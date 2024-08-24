玩萊茵瀑布搭配順遊！瑞士隱藏寶地一日遊　從舊城區漫遊到神秘堡壘

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撰文攝影／Travel with Leo、整理／實習記者黃是瑀

沙夫豪森（Schaffhausen）是瑞士北邊沙夫豪森州（Kanton Schaffhausen）的首府與交通中樞，不過規模不大，也不是必去景點，通常都是跟萊茵瀑布搭配，因為這邊到瀑布非常方便。這篇遊記是分享我的沙夫豪森小旅行，結束瀑布行程後到這邊吃午餐、閒晃，反正城區也不大，重點是舊城區街道跟Munot堡壘，會先介紹這兩個區域再分享萊茵瀑布與交通方式。

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沙夫豪森舊城區

出了沙夫豪森城區之後可以先定位到麥當勞，它所處的Vorstadt是主要大街。在這大街可以發現一個特點：凸窗超多，這也是舊城區建築的最大特色，城區有上百個爭奇鬥艷的凸窗，蠻好拍的，只是我在歐洲已經看到麻痺了。這大街也有不少咖啡館、餐廳等等，但就是瑞士的價格（例如：麥當勞套餐約要台幣550－650），我還是在麥當勞吃午餐，餐廳太貴了，沿著Vorstadt往南走可以到下一站：Fronwagplatz，一個小小的廣場。

▲很繁複的正立面濕壁畫。

▲這棟的凸窗很古老。

▲凸窗的紋章。

舊城區廣場

Fronwagplatz是舊城區的重要廣場，雖然占地不大，夏天可能有冰淇淋小販，嘴饞的話可以買一下，廣場附近有Coop可以買食物充飢，這超市真是瑞士自由行的好幫手，當然這邊也有一些餐廳跟咖啡館。廣場的雕像蠻有趣的，有一尊是瑞士衛隊。

以前瑞士算是窮鄉僻壤謀生不易

許多人就向外發展、成為外國達官貴人的護衛，教宗的貼身保鑣就是由瑞士衛隊組成，維也納的霍夫堡也有一棟瑞士衛隊的塔樓。由這個廣場沿著Vordergasse（Coop前面那條街道）往東走就可以到下一站：Munot堡壘，沿途會經過騎士之家（Haus zum Ritter）。歷史可追溯到15世紀末的騎士之家是沙夫豪森的地標，正立面的濕壁畫即使跟布拉格等老城建築相比也毫不遜色。

奧德賽與女巫瑟西

根據Wiki的介紹，壁畫的主題之一是奧德賽與女巫瑟西（Circe），女巫瑟西是很經典的小說，拍完之後再往東走一小段路就可以到登上Munot堡壘的小徑，會經過教堂－Reformierte Kirche St. Johann。

▲這應該是瑞士衛隊。

▲下面好像是雙頭鷹盾牌。

▲騎士之家。

▲騎士。

▲接二連三的凸窗。

▲某個小廣場。

▲瑞士衛隊跟戲水的小孩。

Munot堡壘

Munot是沙夫豪森最具代表性的建築，這個於16世紀落成的堡壘是為了取代舊的防禦工事，最大的任務當然就是監控往來萊茵河的船隻。過往船隻都會停泊在沙夫豪森，因為再開下去就是無法通行的萊茵瀑布，所以位於高丘上的Munot責任重大，有派駐人員全天候監控河道狀況。

由市區通往Munot需要爬一小段階梯（起點）

周遭還有葡萄園，蠻奇妙的。可以免費進入Munot，目前沒有太多文物展示，由另一側出口可到玫瑰花園，也能欣賞它的圓形結構，到這邊最重要的任務時遠眺沙夫豪森市區，由階梯進到Munot之後，大門旁邊有螺旋狀步道通到上層，如果你跟我一樣入內後直走，會很容易錯過，我是回程才發現的。

▲通往Munot的起點。

▲沙夫豪森的天際線。

▲左方的螺旋步道可以通往上層，也就是前面看到高塔的上層平台。

▲這種垛口都是內寬外窄，降低守衛被擊中的機率。

Munot瞭望塔探秘

雖說Munot最上層有一個頗為寬廣的平台，但那邊拍攝的視野並不好，建議多多觀察螺旋步道窗外的景致，這邊大部分的城區照片都是那樣取景的。最上層看起來是一個社交場所，還有餐廳之類的，只是我去的時候沒有開放。前面爬階梯時應該就會看到一個高塔，那是Munot的瞭望塔，以前的守衛除了觀察萊茵河的狀況，還得留意是否有火災、大水、雷暴之類的現象，20世紀後諸如此類功能的重要性才下降，然後旗幟上是沙夫豪森州的紋章。

▲左邊是比Munot還悠久的防禦工事。

▲下方的萊茵河。

▲右邊的尖塔是剛剛有經過的教堂：Reformierte Kirche St. Johann。

▲上方的平台。

▲這是州旗與紋章。

玫瑰園

由Munot的另一個出口離開後，可以逛一下小小的玫瑰花園，也可以用另一個角度觀察它的結構，看起來就是很堅固的圓形堡壘。這邊沒啥特別的，晃一下就可以打道回府了。如果是要回到車站可以用Google Map或SBB APP規劃路線、搭公車過去，蠻快的。

▲Munot。

▲旁邊的玫瑰園。

萊茵瀑布

位於瑞士北邊、蘇黎世與沙夫豪森兩州交界處的萊茵瀑布（Rhine Falls / Rheinfall）以水流量來講是歐陸最大瀑布、全球第23大，也是超級熱門的蘇黎世郊區景點，除了瀑布本身讓人嘆為觀止而且周遭景點規劃超完善，蘇黎世到這邊也不用1小時。

萊茵瀑布自由行攻略

通常安排萊茵瀑布自由行一定會去瀑布西側及北側的觀景區域，有時間的話再去南側的Schloss Laufen am Rheinfall，總共約需半天時間。沙夫豪森位於萊茵瀑布北邊，由這邊不管到蘇黎世或者兩個萊茵瀑布車站都很方便，很適合跟萊茵瀑布組成蘇黎世郊區一日遊。

交通說明

沙夫豪森是瑞士北邊的交通中樞，離蘇黎世不遠，到兩個萊茵瀑布車站－Neuhausen Rheinfall、Schloss Laufen am Rheinfall也超近，很好跟萊茵瀑布一起規劃行程。

以下皆是直達車

1.往蘇黎世搭乘RE、S Bahn耗時40－50分鐘

2.往Neuhausen Rheinfall搭乘S9或65耗時5分鐘

3.往Schloss Laufen am Rheinfall搭乘S12或33耗時8分鐘。

至於車票，在購票機輸入Zurich HB（蘇黎世中央車站）⇔Schaffhausen（沙夫豪森）即可，建議買來回票，全票票價約CHF 49－52，持有瑞士國鐵半價卡打五折，可以蘇黎世⇔沙夫豪森的來回票搭乘沙夫豪森區域的大眾運輸，懶得由Munot走回車站可以搭乘公車。也可以由車站搭乘公車到萊茵瀑布，雖然比較慢，但如果跟我一樣遇到S Bahn出問題，可以用這個方式處理。

心得

雖然沙夫豪森景點不多、不用特意過來，如果想安排萊茵瀑布一日遊非常建議考慮它，除了位置鄰近、交通方便，也不需要太多計畫、在城區漫遊即可，整體規劃方式請參考萊茵瀑布遊記。這邊的重點是由Munot堡壘欣賞城區的天際線，建議早上順光時過來，它也是我建議的萊茵瀑布一日遊第一站，逛完後可以先在這邊吃個東西再轉戰瀑布。

＊旅遊雲專欄作家《Travel with Leo》現有經營：部落格、FB

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