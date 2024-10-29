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號稱延三夜市裡的鼎泰豐！招牌蒸餃皮薄Q透　現擀現包肉餡飽滿

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嗨大家好，我們是美熊很愛吃，世界上不缺少小吃美食美景，而是缺少發現，享受美食、觀光的同時，能夠從中發現在地深厚的文化底蘊，讓我們一起探尋土地的溫度，美食的餐食體驗。

▲▼號稱夜市裡頭的鼎泰豐！ 超特別形狀蒸餃外國遊客排隊也要吃 肉餡薄皮外就能看到。（圖／部落客美熊提供）

撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者蘇相云

台北大同區的「大橋頭延三蒸餃」在地經營20多年，提供蒸餃、酸辣湯等餐點，價格親民、口味實在，是不少人的小吃好選擇，號稱「夜市裡頭的鼎泰豐」！超酷三角形蒸餃日韓遊客排隊也要吃，肉餡薄皮外就能看到，白豬混黑豬黃金比例，在地人都是從小吃到大！

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▲▼號稱夜市裡頭的鼎泰豐！ 超特別形狀蒸餃外國遊客排隊也要吃 肉餡薄皮外就能看到。（圖／部落客美熊提供）

▲▼號稱夜市裡頭的鼎泰豐！ 超特別形狀蒸餃外國遊客排隊也要吃 肉餡薄皮外就能看到。（圖／部落客美熊提供）

▲支付方式以收取現金為主，也可以使用台灣Pay來做付款。

▲▼號稱夜市裡頭的鼎泰豐！ 超特別形狀蒸餃外國遊客排隊也要吃 肉餡薄皮外就能看到。（圖／部落客美熊提供）

▲環境就是簡單的街邊小攤位，在攤位後面有幾桌簡單的路邊座席，以外帶為主，內用提供紙巾。

▲▼號稱夜市裡頭的鼎泰豐！ 超特別形狀蒸餃外國遊客排隊也要吃 肉餡薄皮外就能看到。（圖／部落客美熊提供）

▲▼號稱夜市裡頭的鼎泰豐！ 超特別形狀蒸餃外國遊客排隊也要吃 肉餡薄皮外就能看到。（圖／部落客美熊提供）

▲多是親力親為不是用現成的冷凍產品，檯面上可以看到師傅熟練地將蒸餃從蒸籠夾出，接著淋上香油、醬油。

▲▼號稱夜市裡頭的鼎泰豐！ 超特別形狀蒸餃外國遊客排隊也要吃 肉餡薄皮外就能看到。（圖／部落客美熊提供）

▲後面則能夠發現師傅在一旁現包蒸餃，一顆一顆的擀皮包入自己打的肉餡，接著捏花包覆成顆完美的三角形蒸餃。

▲▼號稱夜市裡頭的鼎泰豐！ 超特別形狀蒸餃外國遊客排隊也要吃 肉餡薄皮外就能看到。（圖／部落客美熊提供）

▲▼號稱夜市裡頭的鼎泰豐！ 超特別形狀蒸餃外國遊客排隊也要吃 肉餡薄皮外就能看到。（圖／部落客美熊提供）

▲▼號稱夜市裡頭的鼎泰豐！ 超特別形狀蒸餃外國遊客排隊也要吃 肉餡薄皮外就能看到。（圖／部落客美熊提供）

▲▼號稱夜市裡頭的鼎泰豐！ 超特別形狀蒸餃外國遊客排隊也要吃 肉餡薄皮外就能看到。（圖／部落客美熊提供）

▲▼號稱夜市裡頭的鼎泰豐！ 超特別形狀蒸餃外國遊客排隊也要吃 肉餡薄皮外就能看到。（圖／部落客美熊提供）

▲▼號稱夜市裡頭的鼎泰豐！ 超特別形狀蒸餃外國遊客排隊也要吃 肉餡薄皮外就能看到。（圖／部落客美熊提供）

價目表

▲▼號稱夜市裡頭的鼎泰豐！ 超特別形狀蒸餃外國遊客排隊也要吃 肉餡薄皮外就能看到。（圖／部落客美熊提供）

▲菜單提供蒸餃、酸辣湯，可以搭配醬油、醋、辣等佐料。

▲▼號稱夜市裡頭的鼎泰豐！ 超特別形狀蒸餃外國遊客排隊也要吃 肉餡薄皮外就能看到。（圖／部落客美熊提供）

招牌蒸餃
這裡的東西不多產品很專精，就是以蒸餃為招牌品項來販售，手工包的蒸餃最對味，肉餡以黑豬後腿肉與白豬松阪油為底，佐以青蔥與辛香料來做提味，從外頭就能看到肉餡的飽滿與青蔥的翠綠，可見蒸餃皮的薄透。

▲▼號稱夜市裡頭的鼎泰豐！ 超特別形狀蒸餃外國遊客排隊也要吃 肉餡薄皮外就能看到。（圖／部落客美熊提供）

▲▼號稱夜市裡頭的鼎泰豐！ 超特別形狀蒸餃外國遊客排隊也要吃 肉餡薄皮外就能看到。（圖／部落客美熊提供）

▲▼號稱夜市裡頭的鼎泰豐！ 超特別形狀蒸餃外國遊客排隊也要吃 肉餡薄皮外就能看到。（圖／部落客美熊提供）

▲大口咬下蒸餃，先是感受到蒸餃皮的柔潤與水嫩，再來是肉餡香氣撲鼻而來，雖然不如湯包的多汁，但也不會乾柴更多的是豬肉的鮮甜感。

▲▼號稱夜市裡頭的鼎泰豐！ 超特別形狀蒸餃外國遊客排隊也要吃 肉餡薄皮外就能看到。（圖／部落客美熊提供）

▲這裡的調味清淡了一些，建議搭配上辣醬吃更有味道。

▲▼號稱夜市裡頭的鼎泰豐！ 超特別形狀蒸餃外國遊客排隊也要吃 肉餡薄皮外就能看到。（圖／部落客美熊提供）

大橋頭延三蒸餃

地址：台北市大同區延平北路三段37－39號騎樓
營業時間：17：30～23：00（周日、周一公休）
電話號碼： 0968－097009

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