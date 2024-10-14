一碗90元魚肉花枝疊成海鮮小山！20年老字號台南虱目魚粥CP值超強

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撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者柯珮萱

台南永康區的「阿喜虱目魚粥」在地經營20多年，位於勝利街116巷鄰近兵仔市場，菜單提供虱目魚粥、肉燥飯等餐點，價格親民、用料澎湃，是不少人的台南永康美食、永康美食、永康虱目魚粥、兵仔市小吃好選擇。

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阿喜虱目魚粥菜單

▲提供虱目魚粥、炒米粉以及肉燥飯、綜合魚粥、綜合魚湯等餐點。

▲用餐環境是市場街邊小攤，主要提供外帶的餐飲，內用提供紙巾，汽車不好停車，騎機車與搭公車前往較為方便。

阿喜虱目魚粥料理過程

▲料理過程為老闆娘在鍋中料理，檯面上多種海鮮、食材一字排開，熟練地將食材放入碗中。

▲接著加入湯鍋汆燙，把湯汁倒入湯鍋再汆燙共三次，後台則為師傅在分切食材。

阿喜虱目魚粥推薦餐點

▲我們前往阿喜虱目魚粥吃早餐，在阿喜虱目魚粥我們點了一碗綜合魚粥與肉燥飯。

綜合魚粥 90元

阿喜虱目魚粥的綜合魚粥是店內人氣單品，虱目魚皮、虱目魚肉、花枝、旗魚、豬腸、骨仔肉等都能吃到，老闆娘熟練地將食材放入碗中，接著加入湯鍋汆燙，再把湯汁倒入湯鍋再汆燙共三次，保有食材鮮美的同時也能夠燙熟，起鍋前佐以蔥花與蒜酥提出香氣。

▲不僅有扎實的魚肉、滑潤的魚皮，還有花枝的彈牙與豬腸脆感，更有骨仔肉增添肉香。

▲如果不吃飯的朋友可以選擇湯，附有一盤薑絲醬油可以提味，這種吃法有點像是黑白切，不過是以海鮮類為主。

▲米飯吸附滿食材精華香氣多層次。

▲附有一盤薑絲醬油可以提味，這種吃法有點像是黑白切，不過是以海鮮類為主。

肉燥飯

▲這裡的肉燥飯與台南在地的肉燥飯不太一樣，以大塊的瘦肉為主，個人覺得跟骨仔肉吃起來有點像。

整體心得

價格以現場為主，這些年來物價飆漲，蠻多小吃、餐廳常常拍完不到兩三個月就上漲了，營業時間、公休時間、電話地址以現場為主，資訊僅供參考，如果有異動歡迎留言分享。

阿喜虱目魚粥

營業時間：05：40－12：00（周日公休）

地址：台南市永康區勝利街116巷2－1號

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