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一碗90元魚肉花枝疊成海鮮小山！20年老字號台南虱目魚粥CP值超強

美熊很愛吃

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嗨大家好，我們是美熊很愛吃，世界上不缺少小吃美食美景，而是缺少發現，享受美食、觀光的同時，能夠從中發現在地深厚的文化底蘊，讓我們一起探尋土地的溫度，美食的餐食體驗。

▲▼台南阿喜虱目魚粥，超澎派海鮮粥用料滿成小山。（圖／部落客美熊提供）

撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者柯珮萱

台南永康區的「阿喜虱目魚粥」在地經營20多年，位於勝利街116巷鄰近兵仔市場，菜單提供虱目魚粥、肉燥飯等餐點，價格親民、用料澎湃，是不少人的台南永康美食、永康美食、永康虱目魚粥、兵仔市小吃好選擇。

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▲▼台南阿喜虱目魚粥，超澎派海鮮粥用料滿成小山。（圖／部落客美熊提供）

▲▼台南阿喜虱目魚粥，超澎派海鮮粥用料滿成小山。（圖／部落客美熊提供）

阿喜虱目魚粥菜單

▲▼台南阿喜虱目魚粥，超澎派海鮮粥用料滿成小山。（圖／部落客美熊提供）

▲提供虱目魚粥、炒米粉以及肉燥飯、綜合魚粥、綜合魚湯等餐點。

▲▼台南阿喜虱目魚粥，超澎派海鮮粥用料滿成小山。（圖／部落客美熊提供）

▲用餐環境是市場街邊小攤，主要提供外帶的餐飲，內用提供紙巾，汽車不好停車，騎機車與搭公車前往較為方便。

▲▼台南阿喜虱目魚粥，超澎派海鮮粥用料滿成小山。（圖／部落客美熊提供）

阿喜虱目魚粥料理過程

▲▼台南阿喜虱目魚粥，超澎派海鮮粥用料滿成小山。（圖／部落客美熊提供）

▲料理過程為老闆娘在鍋中料理，檯面上多種海鮮、食材一字排開，熟練地將食材放入碗中。

▲▼台南阿喜虱目魚粥，超澎派海鮮粥用料滿成小山。（圖／部落客美熊提供）

▲接著加入湯鍋汆燙，把湯汁倒入湯鍋再汆燙共三次，後台則為師傅在分切食材。

▲▼台南阿喜虱目魚粥，超澎派海鮮粥用料滿成小山。（圖／部落客美熊提供）

▲▼台南阿喜虱目魚粥，超澎派海鮮粥用料滿成小山。（圖／部落客美熊提供）

▲▼台南阿喜虱目魚粥，超澎派海鮮粥用料滿成小山。（圖／部落客美熊提供）

▲▼台南阿喜虱目魚粥，超澎派海鮮粥用料滿成小山。（圖／部落客美熊提供）

▲▼台南阿喜虱目魚粥，超澎派海鮮粥用料滿成小山。（圖／部落客美熊提供）

▲▼台南阿喜虱目魚粥，超澎派海鮮粥用料滿成小山。（圖／部落客美熊提供）

▲▼台南阿喜虱目魚粥，超澎派海鮮粥用料滿成小山。（圖／部落客美熊提供）

阿喜虱目魚粥推薦餐點

▲▼台南阿喜虱目魚粥，超澎派海鮮粥用料滿成小山。（圖／部落客美熊提供）

▲我們前往阿喜虱目魚粥吃早餐，在阿喜虱目魚粥我們點了一碗綜合魚粥與肉燥飯。

綜合魚粥 90元
阿喜虱目魚粥的綜合魚粥是店內人氣單品，虱目魚皮、虱目魚肉、花枝、旗魚、豬腸、骨仔肉等都能吃到，老闆娘熟練地將食材放入碗中，接著加入湯鍋汆燙，再把湯汁倒入湯鍋再汆燙共三次，保有食材鮮美的同時也能夠燙熟，起鍋前佐以蔥花與蒜酥提出香氣。

▲▼台南阿喜虱目魚粥，超澎派海鮮粥用料滿成小山。（圖／部落客美熊提供）

▲不僅有扎實的魚肉、滑潤的魚皮，還有花枝的彈牙與豬腸脆感，更有骨仔肉增添肉香。

▲▼台南阿喜虱目魚粥，超澎派海鮮粥用料滿成小山。（圖／部落客美熊提供）

▲▼台南阿喜虱目魚粥，超澎派海鮮粥用料滿成小山。（圖／部落客美熊提供）

▲▼台南阿喜虱目魚粥，超澎派海鮮粥用料滿成小山。（圖／部落客美熊提供）

▲如果不吃飯的朋友可以選擇湯，附有一盤薑絲醬油可以提味，這種吃法有點像是黑白切，不過是以海鮮類為主。

▲▼台南阿喜虱目魚粥，超澎派海鮮粥用料滿成小山。（圖／部落客美熊提供）

▲▼台南阿喜虱目魚粥，超澎派海鮮粥用料滿成小山。（圖／部落客美熊提供）

▲▼台南阿喜虱目魚粥，超澎派海鮮粥用料滿成小山。（圖／部落客美熊提供）

▲▼台南阿喜虱目魚粥，超澎派海鮮粥用料滿成小山。（圖／部落客美熊提供）

▲▼台南阿喜虱目魚粥，超澎派海鮮粥用料滿成小山。（圖／部落客美熊提供）

▲▼台南阿喜虱目魚粥，超澎派海鮮粥用料滿成小山。（圖／部落客美熊提供）

▲▼台南阿喜虱目魚粥，超澎派海鮮粥用料滿成小山。（圖／部落客美熊提供）

▲▼台南阿喜虱目魚粥，超澎派海鮮粥用料滿成小山。（圖／部落客美熊提供）

▲▼台南阿喜虱目魚粥，超澎派海鮮粥用料滿成小山。（圖／部落客美熊提供）

▲米飯吸附滿食材精華香氣多層次。

▲▼台南阿喜虱目魚粥，超澎派海鮮粥用料滿成小山。（圖／部落客美熊提供）

▲附有一盤薑絲醬油可以提味，這種吃法有點像是黑白切，不過是以海鮮類為主。

肉燥飯

▲▼台南阿喜虱目魚粥，超澎派海鮮粥用料滿成小山。（圖／部落客美熊提供）

▲這裡的肉燥飯與台南在地的肉燥飯不太一樣，以大塊的瘦肉為主，個人覺得跟骨仔肉吃起來有點像。

▲▼台南阿喜虱目魚粥，超澎派海鮮粥用料滿成小山。（圖／部落客美熊提供）

▲▼台南阿喜虱目魚粥，超澎派海鮮粥用料滿成小山。（圖／部落客美熊提供）

整體心得
價格以現場為主，這些年來物價飆漲，蠻多小吃、餐廳常常拍完不到兩三個月就上漲了，營業時間、公休時間、電話地址以現場為主，資訊僅供參考，如果有異動歡迎留言分享。

阿喜虱目魚粥

營業時間：05：40－12：00（周日公休）
地址：台南市永康區勝利街116巷2－1號

＊部落客《美熊很愛吃》現有經營：粉絲團部落格Instagram

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