不錯的休息點，可上個廁所、在海灘小歇一下吃點東西，由這邊開始到西端的公車站牌（West End，站牌11）是羅特尼斯島北岸最難騎的路段，上上下下的根本讓人叫苦連天，但騎虎難下只好硬著頭皮騎完，這段路約35 – 45分鐘。

West End & Cape Vlamingh
顧名思義，West End就是羅特尼斯島最西端，能騎到這邊也真是不簡單了，前面那段真的讓人筋疲力盡，大概要經過三四回上坡 / 下坡，回程再一次。這邊景點也不錯，除了波濤洶湧的Cape Vlamingh，Cathedral Rocks也是羅特尼斯島必去景點，運氣好的話可以看到在海中嬉戲的海豚們。除了有廁所，這邊也有室內休息處，大概休息一小時之後就該面對現實了，就算沒要環島也要騎回去。

▲▼西澳伯斯必去景點，羅特尼斯島自行車環島一日遊 。（圖／Travel with Leo提供）

▲West End的海水很漂亮。

▲▼西澳伯斯必去景點，羅特尼斯島自行車環島一日遊 。（圖／Travel with Leo提供）

▲壯麗的海岸線。

▲▼西澳伯斯必去景點，羅特尼斯島自行車環島一日遊 。（圖／Travel with Leo提供）

▲▼西澳伯斯必去景點，羅特尼斯島自行車環島一日遊 。（圖／Travel with Leo提供）

▲休息區附近的海灣。

▲▼西澳伯斯必去景點，羅特尼斯島自行車環島一日遊 。（圖／Travel with Leo提供）

▲到處都是被侵蝕的岩岸景觀。

▲▼西澳伯斯必去景點，羅特尼斯島自行車環島一日遊 。（圖／Travel with Leo提供）

▲又一隻探頭探腦的quokka。

羅特尼斯島南邊
其實羅特尼斯島南邊也有一些景點，例如Green Island、Oliver Hill、Wadjemup Lighthouse，路線比北邊單純一點點，但是如果要去Oliver Hill或Wadjemup Lighthouse就很多上坡，這兩個是羅特尼斯島的高點，Oliver Hill是島上最高點，在二戰期間是防守要地，有一個超大的炮台（Oliver Hill Battery，9.2英吋的大砲）防守伯斯海岸，騎自行車的話只能停在下面的停車場，再步行約15分鐘，懶人可以搭小火車上去，風景還不錯。

▲▼西澳伯斯必去景點，羅特尼斯島自行車環島一日遊 。（圖／Travel with Leo提供）

至於Wadjemup Lighthouse真心覺得可以不用去，就是騎到那邊再騎回去，一整個不知道自己在幹嘛，是我這趟羅特尼斯島自由行唯一敗筆，而且也是要先經歷2 – 3輪的上 / 下坡。

▲▼西澳伯斯必去景點，羅特尼斯島自行車環島一日遊 。（圖／Travel with Leo提供）

▲Oliver Hill的Captain Hussey train。

羅特尼斯島旅遊資訊：
渡輪：Ronntest Fast Ferries
出發地點：Hillarys Boat Harbour
羅特尼斯島船票價格：當天來回是AUD90元。
套裝行程：早上會有接駁車送你到渡口，之後付押金領自行車到渡口搭渡輪，傍晚回到渡口後，領回押金後，也會有接駁車送你回到市區。
羅特尼斯島的巴士：約半小時一班，速限是40公里，路線是環島一周，總站在遊客中心附近。

心得：
如果你跟我一樣在伯斯的時間不多，只能挑一天四處走走，那羅特尼斯島一日遊絕對是首選，碧海藍天的美景加上超可愛的quokka，絕對能讓你在羅特尼斯島的自由行畢生難忘，而且也不需要動腦規劃，超適合只想放鬆的旅人，羅特尼斯島船票價格不便宜（成人當天來回要AUD87.5元，還不算腳踏車租借費用跟運費、碼頭到市區的接駁費用），參加含自行車的羅特尼斯島一日遊行程真的比較省時省錢，反正在島上也是自由行，只要能準時搭上回程渡輪就好。

＊旅遊雲專欄作家《Travel with Leo》現有經營：部落格FB

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