台中每日限量100碗雞腿麵！油香麵體佐以青蔥醬油蔥酥一吃上癮

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撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者蘇相云

台中市北區的「桂蘭麵」是在地文青老宅麵館，位於永興街商圈的它，提供滷肉飯、雞腿麵、蛤蜊湯、豬肝、隔間肉湯等餐點，用料精緻、環境舒適，鄰近中國醫藥大學及大潤發忠明店的桂蘭麵是不少人的用餐好選擇。

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▲每日限量100碗雞腿麵錯過等明天，排隊40分鐘才吃得到，文青老屋餐廳就藏身在巷弄裡頭。

▲周邊步行3分鐘內沒有汽車停車處，店門口則有少量機車路邊停車空間，建議停在永興街、崇德路再走進來。

桂蘭麵價目表

桂蘭麵環境

用餐環境質感且舒適，內用提供紙巾、空調與廁所，以老屋懷舊空間為主軸，搭配樸實溫馨的配色，結合復古陳設的裝潢打造出懷舊氛圍，有種回到外婆家吃麵的懷念感，不過夏天的話因為老屋的關係溫度比較高，好喜歡那70、80年代類文青風裝潢。

▲調味料提供桂蘭香辣紅油、海鮮辣醬跟烏醋、東泉辣椒醬。

桂蘭麵餐點介紹

▲我們點了一份滷肉飯加蔥花與桂蘭雞腿麵、溏心蛋。

滷肉飯加蔥花是招牌

滷肉飯加滿香菜是店內的招牌品項，不過那時適逢颱風季，香菜暴漲所以停售這個單品，所以我們退而求其次點了一份滷肉飯加蔥花；油亮亮的滷肉丁誘人無比，這裡的滷肉飯走台南手切帶皮肥肉肉燥飯風格，醬汁與肥肉丁燉滷得相當入味，相比台南肉燥飯沒有那麼甜、肥，而相比台北滷肉飯則是沒那麼鹹。

▲肥肉比例大概是7：3，滿是膠質感吃起來會黏嘴的幸福，滷肉給得不少，米飯更是勝過滷肉，粒粒分明不濕軟。

桂蘭雞腿麵

雞腿麵有點像是海南雞飯的既視感，肉感軟嫩滑潤帶油脂香氣，去骨雞腿肉入口即化非常療癒，彈牙感帶點飽滿，佐以青蔥醬、油蔥酥帶出鮮鹹感，伴隨麵體下肚好有飽足感，不過整體偏油了一些。

▲附贈的時蔬有畫龍點睛的效果。

溏心蛋

▲溏心蛋就是中規中矩。

桂蘭麵

地址：台中市北區崇德路一段503巷49號

電話：04－22367710

營業時間：11：00－14：00、17：00－20：00（公休）

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